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    В Казани будет голепад

    «Рубин» — «КамАЗ». Прогноз, ставка (к. 2.14) на футбол, Первая лига, 28 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Рубин» — «КамАЗ»
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    Леон Мусаев
    «Рубин» сыграет на своем поле с «КамАЗом» в рамках 7-го тура чемпионата России. Матч пройдет 28 августа, начало — в 18:00 мск. «Рубин» — «КамАЗ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 28 Августа 2022 года
    Рубин
  • Казань
    •  Рубин 18:00 КамАЗ КамАЗ
  • Россия. ФНЛ
    •

    «Рубин»

    Казанцы фактически провалили старт сезона. Нынешнее 6 место в таблице явно не соответствует клубным амбициям.

    Леониду Слуцкому не позавидуешь. С наставника изначально требовали чуть ли не тотального превосходства в первой лиге.

    Минувший тур сложился для команды продуктивно. «Рубин» на выезде переиграл ульяновскую «Волгу» (1:2).

    Прогнозы на ФНЛ

    «Рубин» наверняка максимально настроится на этот поединок. «КамАЗ» сейчас для многих является крепким раздражителем.

    «КамАЗ»

    Челнинцы продолжают лидировать в турнирной таблице. В 6 матчах команда добыла пять побед.

    Вообще же «КамАЗ» по-настоящему феерит. 12 забитых мячей являются лучшим результатом в лиге.

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    • В предыдущем туре «КамАЗ» снова добыл максимальный результат. Дома был разгромлен «Акрон» (4:0).

    В этом поединке «КамАЗ» наверняка сыграет в привычном стиле. У челнинцев наверняка имеется мотивация продлить свое пребывание на самом верху.

    Прогноз и ставка

    На победу «Рубина» в этом матче можно поставить за 1.94, ничью букмекеры предлагают взять за 2.96, а победу «КамАЗа» — за 3.64.

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    «Рубин» постарается приблизиться к лидерам.

    «КамАЗ» прекрасно атакует.

    Обе команды намерены искать счастья в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.14.

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    «Рубин» — «КамАЗ»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 28.08.2022. Прогнозы на футбол. В Казани будет голепад
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