В пятницу, 19 августа, во 2-м туре испанской Примеры «Эспаньол» из Барселоны на своей арене сразится с мадридским «Райо Вальекано». Начало игры запланировано на 21:00 по мск. «Эспаньол» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эспаньол»

«Эспаньол» в прошлом сезоне вернулся в элиту и смог удержаться в ней, финишировав на 14-м месте. В 38-и матчах коллектив заработал 42 очка.

Стоит отметить, что в выездных играх каталонцы набрали только девять пунктов. Остальные 32 «попугаи» положили в копилку, выступая на домашней арене.

Коэффициенты матча Эспаньол — Райо Вальекано 1 2.30 X 3.20 2 3.25 Ставка

Летом коллектив из Барселоны провел шесть контрольных поединков, в которых он смог победить только два раза, при двух мировых исходах и двух поражениях. Летом он не потерял ни одного ключевого игрока стартовой обоймы, подписав ряд очень даже неплохих исполнителей.

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В первом же туре нового чемпионата Испании «Эспаньол» расписал гостевую мировую с «Сельтой», сыграв 2:2, уступая по ходу матча 0:2 и уйдя от поражения только на 8-й компенсированной минуте встречи.

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» в целом неплохо провел чемпионат и выполнил задачу с сохранением прописки. Столичный клуб занял 12 место.

Большую часть второго круга чемпионата «пчелы» провели неудачно, выдав длительную серию без побед. Во второй же половине апреля они одержали две выездные виктории, которые и определили их будущее на следующий год.

Клуб из Мадрида был достаточно пассивен на трансферном рынке, а в товарищеских встречах потерпели лишь одно поражение за шесть проведенных игр.

Стартовый же поединок нового розыгрыша Примеры «великаны» провели очень даже неплохо, расписав выездную мировую с «Барселоной», сыграв со счетом 0:0.

К слову, «Райо Вальекано» выиграл у «Эспаньола» в последних шести очных поединках, в том числе и в прошлом сезоне дважды по 1:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эспаньола» предлагают — 2.32.

На викторию «Райо Вальекано» дают — 3.42, ничья оценена — в 3.42.

Рискнем в данном сражении поставить на викторию каталонцев, которые в последнее время только проигрывали «пчелам», но каждая серия рано или поздно должна прерваться.