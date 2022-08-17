«Тигре» сыграет на своем поле с «Атлетико Тукуман» в рамках 14-го тура чемпионата Аргентины. Матч пройдет 17 августа, начало — в 22:30 мск. «Тигре» — «Атлетико Тукуман»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тигре»

Эта команда проводит нынешний сезон явно не лучшим образом. Место на экваторе таблицы явно не устраивает.

Сейчас «Тигре» находится на 12 месте в таблице. Так что нужно оперативно набирать очки.

Предыдущий тур чемпионата сложился для команды не столь успешно. «Тигре» расписал сухую мировую с «Дефенса и Хустисия».

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«Тигре» традиционно успешно противостоит «Атлетико Тукуман». Из пяти последних очных битв команда выиграла две последних при одной неудаче.

«Атлетико Тукуман»

«Атлетико Тукуман» лидирует в чемпионате Аргентины. При этом команда пропустила в свои ворота всего 6 мячей.

«Атлетико Тукуман» при этом слабоват в плане реализации. В 13 матчах забито всего 14 мячей.

Минувший тур принес команде важнейшие три очка. Дома «Атлетико Тукуман» минимально обыграл «Сентраль Кордоба».

В этом поединке «Атлетико Тукуман» наверняка будет действовать первым номером. Нужно же сохранить первую строчку в таблице.

Прогноз и ставка

На победу «Тигре» в этом матче можно поставить за 2.21, ничью букмекеры предлагают взять за 3.24, а победу «Атлетико Тукуман » — за 3.36.

«Тигре» явно находится не на своем месте в таблице.

«Атлетико Тукуман» наверняка постарается сохранить лидерство в чемпионате .

Гости сильнее, к тому же серьезно мотивированы сохранить 1 место в турнирной таблице. Наши прогноз и ставка — Победа «Атлетико Тукуман» с коэффициентом 3.36.