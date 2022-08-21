В матче 6-го тура чемпионата России московский ЦСКА примет на своем поле грозненский «Ахмат». Матч пройдет на «ВЭБ Арене» 21 августа и начнется в 15:00 мск. ЦСКА — «Ахмат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

Летом ЦСКА расстался с тренировавшим команду Алексеем Березуцким, вместо которого из «Сочи» пришел со своим штабом Владимир Федотов. Состав тоже серьезно изменился.

В РПЛ московский клуб стартовал с домашней победы над «Уралом» (2:0), после чего на своем поле армейцами был крупно обыгран «Сочи» (3:0).

Коэффициенты матча ЦСКА — Ахмат 1 1.75 X 3.85 2 4.60 Ставка

В гостевом матче с «Пари НН» (2:2) ЦСКА упустил победу, ведя 2:0, а вернувшись домой столичный клуб разгромил «Факел» (4:1).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

В последнем матче ЦСКА на выезде уступил «Зениту» (1:2) и с 10 очками идет на 4-м месте в таблице РПЛ. Разница мячей 12-5, Хесус Медина забил 3 гола.

«Ахмат»

В контрольных матчах «Ахмат» дважды проиграл «Крыльям Советов» (0:1 и 1:2), обыграл пензенский «Зенит» (9:1) и «Строгино» (3:0), и сыграл вничью с «Шинником» (0:0).

В стартовом матче нового сезона подопечные Андрея Талалаева упустили домашнюю победу над «Спартаком» (1:1), но в следующем матче на своем поле победили «Факел» (2:1).

Выезд в гости к «Сочи» завершился поражением 1:2 после двух пенальти в ворота грозненцев, зато на своем поле «Ахмат» в большинстве не уступил «Зениту» — 0:0.

Календарь и таблица РПЛ

В последнем матче чеченский клуб на выезде победил подмосковные «Химки» со счетом 3:1. После 5 туров РПЛ «Ахмат» с 8 очками идет на 8-м месте. Разница мячей 7-5.

Прогноз и ставка

На победу ЦСКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.89, на ничью в основное время — 3.75, а на победу «Ахмата» — 4.10.

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами со счетом 2:0. В последних 10 очных встречах ЦСКА одержал 8 «сухих» побед, проиграл лишь дважды и тоже всухую — в этом мае и в 2017 году.

ЦСКА выиграл 4 из 5 домашних матчей против грозненцев. Прогноз: ЦСКА не проиграет верховой матч .