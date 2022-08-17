«Тигре»
Эта команда проводит нынешний сезон явно не лучшим образом. Место на экваторе таблицы явно не устраивает.
Сейчас «Тигре» находится на 12 месте в таблице. Так что нужно оперативно набирать очки.
Предыдущий тур чемпионата сложился для команды не столь успешно. «Тигре» расписал сухую мировую с «Дефенса и Хустисия».
«Тигре» традиционно успешно противостоит «Атлетико Тукуман». Из пяти последних очных битв команда выиграла две последних при одной неудаче.
«Атлетико Тукуман»
«Атлетико Тукуман» лидирует в чемпионате Аргентины. При этом команда пропустила в свои ворота всего 6 мячей.
«Атлетико Тукуман» при этом слабоват в плане реализации. В 13 матчах забито всего 14 мячей.
Минувший тур принес команде важнейшие три очка. Дома «Атлетико Тукуман» минимально обыграл «Сентраль Кордоба».
В этом поединке «Атлетико Тукуман» наверняка будет действовать первым номером. Нужно же сохранить первую строчку в таблице.
Прогноз и ставка
На победу «Тигре» в этом матче можно поставить за 2.21, ничью букмекеры предлагают взять за 3.24, а победу «Атлетико Тукуман » — за 3.36.
«Тигре» явно находится не на своем месте в таблице.
«Атлетико Тукуман» наверняка
Гости сильнее, к тому же серьезно мотивированы сохранить 1 место в турнирной таблице. Наши прогноз и ставка — Победа «Атлетико Тукуман» с коэффициентом 3.36.