«Янг Бойз» сыграет на своем поле с «КуПСом» в рамках 1/2 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 11 августа, начало — в 22:00 мск. «Янг Бойз» — «КуПС»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Янг Бойз»

Эта команда прекрасно провела первый поединок. На выезде швейцарцы добыли уверенную викторию (0:2).

И в своем чемпионате «Янг Бойз» стартовал уверенно. Сейчас команда лидирует, хоть потенциально может уступить первую строчку сразу нескольким оппонентам.

В последнем своем поединке «Янг Бойз» добыл один пункт. На выезде команда расписала сухую мировую с «Базелем».

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Нет сомнений, что и в этой встрече швейцарцы не будут отсиживать в обороне. Их атакующий потенциал весьма высок.

«КуПС»

«КуПС» в своем чемпионате лидирует. Причем команда может оторваться от ХИКа, ведь имеет матч в запасе.

Правда, в минувшем туре «КуПС» потерял два важнейших очка. Дома команда не сумела одолеть «Хонку» (1:1).

«КуПС» крайне довольно неплохо атакует. В 17 матчах своего чемпионата команда забила уже 31 раз.

Наверняка в этом поединке команда постарается добыть нужный результат. Вот только для этого финнам может банально не хватить класса.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Янг Бойз» за 1.11, на ничью за 8.00, а на «КуПС» — за 21.00.

«Янг Бойз» смотрится на голову сильнее соперника.

«КуПС» будет стараться найти свой шанс у ворот соперника .

Обе команды будут максимально активными в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.52.