«Монако» на своем поле сыграет против «Ланса» в рамках 3-го тура Лиги 1. Матч состоится 20 августа, начало — 18:00 (мск). «Монако» — «Ланс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монако»

«Красно-белые» после двух сыгранных матчей в новом сезоне входят в ТОП-5 команд, которые имеют в своем активе 4 очка и занимают 5-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. Команда забила соперникам 3 гола, а пропустила — 2.

В первом туре Лиги 1 «Монако» провел выездной поединок против «Страсбурга», которого смог переиграть со счетом 1:2. Стоит заметить, что «красно-белые» первыми забили два гола, а после пропустили один в свои ворота.

Во втором туре «Монако» на своем поле принимал «Ренн» и этот матч запомнился тем, что «красно-белые» уже на 15-й минуте поединка остались играть в меньшинстве. Но это не помешало им не допустить поражения и встреча завершилась ничьей со счетом1:1.

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Так же между этими поединками «Монако» провел матч в квалификации Лиги Чемпионов, где к сожалению оказался слабее голландского «ПСВ» и проиграл ему со счетом 3:2 после дополнительного времени.

«Ланс»

«Красно-золотые» имеют такое же количество балов и даже такую же разницу забитых и пропущенных голов и располагаются на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции.

«Ланс» начал свой путь в новом сезоне Лиги 1 с домашней победы над «Брестом», которого смог переиграть в результативном поединке со счетом 3:2. В этом матче «Ланс» первый забил 3 гола, но потом пропустил 2 в ответ от соперника, но смог сохранить победу.

А во втором выездном матче «Ланс» ездил в гости к «Аяччо» и в этом поединке команды не смогли определить сильнейшего не показав никакой результативности и завершив встречу ничьей со счетом 0:0.

Беспроигрышная серия «Ланса» составляет 16 поединков кряду во всех турнирах, где 6 матчей команда завершила ничьей и 10 поединков выиграла.

Прогноз и ставка

На победу «Монако» в этом матче можно поставить за 1.77, ничью букмекеры предлагают взять за 4.18, а победу «Ланса» — за 4.48.

Прогноз — Встречаются два коллектива, которые находятся в одинаковой форме и очень хотят одержать победу в матче. Но нынешние соперники будут стараться аккуратно играть и в этой встрече исход моет решиться всего одним мячом.

Ставка — Тотал матча меньше 2.5 за 2.25.