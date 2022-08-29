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    «Орландо» — «Нью-Йорк Сити». Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, МЛС, 29 августа 2022 года

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    В матче регулярного чемпионата МЛС «Орландо» примет «Нью-Йорк Сити». Событие запланировано на 29 августа 02:30 мск. «Орландо» — «Нью-Йорк Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 29 Августа 2022 года
    Орландо Сити
  • Орландо
    •  Орландо Сити 02:30 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити
  • Нью-Йорк
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    «Орландо»

    В активе команды 26 матчей регулярном чемпионате. За это время она набрала 36 очков и сейчас занимает 5 место.

    Несмотря на такую высокую позицию, у «Орландо» отрицательная разница голов -7 (30:37). У хозяев также равное количество побед и поражений. Их по 10.

    Коэффициенты матча Орландо Сити — Нью-Йорк Сити

  • 1
  • 2.35
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.90
  • Ставка
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    «Фиолетовые» выиграли два последних матча в турнире. Они победили «Ред Буллс» 1:0 и обыграли «Шарлотт» 2:1.

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    «Орландо» ни разу не сыграл вничью дома. У него 5 побед и 7 поражений в 12 домашних матча.х.

    «Нью-Йорк Сити»

    «Горожане» расположились на 3 месте в турнирной таблице Востока и сейчас имеют 45 очков. У них 13 побед, 6 ничьих и 7 поражений.

    Последний результат — это победа на выезде над «Чикаго Файр» со счетом 2:0. Это позволило команде прервать серию поражений, в рамках которой она потерпела 3 неудачи.

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    • «Нью-Йорк Сити» проиграл «Коламбусу» (2:3), «Интер Майами» (2:3) и «Шарлотт» (1:3).

    Гости выиграли только одну встречу из четырех последних, сыгранных на выезде.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры оценивают команды почти равными коэффициентами — 2.42 на «Орландо» и 2.95 на «Нью-Йорк».

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    Судя по результатам, оба коллектива находятся вне в лучших кондициях. Хотя «Орландо» даже удалось начать победную серию.

    Стоит учесть, что у «Сити» хорошая статистика выступлений против «Орландо». В прошлом сезоне он ни разу не проиграл. Возможно, стоит взять нулевую фору на гостей за 2.07.

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    «Орландо» — «Нью-Йорк Сити»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 29.08.2022. Прогнозы на футбол. Кто в лучшей форме?
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