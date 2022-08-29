«Валенсия»
Первый же официальный матч сезона «Валенсия» выиграла у «Жироны» (1:0), а во втором туре потерпела поражение от «Атлетика» (0:1).
Команда в прошлом чемпионате Испании финишировала на строку ниже, чем предстоящий противник, набрав аж на семь баллов меньше.
Коэффициенты матча Валенсия — Атлетико
На тренерском мостике у «летучих мышей» также произошли изменения. На смену Хосе Бордаласу пришел спасать положение итальянец Дженнаро Гаттузо, который осуществил ряд неплохих трансферов.
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В предсезонных спаррингах «оранжевые» трижды победили, причем смогли обыграть «Боруссию» Д и «Аталанту», раз сыграли вничью и дважды проиграли, оба раза очень скромным оппонентам.
«Атлетико»
«Матрасники» удачно начали сезон, разгромив в первом туре «Хетафе». Команда Диего Симеоне выиграла на выезде со счетом 3:0.
Во втором туре мадридцы потерпели поражение на своем поле от «Вильярреала» (0:2) и теперь занимает место в середине таблицы.
В межсезонье «Атлетико» отметился победами над «Манчестер Юнайтед» (1:0) и туринским «Ювентусом» (4:0).
С учетом прошлого сезона, хозяева имеют 4 победы в последних шести матчах чемпионата Испании. В трех их четырех случаев команда побеждала всухую.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,00.
Успех хозяев поля оценивается в 3,75, тогда как ничья — в 3,40.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,00.