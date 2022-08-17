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    «Атлетико Тукуман» сохранит лидерство

    «Тигре» — «Атлетико Тукуман». Прогноз, ставка (к. 3.36) на футбол, чемпионат Аргентины, 17 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Тигре» — «Атлетико Тукуман»
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    «Атлетико Тукуман»
    «Тигре» сыграет на своем поле с «Атлетико Тукуман» в рамках 14-го тура чемпионата Аргентины. Матч пройдет 17 августа, начало — в 22:30 мск. «Тигре» — «Атлетико Тукуман»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 17 Августа 2022 года
    Тигре
  • Аргентина. Примера
    •  Тигре 22:30 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман
  • Аргентина. Примера
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    «Тигре»

    Эта команда проводит нынешний сезон явно не лучшим образом. Место на экваторе таблицы явно не устраивает.

    Сейчас «Тигре» находится на 12 месте в таблице. Так что нужно оперативно набирать очки.

    Предыдущий тур чемпионата сложился для команды не столь успешно. «Тигре» расписал сухую мировую с «Дефенса и Хустисия».

    Все прогнозы на футбол

    «Тигре» традиционно успешно противостоит «Атлетико Тукуман». Из пяти последних очных битв команда выиграла две последних при одной неудаче.

    «Атлетико Тукуман»

    «Атлетико Тукуман» лидирует в чемпионате Аргентины. При этом команда пропустила в свои ворота всего 6 мячей.

    «Атлетико Тукуман» при этом слабоват в плане реализации. В 13 матчах забито всего 14 мячей.

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    • Минувший тур принес команде важнейшие три очка. Дома «Атлетико Тукуман» минимально обыграл «Сентраль Кордоба».

    В этом поединке «Атлетико Тукуман» наверняка будет действовать первым номером. Нужно же сохранить первую строчку в таблице.

    Прогноз и ставка

    На победу «Тигре» в этом матче можно поставить за 2.21, ничью букмекеры предлагают взять за 3.24, а победу «Атлетико Тукуман » — за 3.36.

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    «Тигре» явно находится не на своем месте в таблице.

    «Атлетико Тукуман» наверняка постарается сохранить лидерство в чемпионате.

    Гости сильнее, к тому же серьезно мотивированы сохранить 1 место в турнирной таблице. Наши прогноз и ставка — Победа «Атлетико Тукуман» с коэффициентом 3.36.

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    «Тигре» — «Атлетико Тукуман»: прогноз, ставка (3.36), статистика, коэффициенты матча 17.08.2022. Прогнозы на футбол. «Атлетико Тукуман» сохранит лидерство
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