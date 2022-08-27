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    «Факел» — «Спартак». Ставка (к. 1.95) и прогноз на РПЛ 27 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Факел» — «Спартак»
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    «Спартак»
    В субботу, 27 августа, пройдет матч 7-го тура РПЛ между «Факелом» и «Спартаком». Встреча на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже начнется в 17:30 (мск). «Факел» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 27 Августа 2022 года
    Факел
  • Россия. Премьер-лига
    •  Факел 17:30 Спартак Спартак
  • Москва
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    «Факел»

    Вернувшийся спустя 20 лет в элиту воронежский клуб начал сезон с выездной ничьей в матче против «Краснодара» (2:2), а в следующем туре проиграл в Грозном «Ахмату» (1:2).

    Вернувшись домой подопечные Олега Василенко выстояли в матче против «Динамо»— 3:3, а выезд в гости к ЦСКА завершился поражением со счетом 4:1.

    Коэффициенты матча Факел — Спартак

  • 1
  • 4.30
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 1.75
  • Ставка
    •

    В последних матча «Факел» на своем поле разошелся миром с «Уралом» (0:0) и в Самаре поделил очки с «Крыльями Советов» — 1:1.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    После 6 туров РПЛ «Факел» с 4 очками идет на 14-м месте. Разница мячей 8-12, Роман Акбашев забил 2 мяча. Не сыграют Пиняев и Иванесеня.

    «Спартак»

    Красно-белые сменили тренера в межсезонье. Молодой испанский специалист Гильермо Абаскаль начал матчем за Суперкубок России с «Зенитом», проиграв со счетом 0:4.

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  • 20/08/2022

    • В стартовом матче РПЛ «Спартак» ушел от поражения в гостевом матче с «Ахматом» (1:1), после чего с одинаковым счетом 4:1 разгромил «Краснодар» на выезде и «Оренбург» дома.

    Затем красно-белыми был обыгран в Екатеринбурге местный «Урал» (2:0), а на своем поле крупно побежден «Сочи» (3:0).

    Календарь и таблица РПЛ

    В последнем матче «Спартак» уступил в гостях «Динамо» (0:1) и с 13 очками идет вторым в таблице РПЛ. Разница мячей 14-4, Промес забил 6 голов. Надолго выбыл Мозес.

    Прогноз и ставка

    На победу «Факела» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4.60, на ничью в основное время — 4.10, а на победу «Спартака» — 1.73.

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    «Факел» последний раз играл в высшей лиге 20 лет назад. Команды встречались в новейшей истории 6 раз, «Спартак» 5 раз победил и один раз проиграл — в Воронеже.

    На своем поле воронежцы могут дать бой и фаворитам, но на победу рассчитывать им не приходится. Прогноз: «Спартак» не проиграет верховой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.70 и ТБ 2,5 за 1.70.

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    «Факел» — «Спартак»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 27.08.2022. Прогнозы на футбол. Увезет ли «Спартак» три очка из Воронежа?
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