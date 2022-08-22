ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гильермо АбаскальАвтобус Йокановича выстоял против энергичного «Спартака». Ошибка Умярова решила все Артем ДзюбаТурецкий «Локомотив» и конкуренция с Балотелли. Куда уехал Дзюба перезапускать карьеру? Марлон ВераВ легчайшем дивизионе появилась новая сила. Марлон Вера готов отобрать пояс у Алджамейна Стерлинга
  • 00:57
    • «Реал» разгромил «Сельту», Азар не забил пенальти
  • 21:59
    • «Ростов» спасся от поражения в матче с «Сочи»
  • 21:24
    • Дубль Эдегора помог «Арсеналу» разгромить «Борнмут»
  • 19:56
    • «Монако» крупно проиграл «Лансу»
  • 01:35
    • Сборная Швеции завоевала бронзовые медали МЧМ-2022, обыграв Чехию
  • 23:45
    • «Интер» одержал крупную победу над «Специей»
  • 22:21
    • Российских хоккеистов не допустят до международных турниров в 2023 году
    Все новости спорта

    «Фенербахче» не справится с новым клубом Дзюбы

    «Фенербахче» — «Адана Демирспор». Ставка (к. 2.33) и прогноз на футбол, Суперлига, 22 августа 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Фенербахче
    Прогноз и ставки на «Фенербахче» — «Адана Демирспор»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жорже Жезуш
    «Фенербахче» сыграет на своем поле с «Адана Демирспор» в рамках 3-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 22 августа, начало — в 21:45 мск. «Фенербахче» — «Адана Демирспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Турция. Суперлига 22 Августа 2022 года
    Фенербахче
  • Стамбул
    •  Фенербахче 21:45 Адана Демирспор Адана Демирспор
  • Турция. Суперлига
    •

    «Фенербахче»

    Стамбульцы начали сезон довольно неплохо. В двух турах команда Жорже Жезуша набрала 4 очка.

    Вот и предыдущий тур чемпионата сложился для команды удачно. «Фенербахче» разнес в щепки «Касымпашу» (0:6).

    При этом «Фенербахче» еще и успел победить в квалификации Лиги Европы. На выезде стамбульцы переиграли «Аустрию» (0:2).

    Все прогнозы на футбол

    «Фенербахче» исторически успешно играет с «Адана Демирспор». Из четырех очных встреч стамбульцы выиграли трижды при одном поражении.

    «Адана Демирспор»

    Вовремя же в этот клуб перешел Артем Дзюба. Экс-зенитовец имеет все шансы дебютировать в поединке с признанным грандом турецкого футбола.

    «Адана Демирспор» еще и лидирует в Суперлиге. В двух турах в активе у команды максимум очков.

  • Турецкий «Локомотив» и конкуренция с Балотелли. Куда уехал Дзюба перезапускать карьеру?
  • Все, что нужно знать об «Адана Демирспор» — новой команде нападающего сборной России
  • 19/08/2022

    • В составе команды стоит отметить Юнеса Беланду. В его активе уже два забитых мяча.

    В этом поединке «Адана Демирспор» будет стараться сохранить лидерство. Наверняка команда постарается воспользоваться усталостью соперника после еврокубкового выезда.

    Прогноз и ставка

    На победу «Фенербахче» в этом матче можно поставить за 1.66, ничью букмекеры предлагают взять за 4.46, а победу «Адана Демирспор» — за 4.96.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    «Фенербахче» наверняка будет действовать первым номером.

    «Адана Демирспор» прекрасно стартовал в чемпионате.

    Хозяева могут не успеть восстановиться после еврокубкового матча. Наши прогноз и ставка — Победа «Адана Демирспор» или ничья с коэффициентом 2.33.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.28
  • Прогноз на матч Норри — Чорич
  • Теннис
  • Сегодня в 01:00
    •  1.52
  • Прогноз на матч Альбази — Фигередо
  • Бокс
  • Сегодня в 02:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Канада — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Тыбура — Романов
  • Бокс
  • Сегодня в 04:30
    •  1.45
  • Прогноз на матч Альдо — Двалишвили
  • Бокс
  • Сегодня в 06:00
    •  1.56
  • Прогноз на матч Рокхолд — Коста
  • Бокс
  • Сегодня в 06:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Усман — Эдвардс
  • Бокс
  • Сегодня в 07:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Волга Ульяновск — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 12:45
    •  2.98
  • Прогноз на матч Енисей — Шинник
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч БАТЭ — Днепр Могилев
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Лидс — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Уфа — Волгарь
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч КамАЗ — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Фенербахче» — «Адана Демирспор»: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 22.08.2022. Прогнозы на футбол. «Фенербахче» не справится с новым клубом Дзюбы
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры