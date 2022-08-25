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    Выиграет ли «Флуминенсе» первый матч у «Коринтианса»?

    «Флуминенсе» — «Коринтианс». Прогноз, ставка (к. 2.53) на футбол, Кубок Бразилии, 25 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Флуминенсе» — «Коринтианс»
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    «Флуминенсе» идет на втором месте бразильской лиги
    «Флуминенсе» в первом поединке полуфинала Кубка Бразилии примет на своем поле «Коринтианс». Игра пройдет в ночь на 25 августа и начнется в 01:30 по мск. «Флуминенсе» — «Коринтианс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Флуминенсе»

    «Флуминенсе» преодолел три раунда в текущем розыгрыше Кубка Бразилии, два раза играя с представителями Серии Б, которых обыграл в двух поединках.

    Сперва клуб из Рио-де-Жанейро справился с «Вила Новой», выиграв 3:2 дома и 2:0 в гостях, затем настал черед и «Крузейро» — 2:1 в родных стенах и 3:0 в выездной встрече. В первой игре этих команд «Флу» победили на выезде 1:0.

    В четвертьфинале коллектив оказался сильнее «Форталезы», выиграв на выезде 1:0 и сыграв вничью 2:2 дома.

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    Чемпионат страны «воины» проводят хорошо, находясь на второй позиции в турнирной таблице, уступая восемь баллов лидеру «Палмейрасу».

    «Коринтианс»

    В текущем Кубке Бразилии клуб из Сан-Паулу преодолел три раунда, поочередно выбив до этого этапа «Португезу» и «Сантос». В первой же игре этих команд он проиграл на выезде со счетом 0:2.

    В четвертьфинале «Коринтианс» прошел «Атлетико Гойяненсе», проиграв 0:2 на выезде и разбив соперника 4:1 в домашних стенах.

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  • 18/08/2022

    • Гости проводят отличный сезон. В чемпионате страны коллектив идет на четвертой позиции в турнирной таблице, отставая от соперника строки на два очка.

    Также «всемогущие» удачно выступают и на международной арене, пробившись в четвертьфинал Кубка Либертадорес, но там они дважды проиграли соотечественникам из «Фламенго» — 0:2 и 0:1.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,01.

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    Успех гостей оценивается в 4,17, тогда как ничья — в 3,21.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,53.

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    «Флуминенсе» — «Коринтианс»: прогноз, ставка (2.53), статистика, коэффициенты матча 25.08.2022. Прогнозы на футбол. Выиграет ли «Флуминенсе» первый матч у «Коринтианса»?
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