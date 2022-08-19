ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Конте против ТухеляКонте против Тухеля, «Пиццагейт» и еще 9 знаменитых стычек на «бровке» Дарвин Нуньес Премия Дарвина. Глупое удаление Нуньеса ставит под угрозу надежды «Ливерпуля» на титул Камару УсманКамару Усман проведет уже шестую защиту, экс-чемпион в среднем весе Люк Рокхолд сразится с Пауоло Костой
  • 21:26
    • «Спартак» сыграет в одной группе с «Зенитом» в Кубке России
  • 23:51
    • Киевское «Динамо» проиграло «Бенфике» в отборе ЛЧ
  • 21:37
    • Финляндия вышла в полуфинал МЧМ-2022, обыграв Германию
  • 18:06
    • Хавбек «Краснодара» перешел в израильский «Хапоэль» Беер-Шева
  • 14:50
    • Самый титулованный игрок в истории «Реала» Марсело может завершить карьеру
  • 14:38
    • Магнитогорский «Металлург» обыграл «Автомобилист» в предсезонном турнире
  • 14:27
    • Трансфер Рабьо из «Ювентуса» в «МЮ» не состоится
    Все новости спорта

    «Попугаи» прервут серию поражений в играх с «пчелами»?

    «Эспаньол» — «Райо Вальекано». Прогноз, ставка (к. 2.32) на футбол, чемпионат Аргентины, 19 августа 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Эспаньол Прогнозы на Райо Вальекано Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Эспаньол» — «Райо Вальекано»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рауль де Томас
    В пятницу, 19 августа, во 2-м туре испанской Примеры «Эспаньол» из Барселоны на своей арене сразится с мадридским «Райо Вальекано». Начало игры запланировано на 21:00 по мск. «Эспаньол» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 19 Августа 2022 года
    Эспаньол
  • Барселона
    •  Эспаньол 21:00 Райо Вальекано Райо Вальекано
  • Мадрид
    •

    «Эспаньол»

    «Эспаньол» в прошлом сезоне вернулся в элиту и смог удержаться в ней, финишировав на 14-м месте. В 38-и матчах коллектив заработал 42 очка.

    Стоит отметить, что в выездных играх каталонцы набрали только девять пунктов. Остальные 32 «попугаи» положили в копилку, выступая на домашней арене.

    Коэффициенты матча Эспаньол — Райо Вальекано

  • 1
  • 2.30
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 3.25
  • Ставка
    •

    Летом коллектив из Барселоны провел шесть контрольных поединков, в которых он смог победить только два раза, при двух мировых исходах и двух поражениях. Летом он не потерял ни одного ключевого игрока стартовой обоймы, подписав ряд очень даже неплохих исполнителей.

    Все прогнозы на футбол

    В первом же туре нового чемпионата Испании «Эспаньол» расписал гостевую мировую с «Сельтой», сыграв 2:2, уступая по ходу матча 0:2 и уйдя от поражения только на 8-й компенсированной минуте встречи.

    «Райо Вальекано»

    «Райо Вальекано» в целом неплохо провел чемпионат и выполнил задачу с сохранением прописки. Столичный клуб занял 12 место.

    Большую часть второго круга чемпионата «пчелы» провели неудачно, выдав длительную серию без побед. Во второй же половине апреля они одержали две выездные виктории, которые и определили их будущее на следующий год.

  • Премия Дарвина. Глупое удаление Нуньеса ставит под угрозу надежды «Ливерпуля» на титул
  • Новичок «Ливерпуля» усложнил жизнь измученной травмами команде Клоппа
  • Вчера

    • Клуб из Мадрида был достаточно пассивен на трансферном рынке, а в товарищеских встречах потерпели лишь одно поражение за шесть проведенных игр.

    Стартовый же поединок нового розыгрыша Примеры «великаны» провели очень даже неплохо, расписав выездную мировую с «Барселоной», сыграв со счетом 0:0.

    К слову, «Райо Вальекано» выиграл у «Эспаньола» в последних шести очных поединках, в том числе и в прошлом сезоне дважды по 1:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эспаньола» предлагают — 2.32.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Райо Вальекано» дают — 3.42, ничья оценена — в 3.42.

    Рискнем в данном сражении поставить на викторию каталонцев, которые в последнее время только проигрывали «пчелам», но каждая серия рано или поздно должна прерваться.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Чорич — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Канада — Швейцария
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Форталеза
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бока Хуниорс — Росарио Сентраль
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетико Паранаэнсе — Фламенго
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Коринтианс — Атлетико Гойяненсе
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч США — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Тэгу — Чонбук Хендай Моторс
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Виссел Кобе — Йокогама Маринос
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ракув — Славия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.42
  • Прогноз на матч Ференцварош — Шемрок Роверс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Пюник — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.58
  • Прогноз на матч Янг Бойз — Андерлехт
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Словацко — АИК
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Эспаньол» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 19.08.2022. Прогнозы на футбол. «Попугаи» прервут серию поражений в играх с «пчелами»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры