В ночь на 18 августа в ответной игре 1/4 финала Кубка Бразилии «Коринтианс» на своем поле примет «Атлетико Гойяненсе». Игра начнется в 03:30 по мск. «Коринтианс» — «Атлетико Гойяненсе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Коринтианс»

«Коринтианс» проводит отличный сезон. В чемпионате страны коллектив идет на третьей позиции в турнирной таблице, отставая от второй строки лишь по дополнительным показателям.

Также «всемогущие» удачно выступают и на международной арене, пробившись в четвертьфинал Кубка Либертадорес, но там они дважды проиграли соотечественникам из «Фламенго» — 0:2 и 0:1.

В текущем же кубке Бразилии клуб из Сан-Паулу преодолел уже два раунда, поочередно выбив до этого этапа «Португезу» и «Сантос». В первой же игре этих команд он проиграл на выезде со счетом 0:2.

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К данной игре «Коринтианс» после домашнего фиаско от «Палмейраса» со счетом 0:1. И данная неудача стала для команды третьей за последние четыре встречи с учетом всех турниров.

«Атлетико Гойяненсе»

«Атлетико Гойяненсе» неоднозначно проводит этот сезон. В чемпионате Бразилии коллектив идет в зоне вылета, имея на счету всего 21 балл после 22 проведенных встреч.

Но в то же время «драконы» отлично проводят кубковые соревнования. Так, в южноамериканском кубке они пробились в полуфинал турнира, да и хорошо выступают в национальном кубке.

Там команда преодолела уже четыре этапа, дважды справившись на них с клубами из элиты. На прошлом этапе она прошла «Гойяс», сыграв 0:0 дома и разгромив соперника со счетом 3:0.

К данному же поединку «Атлетико Гойяненсе» подходит с 4-матчевой беспроигрышной серией, в которой сперва трижды победил, а накануне расписал гостевую мировую с «Ботафого» 0:0 в чемпионате Бразилии.

Четыре из восьми последних очных игр этих клубов завершились вничью, раз сильнее был «Коринтианс» и трижды побеждал «Атлетико Гойяненсе». Причем все эти поединки завершились на тотал меньше 2,5.

Прогноз и ставка на «Коринтианс» — «Атлетико Гойяненсе»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Коринтианса» — 1.50, победа «Атлетико Гойяненсе» — 7.50, ничья — 4.00.

Проход: «Коринтианса» — 3.15; «Атлетико Гойяненсе» — 1.35.

Результат первого поединка обязывает хозяев идти большими силами вперед, оголяя тем самым тылы. И данная тактика вполне может сказаться на результативности поединка.