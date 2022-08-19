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    Все новости спорта

    Одержит ли «Лион» вторую победу в чемпионате?

    «Лион» — «Труа». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, чемпионат Франции, 19 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лион» — «Труа»
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    «Лион» выиграл в стартовом туре
    «Лион» на своем поле сыграет против «Труа» в рамках третьего тура Лиги 1. Матч состоится 19 августа, начало — 22:00 (мск). «Лион» — «Труа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 19 Августа 2022 года
    Лион
  • Лион
    •  Лион 22:00 Труа Труа
  • Франция. Лига 1
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    «Лион»

    «Лион» набрал три очка в первом туре, одержав домашнюю победу над «Аяччо» (2:1). Поединок клуба во втором туре с «Лорьяном» не состоялся.

    Команда провалила прошлый сезон чемпионата Франции, заняв только восьмую позицию с отставанием в пять очков от зоны еврокубков.

    Коэффициенты матча Лион — Труа

  • 1
  • 1.32
  • X
  • 5.60
  • 2
  • 8.50
  • Ставка
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    «Ткачи» тщательно готовились к сезону, проводя контрольные поединки. Причем «Ткачи» сыграли восемь товарищеских встреч.

    Все прогнозы на Лигу 1

    В трех из них коллектив потерпел поражение, а в одном сыграл вничью — в последней игре с «Интером» (2:2) — при четырех победах.

    «Труа»

    По итогам прошлого сезона «Труа» занял 15-ю позицию во французской Лиге 1. Таким образом, он успешно выиграл борьбу за выживание.

    После 38 поединков чемпионата команда оторвалась от зоны вылета на семь очков, от зоны плей-офф — на шесть.

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    • В первых двух стартовых матчах первенства коллектив потерпел поражения — от «Монпелье» (2:3) и «Тулузы» (0:3).

    С учетом товарищеской встречи, клуб проиграл три последних поединка.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,30.

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    Успех гостей оценивается в 9,00, тогда как ничья — в 5,50.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,50.

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    «Лион» — «Труа»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 19.08.2022. Прогнозы на футбол. Одержит ли «Лион» вторую победу в чемпионате?
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