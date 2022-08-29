В матче регулярного чемпионата МЛС «Орландо» примет «Нью-Йорк Сити». Событие запланировано на 29 августа 02:30 мск. «Орландо» — «Нью-Йорк Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Орландо»

В активе команды 26 матчей регулярном чемпионате. За это время она набрала 36 очков и сейчас занимает 5 место.

Несмотря на такую высокую позицию, у «Орландо» отрицательная разница голов -7 (30:37). У хозяев также равное количество побед и поражений. Их по 10.

Коэффициенты матча Орландо Сити — Нью-Йорк Сити 1 2.35 X 3.45 2 2.90 Ставка

«Фиолетовые» выиграли два последних матча в турнире. Они победили «Ред Буллс» 1:0 и обыграли «Шарлотт» 2:1.

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«Орландо» ни разу не сыграл вничью дома. У него 5 побед и 7 поражений в 12 домашних матча.х.

«Нью-Йорк Сити»

«Горожане» расположились на 3 месте в турнирной таблице Востока и сейчас имеют 45 очков. У них 13 побед, 6 ничьих и 7 поражений.

Последний результат — это победа на выезде над «Чикаго Файр» со счетом 2:0. Это позволило команде прервать серию поражений, в рамках которой она потерпела 3 неудачи.

«Нью-Йорк Сити» проиграл «Коламбусу» (2:3), «Интер Майами» (2:3) и «Шарлотт» (1:3).

Гости выиграли только одну встречу из четырех последних, сыгранных на выезде.

Прогноз и ставка

Букмекеры оценивают команды почти равными коэффициентами — 2.42 на «Орландо» и 2.95 на «Нью-Йорк».

Судя по результатам, оба коллектива находятся вне в лучших кондициях. Хотя «Орландо» даже удалось начать победную серию.

Стоит учесть, что у «Сити» хорошая статистика выступлений против «Орландо». В прошлом сезоне он ни разу не проиграл. Возможно, стоит взять нулевую фору на гостей за 2.07.