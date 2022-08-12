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    В Гродно забьют и те, и другие

    «Неман» — «Слуцк». Прогноз, ставка (к. 2.04) на футбол, чемпионат Белоруссии, 12 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Неман» — «Слуцк»
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    «Неман»
    «Неман» сыграет на своем поле со «Слуцком» в рамках 17-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 12 августа, начало — в 20:00 мск. «Неман» — «Слуцк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 12 Августа 2022 года
    Неман
  • Гродно
    •  Неман 20:00 Слуцк Слуцк
  • Слуцк
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    «Неман»

    Гродненцы проводят далеко не самый сильный свой сезон. Команда находится на скромном 10 месте в таблице.

    «Неман» довольно неплохо выглядит в атаке. В 15 сыгранных матчах команда смогла забить 21 раз.

    Минувший тур чемпионата сложился для команды довольно позитивно. Выезд в Жодино принес один балл в копилочку (2:2).

    Все прогнозы на футбол

    «Неман» традиционно удачно противостоит «Слуцку». Из пяти последних очных поединков было выиграно три при двух ничьих.

    «Слуцк»

    «Слуцк» традиционно не хватает с неба звезд. 11 место в таблице не выглядит столь выгодным для клуба.

    К тому же «Слуцк» имеет сложности с обороной. В 16 матчах команда пропустила уже 27 мячей.

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  • 08/08/2022

    • В предыдущем туре чемпионата «Слуцк» вновь уступил. Дома команда проиграла «Ислочи» со счетом 2:4.

    Наверняка и в этом матче команда будет больше обороняться, нежели атаковать. Да и вообще, в двух последних своих поединках «Слуцк» проиграл.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Неман» за 1.65, на ничью за 3.98, а на «Слуцк» — за 4.56.

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    «Неман» постарается улучшить свое турнирное положение.

    «Слуцк» имеет трудности с надежностью собственных тылов.

    Обе команды наверняка постараются подняться в турнирной таблице, и, стало быть, будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.04.

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    «Неман» — «Слуцк»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 12.08.2022. Прогнозы на футбол. В Гродно забьют и те, и другие
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