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    Проявит ли «Шкупи» характер?

    «Балкани» — «Шкупи». Прогноз, ставка (к. 2.87) на футбол, Лига Конференций, 25 августа 2022 года

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    «Шкупи» проиграл первый матч
    «Балкани» на своем поле сыграет против «Шкупи» в рамках квалификации Лиги Конференций. Матч состоится 25 августа, начало — 21:00 (мск). «Балкани» — «Шкупи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 25 Августа 2022 года
    Балкани
  • Сува-Река
    •  Балкани 21:00 Шкупи Шкупи
  • Лига конференций. Квалификация
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    «Балкани»

    В первом матче на выезде «Балкани» победил 2:1, потому на своем поле может позволить себе даже сыграть вничью.

    На предыдущей стадии «Балкани» прошли исландский «Клаксвик», выиграв 3:2 на своем поле и уступив 1:2 на выезде.

    Перед этим коллектив легко прошли «Ла Фьориту» из Сан-Марину, забив в двух матчах десять мячей.

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    В шести последних матчах кряду во всех турнирах косовары одержали победу.

    «Шкупи»

    Домашнее поражение со счетом 1:2 требует от «Шкупи» побеждать на выезде с разницей минимум в два гола, чтобы пробиться в групповой раунд.

    Ранее команда вылетела из квалификации Лиги чемпионов. Камнем преткновения оказалось загребское «Динамо» (2:2, 0:1).

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    • Затем клуб покинул еще и Лигу Европы, проиграв ирландскому «Шемрок Роверс» 1:3 в гостях и 1:2 на своем поле.

    В последних семи поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при пяти поражениях и одной ничьей.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,10.

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    Успех гостей оценивается в 3,30, тогда как ничья — в 3,10.

    Наши прогноз и ставки — «Балкани» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,87.

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    «Балкани» — «Шкупи»: прогноз, ставка (2.87), статистика, коэффициенты матча 25.08.2022. Прогнозы на футбол. Проявит ли «Шкупи» характер?
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