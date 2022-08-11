«Янг Бойз»
Эта команда прекрасно провела первый поединок. На выезде швейцарцы добыли уверенную викторию (0:2).
И в своем чемпионате «Янг Бойз» стартовал уверенно. Сейчас команда лидирует, хоть потенциально может уступить первую строчку сразу нескольким оппонентам.
В последнем своем поединке «Янг Бойз» добыл один пункт. На выезде команда расписала сухую мировую с «Базелем».
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Нет сомнений, что и в этой встрече швейцарцы не будут отсиживать в обороне. Их атакующий потенциал весьма высок.
«КуПС»
«КуПС» в своем чемпионате лидирует. Причем команда может оторваться от ХИКа, ведь имеет матч в запасе.
Правда, в минувшем туре «КуПС» потерял два важнейших очка. Дома команда не сумела одолеть «Хонку» (1:1).
«КуПС» крайне довольно неплохо атакует. В 17 матчах своего чемпионата команда забила уже 31 раз.
Наверняка в этом поединке команда постарается добыть нужный результат. Вот только для этого финнам может банально не хватить класса.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Янг Бойз» за 1.11, на ничью за 8.00, а на «КуПС» — за 21.00.
«Янг Бойз» смотрится на голову сильнее соперника.
«КуПС»
Обе команды будут максимально активными в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.52.