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    Прервется ли серия матчей «в одну калитку» между ЦСКА и «Ахматом»?

    ЦСКА — «Ахмат». Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, РПЛ, 21 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Ахмат»
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    ЦСКА
    В матче 6-го тура чемпионата России московский ЦСКА примет на своем поле грозненский «Ахмат». Матч пройдет на «ВЭБ Арене» 21 августа и начнется в 15:00 мск. ЦСКА — «Ахмат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 21 Августа 2022 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 15:00 Ахмат Ахмат
  • Грозный
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    ЦСКА

    Летом ЦСКА расстался с тренировавшим команду Алексеем Березуцким, вместо которого из «Сочи» пришел со своим штабом Владимир Федотов. Состав тоже серьезно изменился.

    В РПЛ московский клуб стартовал с домашней победы над «Уралом» (2:0), после чего на своем поле армейцами был крупно обыгран «Сочи» (3:0).

    Коэффициенты матча ЦСКА — Ахмат

  • 1
  • 1.75
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 4.60
  • Ставка
    •

    В гостевом матче с «Пари НН» (2:2) ЦСКА упустил победу, ведя 2:0, а вернувшись домой столичный клуб разгромил «Факел» (4:1).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    В последнем матче ЦСКА на выезде уступил «Зениту» (1:2) и с 10 очками идет на 4-м месте в таблице РПЛ. Разница мячей 12-5, Хесус Медина забил 3 гола.

    «Ахмат»

    В контрольных матчах «Ахмат» дважды проиграл «Крыльям Советов» (0:1 и 1:2), обыграл пензенский «Зенит» (9:1) и «Строгино» (3:0), и сыграл вничью с «Шинником» (0:0).

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  • 15/08/2022

    • В стартовом матче нового сезона подопечные Андрея Талалаева упустили домашнюю победу над «Спартаком» (1:1), но в следующем матче на своем поле победили «Факел» (2:1).

    Выезд в гости к «Сочи» завершился поражением 1:2 после двух пенальти в ворота грозненцев, зато на своем поле «Ахмат» в большинстве не уступил «Зениту» — 0:0.

    Календарь и таблица РПЛ

    В последнем матче чеченский клуб на выезде победил подмосковные «Химки» со счетом 3:1. После 5 туров РПЛ «Ахмат» с 8 очками идет на 8-м месте. Разница мячей 7-5.

    Прогноз и ставка

    На победу ЦСКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.89, на ничью в основное время — 3.75, а на победу «Ахмата» — 4.10.

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    В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами со счетом 2:0. В последних 10 очных встречах ЦСКА одержал 8 «сухих» побед, проиграл лишь дважды и тоже всухую — в этом мае и в 2017 году.

    ЦСКА выиграл 4 из 5 домашних матчей против грозненцев. Прогноз: ЦСКА не проиграет верховой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.77 и ТБ 2,5 за 1.86.

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    ЦСКА — «Ахмат»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 21.08.2022. Прогнозы на футбол. Прервется ли серия матчей «в одну калитку» между ЦСКА и «Ахматом»?
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