«Ливерпуль»
Сезон ливерпульский клуб начал победой над «Ман Сити» (3:1) в матче за Суперкубок Англии, после чего на следующий день сыграл «товарняк» со «Страсбургом» резервным составом (0:3).
В АПЛ мерсисайдцы стартовали выездной ничьей с «Фулхэмом» (2:2), после чего дома поделили очки с «Кристал Пэласом» (1:1) играя в меньшинстве после удаления Нуньеса.
Коэффициенты матча Ливерпуль — Ньюкасл
В последних матчах «Ливерпуль» на выезде проиграл «МЮ» (1:2), зато потом дома уничтожил «Борнмут», забив 9 безответных мячей.
С 5 очками и разницей мячей 13-5 «Ливерпуль» идет на 9-м месте в таблице АПЛ. В лазарете мерсисайдцев сразу 8 игроков: Матип, Алькантара, Конате, Джонс, Жота, Окслейд-Чемберлен, Рэмзи и Келлехер.
«Ньюкасл»
Летом «Ньюкасл», в прошлом сезоне финишировавший на 11-м месте, укрепил оборону и провел 6 товарищеских поединков, в которых одержал 4 победы при 2 поражениях.
Новый сезон «сороки» начали с домашней победы над «Ноттингем Форест» (2:0), но выездной матч с «Брайтоном» завершился сухой ничьей.
Затем подопечные Эдди Хау на своем поле устроили перестрелку с «Ман Сити» (3:3) и одолели в гостях «Транмер Роверс» (2:1) в матче 1-го раунда Кубка лиги.
В последнем матче АПЛ «Ньюкасл» спасся от поражения в выездном матче с «Вулверхэмптоном» (1:1) и с 6 очками идет на 6-м месте. Разница мячей 6-4 . В лазарете Крафт, Фрейзер, Шелви и Уилсон.
Прогноз и ставка
На победу «Ливерпуля» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.31, на ничью в основное время — 6.00, а на победу «Ньюкасла» — 9.20.
В прошлом сезоне «Ливерпуль» победил дома со счетом 3:1, а на выезде — со счетом 1:0. В 5 последних очных встречах мерсисайцы 3 раза победили и 2 раза сыграли вничью
«Ньюкасл» последний раз побеждал «Ливерпуль» в 2015 году. На «Энфилде» мерсисайдцы не проигрывают в 26 матчах АПЛ подряд. Прогноз:
Интересны варианты ставок