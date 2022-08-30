«Рома» сыграет на своем поле против «Монцы» в рамках четвертого тура чемпионата Италии. Матч пройдет 30 августа, начало — в 21:45 мск. «Рома» — «Монца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рома»

«Римляне» хоть и скромно, но все равно находятся среди лидеров. За три тура у подопечных Жозе Моуринью две победы, одна ничья.

На сегодня команда занимает шестое место, но столько же очков и у всех пяти конкурентов, которые ее опережают.

Коэффициенты матча Рома — Монца 1 1.25 X 6.00 2 11.00 Ставка

В первом туре «джаллоросси» с минимальным счетом победили «Салернитану». Результат принес Брайан Кристанте.

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Во втором туре гол Криса Смоллинга принес «Роме» успех в матче с «Кремнезе». В третьем — «Волки» сыграли вничью с «Ювентусом» на выезде.

«Монца»

«Красные» никак не могут прийти в себя после возвращения в Серию А. Сыграв в трех турах чемпионата команда так и не набрала ни одного очка, расположившись на последнем месте в турнирной таблице.

В первом матче нового сезона «Монца» на своем поле проиграла «Торино» (1:2). Во втором туре она ездила в гости к «Наполи» и была там разгромлена — 0:4.

В третьем поединке национального чемпионата новичок снова потерпел поражение, уступив «Удинезе» (1:2) в домашних стенах.

А вот в 1/32 Кубка Италии «Монца» в результативном поединке смогла обыграть «Фрозиноне» со счетом 3:2 и благодаря этому продолжит борьбу за трофей.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,25.

Успех гостей оценивается в 12,00, тогда как ничья — в 5,80.

Наши прогноз и ставка — «Рома» будет выигрывать после первых 30 минут игры за 2,15.