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    «Интернасьональ» без проблем шагнет в полуфинал

    «Интернасьонал» — «Мелгар». Прогноз, ставка (к. 2.35) на футбол, Южноамериканский Кубок, 12 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Интернасьонал» — «Мелгар»
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    «Интернасьонал»
    Бразильский «Интернасьонал» дома сыграет против перуанского клуба «Мелгар» в ответном поединке 1/4 финала Южноамериканского Кубка. Игра пройдет в ночь на 12 августа и начнется в 01:15 по мск. «Интернасьонал» — «Мелгар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Интернасьонал»

    «Интернасьонал» стартовал в Южноамериканском Кубке с группового этапа, где он стал победителем своего квартета, ни разу не проиграв на этой стадии, трижды выиграв при трех мировых.

    В 1/8 финала «колорадос» с большими трудностями прошли чилийский клуб «Коло-Коло». В первой игре на выезде они проиграли со счетом 0:2, но на своем поле смогли взять реванш — 4:1.

    В первой игре с предстоящим противником клуб из Порту Алегре расписал выездную мировую со счетом 0:0, после чего он проиграл в гостевой игре «Форталезе» со счетом 0:3 в рамках чемпионата Бразилии.

    Все прогнозы на футбол

    На внутренней арене «Интернасьонал» после 21 тура разместился на шестой позиции в турнирной таблице, отставая всего лишь на четыре пункта от четвертой строки.

    «Мелгар»

    «Мелгар» также стал первым на групповой стадии, но второй аргентинский «Расинг» опередил лишь по разнице мячей. Команда выиграла четыре игры при двух фиаско.

    На первой стадии плей-офф данного турнира клуб из города Арекипа прошел колумбийский «Депортиво Кали», сыграв с соперником на выезде 0:0 и выиграв на своем поле 2:1.

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    • В чемпионате Перу коллектив идет только седьмым, но по потерянным очкам он является одним из лидеров, так как имеет в запасе пару игр.

    Всего за четыре поединка внутреннего первенства «Мельгер» трижды победил при одном мировом исходе, забить смог три гола, а пропустил всего лишь один мяч.

    Прогноз и ставка на «Интернасьонал» — «Мелгар»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Интернасьоналя» — 1.40, победа «Мельгера» — 8.00, ничья — 4.40.

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    Проход: «Интернасьоналя» — 1.23; «Мельгера» — 4.20.

    Прогнозируем, что бразильцы, значительно превосходящие в классе перуанцев, на своем поле расставят все по своим местам, выиграв еще в основное время, пробив фору в -1,5.

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    «Интернасьонал» — «Мелгар»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 12.08.2022. Прогнозы на футбол. «Интернасьональ» без проблем шагнет в полуфинал
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