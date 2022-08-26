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    Оппоненты поделят между собой очки

    «Альбасете» — «Уэска». Прогноз, ставка (к. 3.18) на футбол, чемпионат Испании, 26 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Альбасете» — «Уэска»
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    «Альбасете»
    В пятницу, 26 августа, в 3-м туре второго испанского дивизиона «Альбасете» на своем поле сыграет против «Уэски». Начало встречи запланировано на 21:00 по мск. «Альбасете» — «Уэска»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 26 Августа 2022 года
    Альбасете
  • Испания. Сегунда
    •  Альбасете 21:00 Уэска Уэска
  • Испания. Сегунда
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    «Альбасете»

    «Альбасете» после годичного перерыва смог вернуться во второй испанский дивизион. В финале плей-офф за место в Сегунде он обыграл «Депортиво» из Ла-Коруньи — 2:1 ОТ.

    Подготовку к новому сезону «сыровары» провели очень даже неплохо, проиграв только один поединок из семи проведенных при еще двух мировых исходах и четырех викториях.

    Коэффициенты матча Альбасете — Уэска

  • 1
  • 2.45
  • X
  • 3.05
  • 2
  • 3.15
  • Ставка
    •

    В данном же чемпионате коллектив успел отыграть уже два тура, набрав в них четыре очка и находится в верхней части турнирной таблицы. Сперва он обыграл на выезде 2:1 «Луго», после чего дома расписал мировую с «Бургосом» 0:0.

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    С учетом всех проведенных матчей сейчас у «Альбасете» 8-матчевая беспроигрышная серия, в которой клуб добился пяти выигрышей и трижды сыграл вничью.

    «Уэска»

    «Уэска», которая еще в позапрошлом сезоне выступала в Примере, в минувшем розыгрыше Сегунды ничем себя не проявила, финишировав в середине турнирной таблицы.

    Межсезонные спарринги «оскенцы» провели не лучшим образом, поровну поделив победы, поражения и ничьи в шести матчах. Причем все соперники представляли только Испанию.

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    • Стартовали же «сине-гранатовые» с выездной мировой с «Леванте» 0:0, а затем они в родных стенах потерпели фиаско от «Картахены» со счетом 2:3, пропустив решающий гол на 8-й компенсированной минуте игры.

    За шесть последних очных встреч данных коллективов четыре раза они победителя не выявляли, а также по разу обыграли друг друга в этот период.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Альбасете» — 2.47, победа «Уэски» — 2.96, ничья — 3.18.

    Рискнем в данном противостоянии поставить на мировой исход, так как между собой эти команда зачастую расписывают мировые, да и к тому же они только входят в сезон, так что будут рады пополнить свои копилки.

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    «Альбасете» — «Уэска»: прогноз, ставка (3.18), статистика, коэффициенты матча 26.08.2022. Прогнозы на футбол. Оппоненты поделят между собой очки
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