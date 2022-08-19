«Лион» на своем поле сыграет против «Труа» в рамках третьего тура Лиги 1. Матч состоится 19 августа, начало — 22:00 (мск). «Лион» — «Труа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лион»

«Лион» набрал три очка в первом туре, одержав домашнюю победу над «Аяччо» (2:1). Поединок клуба во втором туре с «Лорьяном» не состоялся.

Команда провалила прошлый сезон чемпионата Франции, заняв только восьмую позицию с отставанием в пять очков от зоны еврокубков.

Коэффициенты матча Лион — Труа 1 1.32 X 5.60 2 8.50 Ставка

«Ткачи» тщательно готовились к сезону, проводя контрольные поединки. Причем «Ткачи» сыграли восемь товарищеских встреч.

Все прогнозы на Лигу 1

В трех из них коллектив потерпел поражение, а в одном сыграл вничью — в последней игре с «Интером» (2:2) — при четырех победах.

«Труа»

По итогам прошлого сезона «Труа» занял 15-ю позицию во французской Лиге 1. Таким образом, он успешно выиграл борьбу за выживание.

После 38 поединков чемпионата команда оторвалась от зоны вылета на семь очков, от зоны плей-офф — на шесть.

В первых двух стартовых матчах первенства коллектив потерпел поражения — от «Монпелье» (2:3) и «Тулузы» (0:3).

С учетом товарищеской встречи, клуб проиграл три последних поединка.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,30.

Успех гостей оценивается в 9,00, тогда как ничья — в 5,50.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,50.