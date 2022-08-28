«Рубин» сыграет на своем поле с «КамАЗом» в рамках 7-го тура чемпионата России. Матч пройдет 28 августа, начало — в 18:00 мск. «Рубин» — «КамАЗ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рубин»

Казанцы фактически провалили старт сезона. Нынешнее 6 место в таблице явно не соответствует клубным амбициям.

Леониду Слуцкому не позавидуешь. С наставника изначально требовали чуть ли не тотального превосходства в первой лиге.

Минувший тур сложился для команды продуктивно. «Рубин» на выезде переиграл ульяновскую «Волгу» (1:2).

Прогнозы на ФНЛ

«Рубин» наверняка максимально настроится на этот поединок. «КамАЗ» сейчас для многих является крепким раздражителем.

«КамАЗ»

Челнинцы продолжают лидировать в турнирной таблице. В 6 матчах команда добыла пять побед.

Вообще же «КамАЗ» по-настоящему феерит. 12 забитых мячей являются лучшим результатом в лиге.

В предыдущем туре «КамАЗ» снова добыл максимальный результат. Дома был разгромлен «Акрон» (4:0).

В этом поединке «КамАЗ» наверняка сыграет в привычном стиле. У челнинцев наверняка имеется мотивация продлить свое пребывание на самом верху.

Прогноз и ставка

На победу «Рубина» в этом матче можно поставить за 1.94, ничью букмекеры предлагают взять за 2.96, а победу «КамАЗа» — за 3.64.

«Рубин» постарается приблизиться к лидерам.

«КамАЗ» прекрасно атакует .

Обе команды намерены искать счастья в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.14.