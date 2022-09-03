В субботу, 3 августа, пройдет матч 8-го тура РПЛ между «Пари Нижний Новгород» и «Факелом». Встреча на арене «Нижний Новгород» начнется в 15:00 (мск). «Пари НН» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Пари Нижний Новгород»

В чемпионате России в августе команда Михаила Галактионова в гостях проиграла «Сочи» (1:2) а потом устроила домашнюю перестрелку с «Ростовом» (3:4).

Затем «Пари НН» одержал первую победу в сезоне, одолев на выезде «Урал» (1:0), после чего дома ушел от поражения в матче с «Динамо» (2:2).

Коэффициенты матча Нижний Новгород — Факел 1 2.45 X 3.40 2 2.90 Ставка

В последнем матче нижегородцы в рамках Кубка России обыграли на своем поле московский «Локомотив» со счетом 2:0 благодаря дублю Александрова.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

С 6 очками после 7 туров нижегородцы занимают 13-е место в таблице РПЛ. Разница мячей 10-14, 3 гола забил Тимур Сулейманов.

«Факел»

Выезд в гости к ЦСКА а начале августа завершился для подопечных Олега Василенко поражением со счетом 1:4, после чего они на своем поле разошлись миром с «Уралом» (0:0).

Затем воронежский клуб в Самаре поделил очки с «Крыльями Советов» (1:1), а домашний матч со «Спартаком», несмотря на открытый в первом тайме счет, превратился после перерыва в разгром — 1:4.

В последнем матче «Факел» в Петербурге проиграл местному «Зениту» в рамках группового этапа Кубка России — 0:2.

Календарь и таблица РПЛ

После 7 туров РПЛ «Факел» с 4 очками идет на 14-м месте. Разница мячей 9-16, Роман Акбашев забил 2 мяча. Не сыграют Пиняев и Иванесеня.

Прогноз и ставка

На победу «Пари НН» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.45, на ничью в основное время — 3.45, а на победу «Факела» — 2.90.

В последних 5 официальных очных встречах нижегородцы одержали 4 победы, один раз проиграв.

Нижегородцы удачнее проводят сезон, чем «Факел», к тому же дома они проиграли лишь 1 матч из 4. Прогноз: «Пари НН» не проиграет низовой матч .