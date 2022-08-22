«Фенербахче» сыграет на своем поле с «Адана Демирспор» в рамках 3-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 22 августа, начало — в 21:45 мск. «Фенербахче» — «Адана Демирспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фенербахче»

Стамбульцы начали сезон довольно неплохо. В двух турах команда Жорже Жезуша набрала 4 очка.

Вот и предыдущий тур чемпионата сложился для команды удачно. «Фенербахче» разнес в щепки «Касымпашу» (0:6).

При этом «Фенербахче» еще и успел победить в квалификации Лиги Европы. На выезде стамбульцы переиграли «Аустрию» (0:2).

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«Фенербахче» исторически успешно играет с «Адана Демирспор». Из четырех очных встреч стамбульцы выиграли трижды при одном поражении.

«Адана Демирспор»

Вовремя же в этот клуб перешел Артем Дзюба. Экс-зенитовец имеет все шансы дебютировать в поединке с признанным грандом турецкого футбола.

«Адана Демирспор» еще и лидирует в Суперлиге. В двух турах в активе у команды максимум очков.

В составе команды стоит отметить Юнеса Беланду. В его активе уже два забитых мяча.

В этом поединке «Адана Демирспор» будет стараться сохранить лидерство. Наверняка команда постарается воспользоваться усталостью соперника после еврокубкового выезда.

Прогноз и ставка

На победу «Фенербахче» в этом матче можно поставить за 1.66, ничью букмекеры предлагают взять за 4.46, а победу «Адана Демирспор» — за 4.96.

«Фенербахче» наверняка будет действовать первым номером.

«Адана Демирспор» прекрасно стартовал в чемпионате .

Хозяева могут не успеть восстановиться после еврокубкового матча. Наши прогноз и ставка — Победа «Адана Демирспор» или ничья с коэффициентом 2.33.