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    Все новости спорта

    «Карабах» пробьётся в группу Лиги чемпионов?

    «Виктория» — «Карабах». Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, финал квалификации Лиги чемпионов, 23 августа 2022 года

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    «Карабах» — «Виктория». Квалификация Лиги чемпионов
    Лига чемпионов. Ответный матч раунда плей-офф. На кону путёвка в групповой этап. «Виктория» в домашних стенах примет «Карабах». Игра пройдёт во вторник, 23 августа. Начало матча — в 22:00 (мск). «Виктория» — «Карабах»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 23 Августа 2022 года
    Виктория Пльзень
  • Пльзень
    •  Виктория Пльзень 22:00 Карабах Карабах
  • Лига чемпионов. Квалификация
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    «Виктория»

    Чемпион Чехии в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов не смог забить в ворота «Карабаха», но и не пропустил. «Виктория» хоть и сыграла с чемпионом Азербайджана вничью (0:0), этот матч может занести в пассив по остальной статистике матча.

    За 90 минут игрового времени чешский клуб нанёс всего 5 ударов против 12-ти. Владение мячом всего 36% против 64% у чемпиона Азербайджана. + 3 «горчичника» в копилку клуба.

    В плане результата, конечно итог для «Виктории» положительный. А это для двухматчевой дуэли самое главное. На табло равенство (0:0) — у клуба из Пльзени теперь есть преимущество в виде домашней площадки.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В предыдущих раундах Лиги чемпионов «Виктория» смогла переиграть чемпиона Финляндии — ХИК (7:1) и чемпиона Молдавии — «Шериф» (4:2).

    Матч 4-го тура чемпионата Чехии между клубами «Виктория» — «Брно» перенесён. До этого футболисты Михал Билека одержали две победы и одну встречу завершили вничью. «Виктория» с 7 очками идёт в группе лидеров чешского первенства.

    «Карабах»

    У «Карабаха» уже две победы на старте сезона. В чемпионате Азербайджана «скакуны» смогли одолеть «Сумгаит» (2:0) и «Сабаил» (3:1). Команда Гурбан Гурбанова — теневой лидер регулярного турнира.

    Поединок 3-го тура «Карабах» также как и «Виктория» — перенёс. Должна была состоятся гостевая встреча против команды «Туран».

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  • 20/08/2022

    • В Лиге чемпионов «Карабах» выглядит мощно. Были победы над чемпионом Польши — «Лехом» (5:2), чемпионом Швейцарии — «Цюрихом» (5:4) и чемпионом Венгрии — «Ференцварошом» (4:2).

    Интересный факт. В поединках против чемпионов Польши и Швейцарии — «Карабах» добивался итоговой победы в домашних матчах. А против «Ференцвароша» — на территории венгерского чемпиона.

    Прогноз и ставка

    В этом матче букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам поля. На победу «Виктории» можно поставить за 2.04, ничью оценивают в 3.40, а успех «Карабаха» предлагают взять — за 3.66.

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    Прогноз — абсолютно равные команды. В чемпионатах своих стран подтверждают свои лидерские качества. В Лиге чемпионов демонстрируют красивый и зрелищный футбол.

    Соперники настроены исключительно на победу. Но в основную сетку ЛЧ попадёт только один клуб. Наш риск — в пользу чемпиона Азербайджана.

    Ставка — «Карабах» пройдёт в следующий этап с коэффициентом 2.60.

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    «Виктория» — «Карабах»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 23.08.2022. Прогнозы на футбол. «Карабах» пробьётся в группу Лиги чемпионов?
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