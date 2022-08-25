«Фенербахче» сыграет на своем поле с «Аустрией» в рамках финального раунда квалификации Лиги Европы. Матч пройдет 25 августа, начало — в 20:00 мск. «Фенербахче» — «Аустрия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фенербахче»

Турки создали неплохой задел. На выезде команда Жорже Жезуша переиграла «Аустрию» со счетом 0:2.

Состав у турок сильный, в частности, по именам. Чего стоит только опытный форвард Сердар Дурсун!

Коэффициенты матча Фенербахче — Аустрия Вена 1 1.37 X 5.00 2 8.50 Ставка

При этом «Фенербахче» сейчас выглядит очень выгодно. Команда мощно атакует, и, при этом, надежна в обороне.

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«Фенербахче» наверняка не будет действовать от обороны. Команда Жезуша банально сильнее австрийцев.

«Аустрия»

В чемпионате Австрии эта команда выступает явно ниже своих возможностей. Нынешнее 9 место об этом красноречиво свидетельствует.

«Аустрия» многовато пропускает в свои ворота. В пяти матчах оборона команды дала результативный сбой уже 9 раз.

В минувшем туре чемпионата «Аустрия» сумела добыть три пункта. На выезде команда не оставила шансов «Вольфсбергеру» (1:2).

В этом поединке «Аустрия» будет стараться оказать достойное сопротивление туркам. Теоретически отыграть два гола возможно, но в реальности в такой камбэк не верится.

Прогноз и ставка

На победу «Фенебахче» в этом матче можно поставить за 1.37, ничью букмекеры предлагают взять за 4.80, а победу «Аустрии» — за 7.70.

«Фенербахче» на старте сезона выглядит убедительно .

«Аустрия» крайне нестабильна.

Турки выглядят монолитнее, и наверняка не будут отсиживаться в обороне. Наши прогноз и ставка — Фора «Фенербахче» -1.5 с коэффициентом 2.11.