В матче 7-го тура чемпионата России «Пари Нижний Новгород» примет на своем поле московское «Динамо». Матч пройдет на арене «Нижний Новгород» 27 августа и начнется в 15:00 мск. «Пари НН» — «Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Пари Нижний Новгород»

В новом сезоне РПЛ клуб под новым именем и руководством Михаила Галактионова стартовал гостевой ничьей с «Локо» (1:1), а во 2-м туре крупно проиграл «Химкам» (0:3) на выезде, провалив второй тайм.

Затем нижегородцы дома спаслись на последних минутах в матче с ЦСКА (2:2), а потом на «Фиште» проиграли «Сочи» — 1:2.

В последних матчах «Пари НН» устроил домашнюю перестрелку с «Ростовом» (3:4), а потом одержал первую победу в сезоне, одолев на выезде «Урал» со счетом 1:0.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

С 5 очками после 6 туров нижегородцы занимают 14-е место в таблице РПЛ. Разница мячей 8-12, 3 гола забил Тимур Сулейманов.

«Динамо»

Бело-голубые, также сменив летом главного тренера, стартовали в РПЛ под руководством Славиши Йокановича с домашней ничьей с «Ростовом» (1:1)

Затем «Динамо» на своем поле разгромило «Торпедо» (4:0), а в выездном матче с «Факелом» (3:3) упустило победу, хотя вело 3:0.

Выезд в гости к «Крыльям Советов» завершился победой со счетом 2:0, а после чего динамовцы дома разошлись миром с «Краснодаром» — 0:0.

Календарь и таблица РПЛ

В последнем матче «Динамо» победило дома «Спартак» (1:0) и 12 очками идет на 4-м месте в таблице РПЛ, разница мячей 11-4, 4 гола у Смолова. Не сыграет Моро.

Прогноз и ставка

На победу «Пари НН» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.50, на ничью в основное время — 3.70, а на победу «Динамо» — 1.82.

В прошлом сезоне «Динамо» проиграло дома 1:3 а на выезде победило 1:0. В 1/8 финала Кубка России бело-голубые разгромили соперника 3:0.

Смену главного тренера успешнее перенес московский клуб. Прогноз: «Динамо» не проиграет низовой матч .