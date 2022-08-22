Матч 2 тура Примеры между «Жироной» и «Хетафе» состоится 22 августа на поле стадиона «Мунисипаль де Монтиливи». Начало в 23:00 мск. «Жирона» — «Хетафе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Жирона»

Хозяева в стартовом туре потерпели выездное поражение от «Валенсии» (0:1).

Каталонцы прошли в Примеру через плей-офф Сегунды, где они играли с «Эйбаром» и «Тенерифе». В первом противостоянии «Жирона» выиграла благодаря голу в дополнительное время, а во втором помогла уверенная выездная победа.

Коэффициенты матча Жирона — Хетафе 1 2.70 X 2.80 2 3.05 Ставка

В межсезонье коллектив испытал свои силы с такими клубами как «Наполи» и «Бенфика». Результаты составили 1:3 и 2:4 соответственно.

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После «Наполи» «Жирона» провела матчи с «Боливаром» (2:0) и «Сарагосой» (1:1).

«Хетафе»

«Хетафе» в стартовом туре потерпел домашний разгром от «Атлетико» (0:3). Это стало третьим поражением клуба кряду.

в прошлом сезоне пришел в упадок при Мичеле и стремительно катился в Сегунду. Спасать клуб призвали Кике Санчеса Флореса, который не только спас команду от вылета (обыграв по пути «Реал»), но и начал ее постепенно перестраивать.

В новом сезоне, укрепив проблемные позиции, «темно-синие» могут сделать качественный шаг вперед. Главное подписание — выкуп Борхи Майораля у «Реала» за 10 млн евро.

Кроме него в клуб пришли Луис Милья («Гранада») и Домингуш Дуарте («Гранада»), Кристиан Порту («Реал Сосьедад»), а также Хайме Сеоане («Уэска») и Фабрицио Анхилери («Ривер Плейт»).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,70.

Успех гостей оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 2,80.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,20.