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    Гаттузо или Симеоне?

    «Валенсия» — «Атлетико». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Примера, 29 августа 2022 года

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    Гаттузо возглавляет «Валенсию»
    Матч 3 тура чемпионата Испании (Примера) между «Валенсией» и «Атлетико» состоится 29 августа на «Месталья» в 23:00 по мск. «Валенсия» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 29 Августа 2022 года
    Валенсия
  • Валенсия
    •  Валенсия 23:00 Атлетико Атлетико
  • Мадрид
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    «Валенсия»

    Первый же официальный матч сезона «Валенсия» выиграла у «Жироны» (1:0), а во втором туре потерпела поражение от «Атлетика» (0:1).

    Команда в прошлом чемпионате Испании финишировала на строку ниже, чем предстоящий противник, набрав аж на семь баллов меньше.

    Коэффициенты матча Валенсия — Атлетико

  • 1
  • 4.00
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.05
  • Ставка
    •

    На тренерском мостике у «летучих мышей» также произошли изменения. На смену Хосе Бордаласу пришел спасать положение итальянец Дженнаро Гаттузо, который осуществил ряд неплохих трансферов.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В предсезонных спаррингах «оранжевые» трижды победили, причем смогли обыграть «Боруссию» Д и «Аталанту», раз сыграли вничью и дважды проиграли, оба раза очень скромным оппонентам.

    «Атлетико»

    «Матрасники» удачно начали сезон, разгромив в первом туре «Хетафе». Команда Диего Симеоне выиграла на выезде со счетом 3:0.

    Во втором туре мадридцы потерпели поражение на своем поле от «Вильярреала» (0:2) и теперь занимает место в середине таблицы.

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  • 23/08/2022

    • В межсезонье «Атлетико» отметился победами над «Манчестер Юнайтед» (1:0) и туринским «Ювентусом» (4:0).

    С учетом прошлого сезона, хозяева имеют 4 победы в последних шести матчах чемпионата Испании. В трех их четырех случаев команда побеждала всухую.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,00.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,75, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,00.

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    «Валенсия» — «Атлетико»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 29.08.2022. Прогнозы на футбол. Гаттузо или Симеоне?
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