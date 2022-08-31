В среду, 31 августа, «Ливерпуль» примет «Ньюкасл» в рамках 5-го тура АПЛ. Матч на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле начнется в 22:00 (мск). «Ливерпуль» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

Сезон ливерпульский клуб начал победой над «Ман Сити» (3:1) в матче за Суперкубок Англии, после чего на следующий день сыграл «товарняк» со «Страсбургом» резервным составом (0:3).

В АПЛ мерсисайдцы стартовали выездной ничьей с «Фулхэмом» (2:2), после чего дома поделили очки с «Кристал Пэласом» (1:1) играя в меньшинстве после удаления Нуньеса.

Коэффициенты матча Ливерпуль — Ньюкасл 1 1.30 X 5.50 2 9.00 Ставка

В последних матчах «Ливерпуль» на выезде проиграл «МЮ» (1:2), зато потом дома уничтожил «Борнмут», забив 9 безответных мячей.

Все прогнозы на АПЛ

С 5 очками и разницей мячей 13-5 «Ливерпуль» идет на 9-м месте в таблице АПЛ. В лазарете мерсисайдцев сразу 8 игроков: Матип, Алькантара, Конате, Джонс, Жота, Окслейд-Чемберлен, Рэмзи и Келлехер.

«Ньюкасл»

Летом «Ньюкасл», в прошлом сезоне финишировавший на 11-м месте, укрепил оборону и провел 6 товарищеских поединков, в которых одержал 4 победы при 2 поражениях.

Новый сезон «сороки» начали с домашней победы над «Ноттингем Форест» (2:0), но выездной матч с «Брайтоном» завершился сухой ничьей.

Затем подопечные Эдди Хау на своем поле устроили перестрелку с «Ман Сити» (3:3) и одолели в гостях «Транмер Роверс» (2:1) в матче 1-го раунда Кубка лиги.

В последнем матче АПЛ «Ньюкасл» спасся от поражения в выездном матче с «Вулверхэмптоном» (1:1) и с 6 очками идет на 6-м месте. Разница мячей 6-4 . В лазарете Крафт, Фрейзер, Шелви и Уилсон.

Прогноз и ставка

На победу «Ливерпуля» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.31, на ничью в основное время — 6.00, а на победу «Ньюкасла» — 9.20.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» победил дома со счетом 3:1, а на выезде — со счетом 1:0. В 5 последних очных встречах мерсисайцы 3 раза победили и 2 раза сыграли вничью

«Ньюкасл» последний раз побеждал «Ливерпуль» в 2015 году. На «Энфилде» мерсисайдцы не проигрывают в 26 матчах АПЛ подряд. Прогноз: «Ливерпуль» не проиграет верховой матч .