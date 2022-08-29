«Орландо»
В активе команды 26 матчей регулярном чемпионате. За это время она набрала 36 очков и сейчас занимает 5 место.
Несмотря на такую высокую позицию, у «Орландо» отрицательная разница голов -7 (30:37). У хозяев также равное количество побед и поражений. Их по 10.
Коэффициенты матча Орландо Сити — Нью-Йорк Сити
«Фиолетовые» выиграли два последних матча в турнире. Они победили «Ред Буллс» 1:0 и обыграли «Шарлотт» 2:1.
«Орландо» ни разу не сыграл вничью дома. У него 5 побед и 7 поражений в 12 домашних матча.х.
«Нью-Йорк Сити»
«Горожане» расположились на 3 месте в турнирной таблице Востока и сейчас имеют 45 очков. У них 13 побед, 6 ничьих и 7 поражений.
Последний результат — это победа на выезде над «Чикаго Файр» со счетом 2:0. Это позволило команде прервать серию поражений, в рамках которой она потерпела 3 неудачи.
«Нью-Йорк Сити» проиграл «Коламбусу» (2:3), «Интер Майами» (2:3) и «Шарлотт» (1:3).
Гости выиграли только одну встречу из четырех последних, сыгранных на выезде.
Прогноз и ставка
Букмекеры оценивают команды почти равными коэффициентами — 2.42 на «Орландо» и 2.95 на «Нью-Йорк».
Судя по результатам, оба коллектива находятся вне в лучших кондициях. Хотя «Орландо» даже удалось начать победную серию.
Стоит учесть, что у «Сити» хорошая статистика выступлений против «Орландо». В прошлом сезоне он ни разу не проиграл. Возможно, стоит взять нулевую фору на гостей за 2.07.