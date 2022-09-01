«Нью-Йорк Сити» сыграет на своем поле с «ДС Юнайтед» в рамках 28-го тура чемпионата США. Матч пройдет 1 сентября, начало — в 03:00 мск. «Нью-Йорк Сити» — «ДС Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Йорк Сити»

Эта команда находится на 3 месте в таблице Восточной конференции МЛС. В 27 матчах «Нью-Йорк Сити» забил 49 раз.

В минувшем туре своего чемпионата команда проиграла. Причем на выезде она уступила «Орландо Сити» (2:1).

При этом «Нью-Йорк Сити» явно не балует стабильностью результатов. Да и оборона часто дает сбои.

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«Нью-Йорк Сити» традиционно успешно противостоит «ДС Юнайтед». Из пяти последних матчей выиграно четыре при одной неудаче.

«ДС Юнайтед»

В чемпионате эта команда выступает откровенно неудачно. «ДС Юнайтед» замыкает турнирную таблицу Восточной конференции.

Да и оборона команды радует своей монолитностью. В 27 матчах пропущено уже 58 мячей.

В предыдущем туре «ДС Юнайтед» вновь остался без очков. Выезд в Атланту завершился поражением (3:2).

В этом поединке «ДС Юнайтед» придется крайне тяжело. Атака ведь также отнюдь не блещет.

Прогноз и ставка

На победу «Нью-Йорк Сити» в этом матче можно поставить за 1.44, ничью букмекеры предлагают взять за 4.75, а победу «ДС Юнайтед» — за 6.50.

«Нью-Йорк Сити» борется за самые высокие места .

«ДС Юнайтед» ужасно обороняется.

Хозяева по игре смотрятся в разы мощнее соперника. Наши прогноз и ставка — Фора «Нью-Йорк Сити» -1.5 с коэффициентом 2.10.