«Лнгбю» на своем поле сыграет против «Копенгагена» в рамках 6-го тура чемпионата Дании. Матч состоится 19 августа, начало — 20:00 (мск). «Люнгбю» — «Копенгаген»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Люнгбю»

«Викинги» не очень удачно стартовали в новом сезоне Суперлиги Дании и в данный момент занимают 10-е место в турнирной таблице набрав всего 2 очка после 5-ти сыгранных матчей. Команда забила в ворота соперников 6 голов, а пропустила — 9.

В новом сезоне чемпионата Дании «Люнгбю» еще не узнал вкуса побед. Команда в трех поединках проиграла таким соперникам как «Орхус» (1:0), «Норшелланн» (2:1) и «Хорсенс» (1:0).

А так же в двух матчах не смогла определить сильнейшего и завершила поединки результативными ничьими с «Силькеборгом» (2:2) и «Мидтьюлланном» (3:3).

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В последних 6-ти очных встречах между нынешними соперниками «Люнгбю» не разу не одержал победу, 4 раза проиграв «Копенгагену» и дважды сыграв вничью.

«Копенгаген»

«Львы» в свою очередь, не так уж и далеко ушли от нынешнего соперника. Эта команда занимает 8-е место в турнирной таблице набрав 6 очков после 5-ти матчей. «Копенгаген» имеет одинаковую разницу забитых/пропущенных голов — 10/10.

Но в отличии от «викингов» в новом сезоне Суперлиги Дании «львы» уже дважды побеждали своих соперников. В выездном матче «Копенгаген» смог обыграть «Ольборг» со счетом 1:3, а на домашней арене оказался сильнее «Брённбю» (4:1).

А в остальных трех поединках «львы» терпели поражения от таких соперников как «Раннерс» (1:3), «Виборг» (4:2) и «Хорсенс» (1:0).

«Копенгаген» смог дойти до финала квалификации Лиги Чемпионов, где уже провел первый матч против «Трабзонспора» и смог переиграть его на своем поле со счетом 2:1.

Прогноз и ставка

На победу «Люнгбю» в этом матче можно поставить за 4.28, ничью букмекеры предлагают взять за 3.98, а победу «Копенгагена» — за 1.75.

Прогноз - «Копенгаген» очень сильный и опытный коллектив, который допустил много ошибок на старте сезона. Поэтому в матче с более слабым соперником «львы» просто обязаны показать свой результативный футбол и забрать нужные 3 очка.

Ставка - Победа «Копенгагена» с форой (-1) за 2.23.