В ночь с 28 на 29 августа состоится поединок 16 тура чемпионата Аргентины, в котором сыграют «Бока Хуниорс» и «Атлетико Тукуман». «Бока Хуниорс» — «Атлетико Тукуман»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бока Хуниорс»

«Сине-золотые» занимают 11 место в турнирной таблице. Они не проигрывают последние 4 тура, имея 2 победы и 2 ничьи.

«Бока Хуниорс» справился с «Платенсе» (2:1) и сыграл в нулевую ничью с «Расингом». Также была нулевая ничья с «Росарио Сентраль» и минимальная победа над командой «Дефенса и Хустисия».

В этот же период хозяева заработали путевку в четвертьфинал Кубка Аргентины благодаря победе «Агроперкуарио» (1:0).

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«Бока» выиграл 3 из последних четырех домашних матчей в чемпионате Аргентины.

«Атлетико Тукуман»

Гости возглавляют таблицу, имея 32 очка на счету. За 15 туров они выиграли 9 раз и 5 раз сыграли вничью. Также они имеют всего 6 пропущенных голов и это лучший результат.

В прошлом туре команда разгромила «Барракас Сентраль» со счетом 4:0. Предшествовали этому результату победа над «Сентраль Кордоба» (1:0) и ничья с «Тигре» (0:0).

В этом сезоне «Атлетико Тукуман» побеждал на выезде только три раза. При этом единственное поражение команда потерпела как раз в чужих стенах.

В прошлых двух выездах «Атлетико» сыграл вничью и потерпел неудачу, уступив «Арсеналу Саранди» 1:3.

Прогноз и ставка

С коэффициентом 2.07 «Бока Хуниорс» является фаворитом матча. На «Атлетико» букмекеры дают 3.95.

Дома «Бока» играет хорошо, тогда как для гостей выездные поединки как раз и доставляют наибольший дискомфорт.

В любом случае, матч наверняка не получится результативным, так как обе команды довольно мало пропускали в последнее время. Рекомендуется взять вариант, при котором «Бока Хуниорс» не проиграет + тотал матча меньше 2.5 (1.82).