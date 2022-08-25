«Балкани»
В первом матче на выезде «Балкани» победил 2:1, потому на своем поле может позволить себе даже сыграть вничью.
На предыдущей стадии «Балкани» прошли исландский «Клаксвик», выиграв 3:2 на своем поле и уступив 1:2 на выезде.
Перед этим коллектив легко прошли «Ла Фьориту» из Сан-Марину, забив в двух матчах десять мячей.
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В шести последних матчах кряду во всех турнирах косовары одержали победу.
«Шкупи»
Домашнее поражение со счетом 1:2 требует от «Шкупи» побеждать на выезде с разницей минимум в два гола, чтобы пробиться в групповой раунд.
Ранее команда вылетела из квалификации Лиги чемпионов. Камнем преткновения оказалось загребское «Динамо» (2:2, 0:1).
Затем клуб покинул еще и Лигу Европы, проиграв ирландскому «Шемрок Роверс» 1:3 в гостях и 1:2 на своем поле.
В последних семи поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при пяти поражениях и одной ничьей.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,10.
Успех гостей оценивается в 3,30, тогда как ничья — в 3,10.
Наши прогноз и ставки — «Балкани» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,87.