«Жирона»
Хозяева в стартовом туре потерпели выездное поражение от «Валенсии» (0:1).
Каталонцы прошли в Примеру через плей-офф Сегунды, где они играли с «Эйбаром» и «Тенерифе». В первом противостоянии «Жирона» выиграла благодаря голу в дополнительное время, а во втором помогла уверенная выездная победа.
Коэффициенты матча Жирона — Хетафе
В межсезонье коллектив испытал свои силы с такими клубами как «Наполи» и «Бенфика». Результаты составили 1:3 и 2:4 соответственно.
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После «Наполи» «Жирона» провела матчи с «Боливаром» (2:0) и «Сарагосой» (1:1).
«Хетафе»
«Хетафе» в стартовом туре потерпел домашний разгром от «Атлетико» (0:3). Это стало третьим поражением клуба кряду.
в прошлом сезоне пришел в упадок при Мичеле и стремительно катился в Сегунду. Спасать клуб призвали Кике Санчеса Флореса, который не только спас команду от вылета (обыграв по пути «Реал»), но и начал ее постепенно перестраивать.
В новом сезоне, укрепив проблемные позиции, «темно-синие» могут сделать качественный шаг вперед. Главное подписание — выкуп Борхи Майораля у «Реала» за 10 млн евро.
Кроме него в клуб пришли Луис Милья («Гранада») и Домингуш Дуарте («Гранада»), Кристиан Порту («Реал Сосьедад»), а также Хайме Сеоане («Уэска») и Фабрицио Анхилери («Ривер Плейт»).
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,70.
Успех гостей оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 2,80.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,20.