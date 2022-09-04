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    Выберется ли «Хетафе» из зоны вылета?

    «Валенсия» — «Хетафе». Ставка (к. 2.75) и прогноз на футбол 4 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Валенсия» — «Хетафе»
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    «Валенсия» идет на 14 месте
    «Валенсия» сыграет на своем поле против «Хетафе» в рамках четвертого тура чемпионата Испании. Матч пройдет 4 сентября, начало — в 22:00 мск. «Валенсия» — «Хетафе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 04 Сентября 2022 года
    Валенсия
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    •  Валенсия 22:00 Хетафе Хетафе
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    «Валенсия»

    Первый же официальный матч сезона «Валенсия» выиграла у «Жироны» (1:0), а во втором туре потерпела поражение от «Атлетика» (0:1).

    В третьем поединке Примеры «Летучие Мыши» снова проиграли — на этот раз дома «Атлетико» (0:1). Теперь они идут на 14 строчке.

    Коэффициенты матча Валенсия — Хетафе

  • 1
  • 1.93
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 4.70
  • Ставка
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    На тренерском мостике у клуба произошли изменения. На смену Хосе Бордаласу пришел спасать положение итальянец Дженнаро Гаттузо, который осуществил ряд неплохих трансферов.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В предсезонных спаррингах «оранжевые» трижды победили, причем смогли обыграть «Боруссию» Д и «Аталанту», раз сыграли вничью и дважды проиграли, оба раза очень скромным оппонентам.

    «Хетафе»

    «Хетафе» в стартовом туре потерпел домашний разгром от «Атлетико» (0:3). Это стало третьим поражением клуба кряду.

    Во втором поединке Примеры «асулонес» уступили «Жироне» (1:3) на выезде, а в третьем — сыграли вничью на своем поле с «Вильярреалом» (0:0).

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    • В новом сезоне, укрепив проблемные позиции, «темно-синие» могут сделать качественный шаг вперед. Главное подписание — выкуп Борхи Майораля у «Реала» за 10 млн евро.

    Кроме него в клуб пришли Луис Милья («Гранада») и Домингуш Дуарте («Гранада»), Кристиан Порту («Реал Сосьедад»), а также Хайме Сеоане («Уэска») и Фабрицио Анхилери («Ривер Плейт»).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,95.

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    Успех гостей оценивается в 4,40, тогда как ничья — в 3,10.

    Наши прогноз и ставка — «Валенсия» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,75.

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    «Валенсия» — «Хетафе»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 04.09.2022. Прогнозы на футбол. Выберется ли «Хетафе» из зоны вылета?
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