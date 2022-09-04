«Валенсия» сыграет на своем поле против «Хетафе» в рамках четвертого тура чемпионата Испании. Матч пройдет 4 сентября, начало — в 22:00 мск. «Валенсия» — «Хетафе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Валенсия»

Первый же официальный матч сезона «Валенсия» выиграла у «Жироны» (1:0), а во втором туре потерпела поражение от «Атлетика» (0:1).

В третьем поединке Примеры «Летучие Мыши» снова проиграли — на этот раз дома «Атлетико» (0:1). Теперь они идут на 14 строчке.

Коэффициенты матча Валенсия — Хетафе 1 1.93 X 3.15 2 4.70 Ставка

На тренерском мостике у клуба произошли изменения. На смену Хосе Бордаласу пришел спасать положение итальянец Дженнаро Гаттузо, который осуществил ряд неплохих трансферов.

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В предсезонных спаррингах «оранжевые» трижды победили, причем смогли обыграть «Боруссию» Д и «Аталанту», раз сыграли вничью и дважды проиграли, оба раза очень скромным оппонентам.

«Хетафе»

«Хетафе» в стартовом туре потерпел домашний разгром от «Атлетико» (0:3). Это стало третьим поражением клуба кряду.

Во втором поединке Примеры «асулонес» уступили «Жироне» (1:3) на выезде, а в третьем — сыграли вничью на своем поле с «Вильярреалом» (0:0).

В новом сезоне, укрепив проблемные позиции, «темно-синие» могут сделать качественный шаг вперед. Главное подписание — выкуп Борхи Майораля у «Реала» за 10 млн евро.

Кроме него в клуб пришли Луис Милья («Гранада») и Домингуш Дуарте («Гранада»), Кристиан Порту («Реал Сосьедад»), а также Хайме Сеоане («Уэска») и Фабрицио Анхилери («Ривер Плейт»).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,95.

Успех гостей оценивается в 4,40, тогда как ничья — в 3,10.

Наши прогноз и ставка — «Валенсия» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,75.