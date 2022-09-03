«Оренбург»
Вернувшиеся в Премьер-лигу «газовщики» начали август с выездного поражения от «Ростова» (1:2), после чего дома одолели еще одного аутсайдера — «Торпедо» (1:0).
Гостевой матч с «Краснодаром» закончился поражением со счетом 0:2, а выезд к «Локомотиву» и вовсе разгромом со счетом 1:5.
Коэффициенты матча Оренбург — Химки
В последнем матче подопечные Марцела Лички в рамках Кубка России уступили в Грозном местному «Ахмату» — 1:3.
Прогнозы на чемпионат России по футболу
С 6 очками после 5 туров и разницей мячей 9-17 «Оренбург» идет на 12-м месте. Владимир Сычевой забил 4 гола.
«Химки»
Подмосковный клуб начал август с того, что в 4-м туре взял верх над «Торпедо» (3:1), после чего, неожиданно для всех, в отставку отправили главного тренера Сергея Юрана.
Его сменил Николай Писарев, по руководством которого химчане в РПЛ на своем поле уступили «Ахмату» (1:3), крупно проиграли «Локомотиву» (0:3) и были на выезде разгромлены «Сочи» (1:4).
В последнем матче, в рамках Кубка России «Химки» проиграли «Краснодару» (0:2), уже на 26-й минуте оставшись в меньшинстве. После этого Писарев был уволен, команду возглавил Спартак Гогниев.
С 7 очками после 7 туров «Химки» идут на 11-м месте в таблице РПЛ. Разница мячей 9-13, 3 мяча на счету Долгова.
Прогноз и ставка
На победу «Оренбурга» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.25, на ничью в основное время — 3.50, а на победу «Химок» — 3.25.
Команды последний раз встречались в 1/8 финала Кубка России-2019, «Химки» победили на выезде со счетом 2:1. В новейшей истории у команд 6 встреч и по 3 победы.
В этом сезоне «газовщики» выиграли 2 из 3 домашних матчей. Прогноз:
Интересны варианты ставок