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    Поднимется ли «Рома» в топ-4?

    «Рома» — «Монца». Ставка (к. 2.15) и прогноз на чемпионат Италии 30 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Рома» — «Монца»
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    «Рома» занимает шестое место
    «Рома» сыграет на своем поле против «Монцы» в рамках четвертого тура чемпионата Италии. Матч пройдет 30 августа, начало — в 21:45 мск. «Рома» — «Монца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 30 Августа 2022 года
    Рома
  • Рим
    •  Рома 21:45 Монца Монца
  • Италия. Серия А
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    «Рома»

    «Римляне» хоть и скромно, но все равно находятся среди лидеров. За три тура у подопечных Жозе Моуринью две победы, одна ничья.

    На сегодня команда занимает шестое место, но столько же очков и у всех пяти конкурентов, которые ее опережают.

    Коэффициенты матча Рома — Монца

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  • 6.00
  • 2
  • 11.00
  • Ставка
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    В первом туре «джаллоросси» с минимальным счетом победили «Салернитану». Результат принес Брайан Кристанте.

    Все прогнозы на Серию А

    Во втором туре гол Криса Смоллинга принес «Роме» успех в матче с «Кремнезе». В третьем — «Волки» сыграли вничью с «Ювентусом» на выезде.

    «Монца»

    «Красные» никак не могут прийти в себя после возвращения в Серию А. Сыграв в трех турах чемпионата команда так и не набрала ни одного очка, расположившись на последнем месте в турнирной таблице.

    В первом матче нового сезона «Монца» на своем поле проиграла «Торино» (1:2). Во втором туре она ездила в гости к «Наполи» и была там разгромлена — 0:4.

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    • В третьем поединке национального чемпионата новичок снова потерпел поражение, уступив «Удинезе» (1:2) в домашних стенах.

    А вот в 1/32 Кубка Италии «Монца» в результативном поединке смогла обыграть «Фрозиноне» со счетом 3:2 и благодаря этому продолжит борьбу за трофей.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,25.

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    Успех гостей оценивается в 12,00, тогда как ничья — в 5,80.

    Наши прогноз и ставка — «Рома» будет выигрывать после первых 30 минут игры за 2,15.

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    «Рома» — «Монца»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 30.08.2022. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Рома» в топ-4?
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