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    Прервет ли «Ливерпуль» свою беспроигрышную серию матчей с «Ньюкаслом»?

    «Ливерпуль» — «Ньюкасл». Ставка (к. 1.87) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 31 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Ньюкасл»
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    «Ливерпуль»
    В среду, 31 августа, «Ливерпуль» примет «Ньюкасл» в рамках 5-го тура АПЛ. Матч на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле начнется в 22:00 (мск). «Ливерпуль» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 31 Августа 2022 года
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    «Ливерпуль»

    Сезон ливерпульский клуб начал победой над «Ман Сити» (3:1) в матче за Суперкубок Англии, после чего на следующий день сыграл «товарняк» со «Страсбургом» резервным составом (0:3).

    В АПЛ мерсисайдцы стартовали выездной ничьей с «Фулхэмом» (2:2), после чего дома поделили очки с «Кристал Пэласом» (1:1) играя в меньшинстве после удаления Нуньеса.

    Коэффициенты матча Ливерпуль — Ньюкасл

  • 1
  • 1.30
  • X
  • 5.50
  • 2
  • 9.00
  • Ставка
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    В последних матчах «Ливерпуль» на выезде проиграл «МЮ» (1:2), зато потом дома уничтожил «Борнмут», забив 9 безответных мячей.

    Все прогнозы на АПЛ

    С 5 очками и разницей мячей 13-5 «Ливерпуль» идет на 9-м месте в таблице АПЛ. В лазарете мерсисайдцев сразу 8 игроков: Матип, Алькантара, Конате, Джонс, Жота, Окслейд-Чемберлен, Рэмзи и Келлехер.

    «Ньюкасл»

    Летом «Ньюкасл», в прошлом сезоне финишировавший на 11-м месте, укрепил оборону и провел 6 товарищеских поединков, в которых одержал 4 победы при 2 поражениях.

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    • Новый сезон «сороки» начали с домашней победы над «Ноттингем Форест» (2:0), но выездной матч с «Брайтоном» завершился сухой ничьей.

    Затем подопечные Эдди Хау на своем поле устроили перестрелку с «Ман Сити» (3:3) и одолели в гостях «Транмер Роверс» (2:1) в матче 1-го раунда Кубка лиги.

    В последнем матче АПЛ «Ньюкасл» спасся от поражения в выездном матче с «Вулверхэмптоном» (1:1) и с 6 очками идет на 6-м месте. Разница мячей 6-4 . В лазарете Крафт, Фрейзер, Шелви и Уилсон.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ливерпуля» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.31, на ничью в основное время — 6.00, а на победу «Ньюкасла» — 9.20.

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    В прошлом сезоне «Ливерпуль» победил дома со счетом 3:1, а на выезде — со счетом 1:0. В 5 последних очных встречах мерсисайцы 3 раза победили и 2 раза сыграли вничью

    «Ньюкасл» последний раз побеждал «Ливерпуль» в 2015 году. На «Энфилде» мерсисайдцы не проигрывают в 26 матчах АПЛ подряд. Прогноз: «Ливерпуль» не проиграет верховой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.78 и ТБ 2,5 за 1.49.

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    «Ливерпуль» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 31.08.2022. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Ливерпуль» свою беспроигрышную серию матчей с «Ньюкаслом»?
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