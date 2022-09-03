В субботу, 3 августа, пройдет стартовый матч 8-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Химками». Встреча на арене «Газовик» в Оренбурге начнется в 13:00 (мск). «Оренбург» — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оренбург»

Вернувшиеся в Премьер-лигу «газовщики» начали август с выездного поражения от «Ростова» (1:2), после чего дома одолели еще одного аутсайдера — «Торпедо» (1:0).

Гостевой матч с «Краснодаром» закончился поражением со счетом 0:2, а выезд к «Локомотиву» и вовсе разгромом со счетом 1:5.

Коэффициенты матча Оренбург — Химки 1 2.13 X 3.55 2 3.30 Ставка

В последнем матче подопечные Марцела Лички в рамках Кубка России уступили в Грозном местному «Ахмату» — 1:3.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

С 6 очками после 5 туров и разницей мячей 9-17 «Оренбург» идет на 12-м месте. Владимир Сычевой забил 4 гола.

«Химки»

Подмосковный клуб начал август с того, что в 4-м туре взял верх над «Торпедо» (3:1), после чего, неожиданно для всех, в отставку отправили главного тренера Сергея Юрана.

Его сменил Николай Писарев, по руководством которого химчане в РПЛ на своем поле уступили «Ахмату» (1:3), крупно проиграли «Локомотиву» (0:3) и были на выезде разгромлены «Сочи» (1:4).

В последнем матче, в рамках Кубка России «Химки» проиграли «Краснодару» (0:2), уже на 26-й минуте оставшись в меньшинстве. После этого Писарев был уволен, команду возглавил Спартак Гогниев.

Календарь и таблица РПЛ

С 7 очками после 7 туров «Химки» идут на 11-м месте в таблице РПЛ. Разница мячей 9-13, 3 мяча на счету Долгова.

Прогноз и ставка

На победу «Оренбурга» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.25, на ничью в основное время — 3.50, а на победу «Химок» — 3.25.

Команды последний раз встречались в 1/8 финала Кубка России-2019, «Химки» победили на выезде со счетом 2:1. В новейшей истории у команд 6 встреч и по 3 победы.

В этом сезоне «газовщики» выиграли 2 из 3 домашних матчей. Прогноз: «Оренбург» не проиграет низовой матч .