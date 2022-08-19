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    «Копенгаген» уверенно обыграет соперника

    «Люнгбю» — «Копенгаген». Прогноз, ставка (к. 2. 23) на футбол, чемпионат Дании, 19 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Люнгбю» — «Копенгаген»
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    Виктор Фишер
    «Лнгбю» на своем поле сыграет против «Копенгагена» в рамках 6-го тура чемпионата Дании. Матч состоится 19 августа, начало — 20:00 (мск). «Люнгбю» — «Копенгаген»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Дания. Суперлига 19 Августа 2022 года
    Люнгбю
  • Конгенс Люнгбю
    •  Люнгбю 20:00 Копенгаген Копенгаген
  • Копенгаген
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    «Люнгбю»

    «Викинги» не очень удачно стартовали в новом сезоне Суперлиги Дании и в данный момент занимают 10-е место в турнирной таблице набрав всего 2 очка после 5-ти сыгранных матчей. Команда забила в ворота соперников 6 голов, а пропустила — 9.

    В новом сезоне чемпионата Дании «Люнгбю» еще не узнал вкуса побед. Команда в трех поединках проиграла таким соперникам как «Орхус» (1:0), «Норшелланн» (2:1) и «Хорсенс» (1:0).

    А так же в двух матчах не смогла определить сильнейшего и завершила поединки результативными ничьими с «Силькеборгом» (2:2) и «Мидтьюлланном» (3:3).

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    В последних 6-ти очных встречах между нынешними соперниками «Люнгбю» не разу не одержал победу, 4 раза проиграв «Копенгагену» и дважды сыграв вничью.

    «Копенгаген»

    «Львы» в свою очередь, не так уж и далеко ушли от нынешнего соперника. Эта команда занимает 8-е место в турнирной таблице набрав 6 очков после 5-ти матчей. «Копенгаген» имеет одинаковую разницу забитых/пропущенных голов — 10/10.

    Но в отличии от «викингов» в новом сезоне Суперлиги Дании «львы» уже дважды побеждали своих соперников. В выездном матче «Копенгаген» смог обыграть «Ольборг» со счетом 1:3, а на домашней арене оказался сильнее «Брённбю» (4:1).

    А в остальных трех поединках «львы» терпели поражения от таких соперников как «Раннерс» (1:3), «Виборг» (4:2) и «Хорсенс» (1:0).

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    • «Копенгаген» смог дойти до финала квалификации Лиги Чемпионов, где уже провел первый матч против «Трабзонспора» и смог переиграть его на своем поле со счетом 2:1.

    Прогноз и ставка

    На победу «Люнгбю» в этом матче можно поставить за 4.28, ничью букмекеры предлагают взять за 3.98, а победу «Копенгагена» — за 1.75.

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    Прогноз - «Копенгаген» очень сильный и опытный коллектив, который допустил много ошибок на старте сезона. Поэтому в матче с более слабым соперником «львы» просто обязаны показать свой результативный футбол и забрать нужные 3 очка.

    Ставка - Победа «Копенгагена» с форой (-1) за 2.23.

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    «Люнгбю» — «Копенгаген»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 19.08.2022. Прогнозы на футбол. «Копенгаген» уверенно обыграет соперника
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