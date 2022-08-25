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    «Фенербахче» не оставит шансов австрийцам

    «Фенербахче» — «Аустрия». Прогноз, ставка (к. 2.11) на футбол, квалификация Лиги Европы, 25 августа 2022 года

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    «Фенербахче» сыграет на своем поле с «Аустрией» в рамках финального раунда квалификации Лиги Европы. Матч пройдет 25 августа, начало — в 20:00 мск. «Фенербахче» — «Аустрия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 25 Августа 2022 года
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    «Фенербахче»

    Турки создали неплохой задел. На выезде команда Жорже Жезуша переиграла «Аустрию» со счетом 0:2.

    Состав у турок сильный, в частности, по именам. Чего стоит только опытный форвард Сердар Дурсун!

    Коэффициенты матча Фенербахче — Аустрия Вена

  • 1
  • 1.37
  • X
  • 5.00
  • 2
  • 8.50
  • Ставка
    •

    При этом «Фенербахче» сейчас выглядит очень выгодно. Команда мощно атакует, и, при этом, надежна в обороне.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    «Фенербахче» наверняка не будет действовать от обороны. Команда Жезуша банально сильнее австрийцев.

    «Аустрия»

    В чемпионате Австрии эта команда выступает явно ниже своих возможностей. Нынешнее 9 место об этом красноречиво свидетельствует.

    «Аустрия» многовато пропускает в свои ворота. В пяти матчах оборона команды дала результативный сбой уже 9 раз.

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  • 21/08/2022

    • В минувшем туре чемпионата «Аустрия» сумела добыть три пункта. На выезде команда не оставила шансов «Вольфсбергеру» (1:2).

    В этом поединке «Аустрия» будет стараться оказать достойное сопротивление туркам. Теоретически отыграть два гола возможно, но в реальности в такой камбэк не верится.

    Прогноз и ставка

    На победу «Фенебахче» в этом матче можно поставить за 1.37, ничью букмекеры предлагают взять за 4.80, а победу «Аустрии» — за 7.70.

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    «Фенербахче» на старте сезона выглядит убедительно.

    «Аустрия» крайне нестабильна.

    Турки выглядят монолитнее, и наверняка не будут отсиживаться в обороне. Наши прогноз и ставка — Фора «Фенербахче» -1.5 с коэффициентом 2.11.

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    «Фенербахче» — «Аустрия»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 25.08.2022. Прогнозы на футбол. «Фенербахче» не оставит шансов австрийцам
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