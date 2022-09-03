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    «Оренбург» — «Химки». Ставка (к. 2.14) и прогноз на РПЛ 3 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Оренбург» — «Химки»
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    «Химки»
    В субботу, 3 августа, пройдет стартовый матч 8-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Химками». Встреча на арене «Газовик» в Оренбурге начнется в 13:00 (мск). «Оренбург» — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 03 Сентября 2022 года
    Оренбург
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    •  Оренбург 13:00 Химки Химки
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    «Оренбург»

    Вернувшиеся в Премьер-лигу «газовщики» начали август с выездного поражения от «Ростова» (1:2), после чего дома одолели еще одного аутсайдера — «Торпедо» (1:0).

    Гостевой матч с «Краснодаром» закончился поражением со счетом 0:2, а выезд к «Локомотиву» и вовсе разгромом со счетом 1:5.

    Коэффициенты матча Оренбург — Химки

  • 1
  • 2.13
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 3.30
  • Ставка
    •

    В последнем матче подопечные Марцела Лички в рамках Кубка России уступили в Грозном местному «Ахмату» — 1:3.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    С 6 очками после 5 туров и разницей мячей 9-17 «Оренбург» идет на 12-м месте. Владимир Сычевой забил 4 гола.

    «Химки»

    Подмосковный клуб начал август с того, что в 4-м туре взял верх над «Торпедо» (3:1), после чего, неожиданно для всех, в отставку отправили главного тренера Сергея Юрана.

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    • Его сменил Николай Писарев, по руководством которого химчане в РПЛ на своем поле уступили «Ахмату» (1:3), крупно проиграли «Локомотиву» (0:3) и были на выезде разгромлены «Сочи» (1:4).

    В последнем матче, в рамках Кубка России «Химки» проиграли «Краснодару» (0:2), уже на 26-й минуте оставшись в меньшинстве. После этого Писарев был уволен, команду возглавил Спартак Гогниев.

    Календарь и таблица РПЛ

    С 7 очками после 7 туров «Химки» идут на 11-м месте в таблице РПЛ. Разница мячей 9-13, 3 мяча на счету Долгова.

    Прогноз и ставка

    На победу «Оренбурга» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.25, на ничью в основное время — 3.50, а на победу «Химок» — 3.25.

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    Команды последний раз встречались в 1/8 финала Кубка России-2019, «Химки» победили на выезде со счетом 2:1. В новейшей истории у команд 6 встреч и по 3 победы.

    В этом сезоне «газовщики» выиграли 2 из 3 домашних матчей. Прогноз: «Оренбург» не проиграет низовой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 1.95 и ТМ 2,5 за 1.79.

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    «Оренбург» — «Химки»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 03.09.2022. Прогнозы на футбол. Сумеют ли «Химки» одержать первую победу в сезоне?
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