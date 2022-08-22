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    Прервется ли серия поражений «Хетафе»?

    «Жирона» — «Хетафе». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Примера, 22 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Жирона» — «Хетафе»
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    «Хетафе» потерпел разгром в первом туре
    Матч 2 тура Примеры между «Жироной» и «Хетафе» состоится 22 августа на поле стадиона «Мунисипаль де Монтиливи». Начало в 23:00 мск. «Жирона» — «Хетафе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 22 Августа 2022 года
    Жирона
  • Испания. Примера
    •  Жирона 23:00 Хетафе Хетафе
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    «Жирона»

    Хозяева в стартовом туре потерпели выездное поражение от «Валенсии» (0:1).

    Каталонцы прошли в Примеру через плей-офф Сегунды, где они играли с «Эйбаром» и «Тенерифе». В первом противостоянии «Жирона» выиграла благодаря голу в дополнительное время, а во втором помогла уверенная выездная победа.

    Коэффициенты матча Жирона — Хетафе

  • 1
  • 2.70
  • X
  • 2.80
  • 2
  • 3.05
  • Ставка
    •

    В межсезонье коллектив испытал свои силы с такими клубами как «Наполи» и «Бенфика». Результаты составили 1:3 и 2:4 соответственно.

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    После «Наполи» «Жирона» провела матчи с «Боливаром» (2:0) и «Сарагосой» (1:1).

    «Хетафе»

    «Хетафе» в стартовом туре потерпел домашний разгром от «Атлетико» (0:3). Это стало третьим поражением клуба кряду.

    в прошлом сезоне пришел в упадок при Мичеле и стремительно катился в Сегунду. Спасать клуб призвали Кике Санчеса Флореса, который не только спас команду от вылета (обыграв по пути «Реал»), но и начал ее постепенно перестраивать.

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  • 18/08/2022

    • В новом сезоне, укрепив проблемные позиции, «темно-синие» могут сделать качественный шаг вперед. Главное подписание — выкуп Борхи Майораля у «Реала» за 10 млн евро.

    Кроме него в клуб пришли Луис Милья («Гранада») и Домингуш Дуарте («Гранада»), Кристиан Порту («Реал Сосьедад»), а также Хайме Сеоане («Уэска») и Фабрицио Анхилери («Ривер Плейт»).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,70.

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    Успех гостей оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 2,80.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,20.

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    «Жирона» — «Хетафе»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 22.08.2022. Прогнозы на футбол. Прервется ли серия поражений «Хетафе»?
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