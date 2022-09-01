«Монреаль» на своем поле сыграет против «Нью-Йорк Ред Буллса» в рамках МЛС. Матч состоится 1 сентября, начало — 02:30 (мск). «Монреаль» — «Нью-Йорк Ред Буллс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монреаль»

«Черные» после сыгранных 27-ми матчей, занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС набрав при этом 49 очков. Команда смогла забить соперникам 49 голов, а пропустила — 41.

«Монреаль» проводит беспроигрышную серию, которая длится уже 8 матчей подряд. Три тура назад «черные» не смогли определить сильнейшего с «Интером Майами» дважды обменявшись голами и разойдясь ничьей со счетом 2:2.

А после этого «Монреаль» в трех матчах подряд одерживал победы над такими соперниками как «Хьюстон Динамо», которого обыграл со счетом 2:3, «Нью Инглэнд Революшн» (4:0) и «Чикаго Файр» (0:2).

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«Монреаль» выиграл на домашнем стадионе 6 раз из 6-ти очных встреч нынешних соперников. Последний раз «черные» не смогли добыть победу на своем поле в матче против «Нью-Йорк Ред Буллса» еще в далеком 2015 году.

«Нью-Йорк Ред Буллс»

«Быки» так же представляют Восточную конференции МЛС и в данный момент располагаются на 4-м месте в турнирной таблице набрав 44 очка после 28-ми сыгранных матчей. Эта команда забила 44 раза, а пропустила — 34.

У «Нью-Йорк Ред Буллса» не такие хорошие результаты в МЛС, хотя эта команда так же не проигрывала уже три тура подряд. В одном матче «быки» разошлись ничьей с «Цинциннати» (1:1), а в двух остальных добыли победы над «Атлантой» (1:2) и «Интером Майами» (3:1).

Хотя до того «Нью-Йорк Ред Буллс» не мог одержать победу три тура подряд. Опять же сыграв вничью с «ДС Юнайтед» со счетом 0:0 и проиграв таким соперникам как «Колорадо Рэпидс» со счетом 4:5 и «Орландо Сити» со счётом 0:1.

Из последних 5-ти выездных поединков «Нью-Йорк Ред Буллс» в одном проиграл, один завершил ничьей и в трех матчах одержал победы.

Прогноз и ставка

На победу «Монреаля» в этом матче можно поставить за 1.90, ничью букмекеры предлагают взять за 3.78, а победу «Нью-Йорк Ред Буллса» — за 3.78.

Прогноз - «Монреаль» находится в превосходной форме, а так как имеет еще одну игру в запасе, то команде нужно побеждать, что бы занять лидерство в своей конференции. Тем более «Нью-Йорк Ред Буллс» всегда был удобным соперником для «черных», который терпит поражения на чужом поле.

Ставка — Победа «Монреаля» за 1.90.