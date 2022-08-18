В четверг, 18 августа, в первом матче раунда плей-офф Лиги конференций турецкий «Истанбул» в родных стенах примет бельгийский «Антверпен». Начало — в 20:45 (мск). «Истанбул Башакшехир» — «Антверпен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Истанбул»

«Истанбул Башакшехир» — 4-й клуб Турции. Свой путь в евросезоне 2022/2023 начал со 2-го раунда Лиги конференций.

Стамбульский клуб на этой стадии встретился с израильским коллективом «Маккаби» Нетания. Первый матч в Турции завершился боевой ничьей (1:1). Ответка в Израиле осталась за футболистами «Истанбула» (1:0 — победа турецкой команды).

Коэффициенты матча Истанбул Башакшехир — Антверпен 1 1.95 X 3.40 2 4.00 Ставка

«Брейдаблик» — соперник по 3-му раунду ЛК. И тут турецкая команда оказалась на высоте. Сначала «Башакшехир» обыграл соперника в Исландии со счётом 3:1. Затем была крупная домашняя победа с результатом 3:0.

Все прогнозы на Лигу конференций

Параллельно «Истанбул» играет в турецкой Суперлиги. После крупной победы над клубом «Кысымпаша» (4:0), «Башакшехир» потеряли очки в матче 2-го тура. В гостях против «Коньяспора» была зафиксирована ничья (0:0).

«Антверпен»

Аналогичный путь по отборочной сетке «Антверпен». Во 2-м раунде бельгийский клуб с общим счётом 2:0 сразил «Дриту» из Косово.

На очереди «Лиллестрём» из Норвегии. Матч в гостях выиграл «Антверпен» (3:1). Бельгийцы подтвердили свой класс и во втором поединке противостояния. Победа «Ройял» со счётом 2:0.

В чемпионате Бельгии «Антверпен» идёт на лидирующей позиции. Команда в 4 матчах одержала 4 победы.

В воскресенье, 14 августа команда провела встречу 4-го тура. В гостевом поединке против «Эйпена» была одержана минимальная победа (1:0).

Прогноз и ставка

На победу «Истанбул Башакшехир» в этом матче можно поставить за 1.95, ничью букмекеры предлагают за 3.38, а победу «Антверпена» — за 3.74.

«Истанбул» — фаворит пары и главный претендент на выход в групповой этап Лиги конференций.

«Антверпен» — в этом розыгрыше Лиги конференций мало пропускает, да и победная серия в чемпионате Бельгии впечатляет

Наши прогноз и ставка — «Антверпен» не проиграет с коэффициентом 1.78.