Матч 4 тура Чемпионшипа между «Бристоль Сити» и «Лутон Таун» состоится 16 августа в 21:45 по мск. «Бристоль Сити» — «Лутон Таун»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бристоль Сити»

После провального старта команда начала постепенно выравнивать курс, однако в чемпионате она пока что без побед. У нее два поражения и ничья.

«Бристоль» потерпел неудачи в поединках с «Халлом» (1:2) и «Сандерлендом» (2:3). 13 августа коллектив набрал одно очко благодаря ничье с «Уиганом» (1:1).

Коэффициенты матча Бристоль Сити — Лутон Таун 1 2.45 X 3.40 2 2.85 Ставка

В турнирной таблице хозяева занимают предпоследнее 23 место с разнице голов -2 (4:6).

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Кроме трех игр в Чемпионшипе «Бристоль» сыграл поединок в Кубке лиги. Там он уверенно разгромил «Ковентри» со счетом 4:1.

«Лутон»

У гостей наоборот — начало сезона выдалось вполне себе ровным, а вот продолжение пошло неудачно.

В стартовых турнира турнира «Лутон» сыграл две ничьи. По нулям команда разошлась с «Бирмингемом» и со счетом 1:1 закончила матч против «Бернли».

В третьем туре гости потерпели минимальное поражение от «Престона». Оно стало вторым за четыре стартовых поединка сезона. Клуб не смог продолжить борьбу в Кубке лиги, поскольку проиграл «Ньюпорту» 2:3.

В Чемпионшипе «Лутон» не побеждает уже 5 матчей подряд, имея две ничьи и 3 поражения.

Прогноз и ставка

Котировки букмекеров не дают четкого понимания, кто есть фаворитом встречи. 2.42 предлагают на победу «Бристоля» и 2.80 выставили на победу «Лутона».

«Лутон» выиграл 3 из 4 матчей против «Бристоля» и в одном случае сыграл вничью. В прошлый раз счет был 1:0 в пользу гостей.

«Бристоль» показал, что у него сейчас серьезные проблемы в обороне, которые приводят к взятию ворот в каждом поединке. Возможно, «Лутону» повезет и он возьмет три очка. Рекомендуется поставить на победу «горожан» с подстраховкой, используя ставку «Ф2 (0)».