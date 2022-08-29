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    «Бока Хуниорс» и «Атлетико Тукуман» вряд ли много забьют

    «Бока Хуниорс» — «Атлетико Тукуман». Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, чемпионат Аргентины, 29 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бока Хуниорс» — «Атлетико Тукуман»
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    «Бока» имеет хорошую домашнюю серию
    В ночь с 28 на 29 августа состоится поединок 16 тура чемпионата Аргентины, в котором сыграют «Бока Хуниорс» и «Атлетико Тукуман». «Бока Хуниорс» — «Атлетико Тукуман»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 29 Августа 2022 года
    Бока Хуниорс
  • Буэнос-Айрес
    •  Бока Хуниорс 00:00 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман
  • Аргентина. Примера
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    «Бока Хуниорс»

    «Сине-золотые» занимают 11 место в турнирной таблице. Они не проигрывают последние 4 тура, имея 2 победы и 2 ничьи.

    «Бока Хуниорс» справился с «Платенсе» (2:1) и сыграл в нулевую ничью с «Расингом». Также была нулевая ничья с «Росарио Сентраль» и минимальная победа над командой «Дефенса и Хустисия».

    В этот же период хозяева заработали путевку в четвертьфинал Кубка Аргентины благодаря победе «Агроперкуарио» (1:0).

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    «Бока» выиграл 3 из последних четырех домашних матчей в чемпионате Аргентины.

    «Атлетико Тукуман»

    Гости возглавляют таблицу, имея 32 очка на счету. За 15 туров они выиграли 9 раз и 5 раз сыграли вничью. Также они имеют всего 6 пропущенных голов и это лучший результат.

    В прошлом туре команда разгромила «Барракас Сентраль» со счетом 4:0. Предшествовали этому результату победа над «Сентраль Кордоба» (1:0) и ничья с «Тигре» (0:0).

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    • В этом сезоне «Атлетико Тукуман» побеждал на выезде только три раза. При этом единственное поражение команда потерпела как раз в чужих стенах.

    В прошлых двух выездах «Атлетико» сыграл вничью и потерпел неудачу, уступив «Арсеналу Саранди» 1:3.

    Прогноз и ставка

    С коэффициентом 2.07 «Бока Хуниорс» является фаворитом матча. На «Атлетико» букмекеры дают 3.95.

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    Дома «Бока» играет хорошо, тогда как для гостей выездные поединки как раз и доставляют наибольший дискомфорт.

    В любом случае, матч наверняка не получится результативным, так как обе команды довольно мало пропускали в последнее время. Рекомендуется взять вариант, при котором «Бока Хуниорс» не проиграет + тотал матча меньше 2.5 (1.82).

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    «Бока Хуниорс» — «Атлетико Тукуман»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 29.08.2022. Прогнозы на футбол. «Бока Хуниорс» и «Атлетико Тукуман» вряд ли много забьют
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