«Балкани» на своем поле сыграет против «Шкупи» в рамках квалификации Лиги Конференций. Матч состоится 25 августа, начало — 21:00 (мск). «Балкани» — «Шкупи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Балкани»

В первом матче на выезде «Балкани» победил 2:1, потому на своем поле может позволить себе даже сыграть вничью.

На предыдущей стадии «Балкани» прошли исландский «Клаксвик», выиграв 3:2 на своем поле и уступив 1:2 на выезде.

Перед этим коллектив легко прошли «Ла Фьориту» из Сан-Марину, забив в двух матчах десять мячей.

Все прогнозы на Лигу конференций

В шести последних матчах кряду во всех турнирах косовары одержали победу.

«Шкупи»

Домашнее поражение со счетом 1:2 требует от «Шкупи» побеждать на выезде с разницей минимум в два гола, чтобы пробиться в групповой раунд.

Ранее команда вылетела из квалификации Лиги чемпионов. Камнем преткновения оказалось загребское «Динамо» (2:2, 0:1).

Затем клуб покинул еще и Лигу Европы, проиграв ирландскому «Шемрок Роверс» 1:3 в гостях и 1:2 на своем поле.

В последних семи поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при пяти поражениях и одной ничьей.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,10.

Успех гостей оценивается в 3,30, тогда как ничья — в 3,10.

Наши прогноз и ставки — «Балкани» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,87.