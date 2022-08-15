15 августа в 13-м туре чемпионата Аргентины по футболу в Авельянеде «Расинг» сыграет против «Бока Хуниорс». Поединок начнется в 02:30 по мск. «Расинг» Авельянеда — «Бока Хуниорс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Расинг» Авельянеда

«Расинг» в минувшем розыгрыше чемпионата Аргентины не блистал, заняв лишь 15 позиции в турнирной таблице среди 26 участников.

В этом же первенстве коллектив из Авельянеды с 20 зачетными пунктами идет на восьмой строке, отставая от лидера на восемь баллов. У команды пять викторий, пять мировых и два фиаско.

Сейчас у команды 8-матчевая беспроигрышная серия, в которой она добыла три виктории и пять встреч свела вничью. Одна из мировых была в прошлом туре на выезде с «Барракас Сентраль» 1:1.

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На своем поле «Расинг» не проигрывает уже 16 поединков подряд, одержав 11 побед и еще пять раз сыграв вничью. За это время он пропустил только восемь голов и только в одном случае больше одного за игру.

«Бока Хуниорс»

«Бока Хуниорс» пока этот чемпионат Аргентины проводит не лучшим образам. После 12 туров коллектив идет на 11 месте, имея в активе 18 баллов, правда, от третьей строки он отстает на пять пунктов.

В данном первенстве «генуэзцы» еще не играли вничью, выиграв шесть встреч и столько же матчей проиграв, разница мячей составляет 18:20.

В своей последней проведенной игре чемпионата столичный клуб на своем поле обыграл «Платенсе» со счетом 2:1. Перед этим он был на выезде разгромлен клубом «Потранато» со счетом 0:3.

Вне родных стен «Бока» в данном чемпионате Аргентины провела пока только пять поединков, раз выиграв и потерпев аж четыре фиаско, причем три из них «сухих».

Четыре из семи минувших очных встерч этих клубов завершились вничью в основное время, дважды сильнее был «Расинг» и только один поединок остался за «генуэзцами». Шесть из этих игр были низовыми.

Прогноз и ставка на «Расинг» Авельянеда — «Бока Хуниорс»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Расинга» предлагают — 2.30.

На викторию «Бока Хуниорс» дают — 3.10, ничья оценена — в 3.40.

Как правило, очные поединки этих команд в последнее время проходят в упорной борьбе с небольшим количеством забитых мячей. Вот и на этот раз также не ждем от них голевой феерии.