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    Увезёт ли «Антверпен» ничью из Турции?

    «Истанбул Башакшехир» — «Антверпен». Прогноз, ставка (к. 1.78) на футбол, финал квалификации Лиги конференций, 18 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Истанбул Башакшехир» — «Антверпен»
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    «Антверпен»
    В четверг, 18 августа, в первом матче раунда плей-офф Лиги конференций турецкий «Истанбул» в родных стенах примет бельгийский «Антверпен». Начало — в 20:45 (мск). «Истанбул Башакшехир» — «Антверпен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 18 Августа 2022 года
    Истанбул Башакшехир
  • Стамбул
    •  Истанбул Башакшехир 20:45 Антверпен Антверпен
  • Лига конференций. Квалификация
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    «Истанбул»

    «Истанбул Башакшехир» — 4-й клуб Турции. Свой путь в евросезоне 2022/2023 начал со 2-го раунда Лиги конференций.

    Стамбульский клуб на этой стадии встретился с израильским коллективом «Маккаби» Нетания. Первый матч в Турции завершился боевой ничьей (1:1). Ответка в Израиле осталась за футболистами «Истанбула» (1:0 — победа турецкой команды).

    Коэффициенты матча Истанбул Башакшехир — Антверпен

  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 4.00
  • Ставка
    •

    «Брейдаблик» — соперник по 3-му раунду ЛК. И тут турецкая команда оказалась на высоте. Сначала «Башакшехир» обыграл соперника в Исландии со счётом 3:1. Затем была крупная домашняя победа с результатом 3:0.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Параллельно «Истанбул» играет в турецкой Суперлиги. После крупной победы над клубом «Кысымпаша» (4:0), «Башакшехир» потеряли очки в матче 2-го тура. В гостях против «Коньяспора» была зафиксирована ничья (0:0).

    «Антверпен»

    Аналогичный путь по отборочной сетке «Антверпен». Во 2-м раунде бельгийский клуб с общим счётом 2:0 сразил «Дриту» из Косово.

    На очереди «Лиллестрём» из Норвегии. Матч в гостях выиграл «Антверпен» (3:1). Бельгийцы подтвердили свой класс и во втором поединке противостояния. Победа «Ройял» со счётом 2:0.

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    • В чемпионате Бельгии «Антверпен» идёт на лидирующей позиции. Команда в 4 матчах одержала 4 победы.

    В воскресенье, 14 августа команда провела встречу 4-го тура. В гостевом поединке против «Эйпена» была одержана минимальная победа (1:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Истанбул Башакшехир» в этом матче можно поставить за 1.95, ничью букмекеры предлагают за 3.38, а победу «Антверпена» — за 3.74.

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    «Истанбул» — фаворит пары и главный претендент на выход в групповой этап Лиги конференций.

    «Антверпен» — в этом розыгрыше Лиги конференций мало пропускает, да и победная серия в чемпионате Бельгии впечатляет

    Наши прогноз и ставка — «Антверпен» не проиграет с коэффициентом 1.78.

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    «Истанбул Башакшехир» — «Антверпен»: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 18.08.2022. Прогнозы на футбол. Увезёт ли «Антверпен» ничью из Турции?
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