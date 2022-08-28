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    «Лион» одержит выездную победу

    «Реймс» — «Лион». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, чемпионат Франции, 28 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Реймс» — «Лион»
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    Лукас Пакета
    «Реймс» на своем поле сыграет против «Лиона» в рамках 4-го тура Лиги 1. Матч состоится 28 августа, начало — 18:05 (мск). «Реймс» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 28 Августа 2022 года
    Реймс
  • Франция. Лига 1
    •  Реймс 18:05 Лион Лион
  • Лион
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    «Реймс»

    «Красно-белые» очень плохо стартовали в новом сезоне и в данный момент после 3-х сыгранных матчей команда занимает 19-е место в турнирной таблице Лиги 1 набрав при этом всего 1 очко. «Реймс» забил своим соперникам 4 гола, а пропустил — 9.

    В новом сезоне чемпионата Франции «красно-белые» еще не познали вкуса побед. В первых двух турах команда проиграла «Марселю» на выезде с разгромным счетом 4:1 и «Клермону» на домашней арене в результативном матче со счетом 2:4.

    Коэффициенты матча Реймс — Лион

  • 1
  • 4.20
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 1.75
  • Ставка
    •

    А в третьем туре Лиги 1 «Реймс» ездил в гости к «Страсбургу» и в этом поединке команды обменявшись голами не смогли определить сильнейшего и завершили встречу ничьей со счетом 1:1.

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    «Реймс» не может одержать победу уже 5 поединок подряд, из которых два завершил ничьей и 3 матча проиграл своим соперникам.

    «Лион»

    «Ткачи» показали результаты намного лучше и смогли забраться на 4-е место в турнирной таблице набрав 6 очков и стоит заметить, что у «Лиона» есть еще одна игра в запасе. Таким образом команда в двух матчах забила 6 голов, а пропустила — 2.

    «Лион» в новом сезоне на данный момент провел только две домашние встречи и предстоящий поединок будет для них первым выездом в этом году.

    В первом туре «ткачи» принимали «Аяччо» и забив быстрые 2 гола в ворота своих соперников «Лион» на 27-й минуте матча остался в меньшинстве. Но это не помешало команде удержать победу и забрать свои 3 очка — 2:1.

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    • Во втором матче «Лион» принимал «Труа» и в этом поединке «ткачи» без особых усилий разгромили своего оппонента со счетом 4:1. Отметим, что после первого тайма команды на перерыв ушли со счетом 1:1, а второй тайм полностью выиграл «Лион» забив 3 гола.

    «Лион» проводит беспроигрышную серию, которая длится 4 матча подряд, из них команда лишь в одном сыграла вничью, а остальные поединки выиграла.

    Прогноз и ставка

    На победу «Реймса» в этом матче можно поставить за 4.40, ничью букмекеры предлагают взять за 4.14, а победу «Лиона» — за 1.80.

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    Прогноз - «Лион» в этом матче является главным фаворитом, так как команда находится в прекрасной форме и с легкостью побеждает своих соперников. Чего не скажешь о «Реймсе», который вряд ли что-то сможет показать, даже на своем поле.

    Ставка - Победа «Лиона» за 1.80.

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    «Реймс» — «Лион»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 28.08.2022. Прогнозы на футбол. «Лион» одержит выездную победу
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