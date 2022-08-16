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    «Бристоль Сити» — «Лутон Таун». Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 16 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бристоль Сити» — «Лутон Таун»
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    Матч 4 тура Чемпионшипа между «Бристоль Сити» и «Лутон Таун» состоится 16 августа в 21:45 по мск. «Бристоль Сити» — «Лутон Таун»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 16 Августа 2022 года
    Бристоль Сити
  • Англия. Кубок Лиги
    •  Бристоль Сити 21:45 Лутон Таун Лутон Таун
  • Англия. Чемпионшип
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    «Бристоль Сити»

    После провального старта команда начала постепенно выравнивать курс, однако в чемпионате она пока что без побед. У нее два поражения и ничья.

    «Бристоль» потерпел неудачи в поединках с «Халлом» (1:2) и «Сандерлендом» (2:3). 13 августа коллектив набрал одно очко благодаря ничье с «Уиганом» (1:1).

    Коэффициенты матча Бристоль Сити — Лутон Таун

  • 1
  • 2.45
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.85
  • Ставка
    •

    В турнирной таблице хозяева занимают предпоследнее 23 место с разнице голов -2 (4:6).

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    Кроме трех игр в Чемпионшипе «Бристоль» сыграл поединок в Кубке лиги. Там он уверенно разгромил «Ковентри» со счетом 4:1.

    «Лутон»

    У гостей наоборот — начало сезона выдалось вполне себе ровным, а вот продолжение пошло неудачно.

    В стартовых турнира турнира «Лутон» сыграл две ничьи. По нулям команда разошлась с «Бирмингемом» и со счетом 1:1 закончила матч против «Бернли».

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    • В третьем туре гости потерпели минимальное поражение от «Престона». Оно стало вторым за четыре стартовых поединка сезона. Клуб не смог продолжить борьбу в Кубке лиги, поскольку проиграл «Ньюпорту» 2:3.

    В Чемпионшипе «Лутон» не побеждает уже 5 матчей подряд, имея две ничьи и 3 поражения.

    Прогноз и ставка

    Котировки букмекеров не дают четкого понимания, кто есть фаворитом встречи. 2.42 предлагают на победу «Бристоля» и 2.80 выставили на победу «Лутона».

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    «Лутон» выиграл 3 из 4 матчей против «Бристоля» и в одном случае сыграл вничью. В прошлый раз счет был 1:0 в пользу гостей.

    «Бристоль» показал, что у него сейчас серьезные проблемы в обороне, которые приводят к взятию ворот в каждом поединке. Возможно, «Лутону» повезет и он возьмет три очка. Рекомендуется поставить на победу «горожан» с подстраховкой, используя ставку «Ф2 (0)».

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    «Бристоль Сити» — «Лутон Таун»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 16.08.2022. Прогнозы на футбол. Кто одержит первую победу в сезоне?
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