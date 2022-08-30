«Рома»
«Римляне» хоть и скромно, но все равно находятся среди лидеров. За три тура у подопечных Жозе Моуринью две победы, одна ничья.
На сегодня команда занимает шестое место, но столько же очков и у всех пяти конкурентов, которые ее опережают.
Коэффициенты матча Рома — Монца
В первом туре «джаллоросси» с минимальным счетом победили «Салернитану». Результат принес Брайан Кристанте.
Во втором туре гол Криса Смоллинга принес «Роме» успех в матче с «Кремнезе». В третьем — «Волки» сыграли вничью с «Ювентусом» на выезде.
«Монца»
«Красные» никак не могут прийти в себя после возвращения в Серию А. Сыграв в трех турах чемпионата команда так и не набрала ни одного очка, расположившись на последнем месте в турнирной таблице.
В первом матче нового сезона «Монца» на своем поле проиграла «Торино» (1:2). Во втором туре она ездила в гости к «Наполи» и была там разгромлена — 0:4.
В третьем поединке национального чемпионата новичок снова потерпел поражение, уступив «Удинезе» (1:2) в домашних стенах.
А вот в 1/32 Кубка Италии «Монца» в результативном поединке смогла обыграть «Фрозиноне» со счетом 3:2 и благодаря этому продолжит борьбу за трофей.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,25.
Успех гостей оценивается в 12,00, тогда как ничья — в 5,80.
Наши прогноз и ставка — «Рома» будет выигрывать после первых 30 минут игры за 2,15.