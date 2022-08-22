«Фенербахче»
Стамбульцы начали сезон довольно неплохо. В двух турах команда Жорже Жезуша набрала 4 очка.
Вот и предыдущий тур чемпионата сложился для команды удачно. «Фенербахче» разнес в щепки «Касымпашу» (0:6).
При этом «Фенербахче» еще и успел победить в квалификации Лиги Европы. На выезде стамбульцы переиграли «Аустрию» (0:2).
«Фенербахче» исторически успешно играет с «Адана Демирспор». Из четырех очных встреч стамбульцы выиграли трижды при одном поражении.
«Адана Демирспор»
Вовремя же в этот клуб перешел Артем Дзюба. Экс-зенитовец имеет все шансы дебютировать в поединке с признанным грандом турецкого футбола.
«Адана Демирспор» еще и лидирует в Суперлиге. В двух турах в активе у команды максимум очков.
В составе команды стоит отметить Юнеса Беланду. В его активе уже два забитых мяча.
В этом поединке «Адана Демирспор» будет стараться сохранить лидерство. Наверняка команда постарается воспользоваться усталостью соперника после еврокубкового выезда.
Прогноз и ставка
На победу «Фенербахче» в этом матче можно поставить за 1.66, ничью букмекеры предлагают взять за 4.46, а победу «Адана Демирспор» — за 4.96.
«Фенербахче» наверняка будет действовать первым номером.
«Адана Демирспор»
Хозяева могут не успеть восстановиться после еврокубкового матча. Наши прогноз и ставка — Победа «Адана Демирспор» или ничья с коэффициентом 2.33.