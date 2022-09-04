«Валенсия»
Первый же официальный матч сезона «Валенсия» выиграла у «Жироны» (1:0), а во втором туре потерпела поражение от «Атлетика» (0:1).
В третьем поединке Примеры «Летучие Мыши» снова проиграли — на этот раз дома «Атлетико» (0:1). Теперь они идут на 14 строчке.
Коэффициенты матча Валенсия — Хетафе
На тренерском мостике у клуба произошли изменения. На смену Хосе Бордаласу пришел спасать положение итальянец Дженнаро Гаттузо, который осуществил ряд неплохих трансферов.
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
В предсезонных спаррингах «оранжевые» трижды победили, причем смогли обыграть «Боруссию» Д и «Аталанту», раз сыграли вничью и дважды проиграли, оба раза очень скромным оппонентам.
«Хетафе»
«Хетафе» в стартовом туре потерпел домашний разгром от «Атлетико» (0:3). Это стало третьим поражением клуба кряду.
Во втором поединке Примеры «асулонес» уступили «Жироне» (1:3) на выезде, а в третьем — сыграли вничью на своем поле с «Вильярреалом» (0:0).
В новом сезоне, укрепив проблемные позиции, «темно-синие» могут сделать качественный шаг вперед. Главное подписание — выкуп Борхи Майораля у «Реала» за 10 млн евро.
Кроме него в клуб пришли Луис Милья («Гранада») и Домингуш Дуарте («Гранада»), Кристиан Порту («Реал Сосьедад»), а также Хайме Сеоане («Уэска») и Фабрицио Анхилери («Ривер Плейт»).
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,95.
Успех гостей оценивается в 4,40, тогда как ничья — в 3,10.
Наши прогноз и ставка — «Валенсия» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,75.