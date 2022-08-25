«Фенербахче»
Турки создали неплохой задел. На выезде команда Жорже Жезуша переиграла «Аустрию» со счетом 0:2.
Состав у турок сильный, в частности, по именам. Чего стоит только опытный форвард Сердар Дурсун!
Коэффициенты матча Фенербахче — Аустрия Вена
При этом «Фенербахче» сейчас выглядит очень выгодно. Команда мощно атакует, и, при этом, надежна в обороне.
«Фенербахче» наверняка не будет действовать от обороны. Команда Жезуша банально сильнее австрийцев.
«Аустрия»
В чемпионате Австрии эта команда выступает явно ниже своих возможностей. Нынешнее 9 место об этом красноречиво свидетельствует.
«Аустрия» многовато пропускает в свои ворота. В пяти матчах оборона команды дала результативный сбой уже 9 раз.
В минувшем туре чемпионата «Аустрия» сумела добыть три пункта. На выезде команда не оставила шансов «Вольфсбергеру» (1:2).
В этом поединке «Аустрия» будет стараться оказать достойное сопротивление туркам. Теоретически отыграть два гола возможно, но в реальности в такой камбэк не верится.
Прогноз и ставка
На победу «Фенебахче» в этом матче можно поставить за 1.37, ничью букмекеры предлагают взять за 4.80, а победу «Аустрии» — за 7.70.
«Фенербахче»
«Аустрия» крайне нестабильна.
Турки выглядят монолитнее, и наверняка не будут отсиживаться в обороне. Наши прогноз и ставка — Фора «Фенербахче» -1.5 с коэффициентом 2.11.