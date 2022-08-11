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    «Янг Бойз» — «КуПС». Прогноз, ставка (к. 2.52) на футбол, квалификация Лиги конференций, 11 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Янг Бойз» — «КуПС»
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    Шейх Ньяссе
    «Янг Бойз» сыграет на своем поле с «КуПСом» в рамках 1/2 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 11 августа, начало — в 22:00 мск. «Янг Бойз» — «КуПС»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 11 Августа 2022 года
    Янг Бойз
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Янг Бойз 22:00 КуПС КуПС
  • Лига конференций. Квалификация
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    «Янг Бойз»

    Эта команда прекрасно провела первый поединок. На выезде швейцарцы добыли уверенную викторию (0:2).

    И в своем чемпионате «Янг Бойз» стартовал уверенно. Сейчас команда лидирует, хоть потенциально может уступить первую строчку сразу нескольким оппонентам.

    В последнем своем поединке «Янг Бойз» добыл один пункт. На выезде команда расписала сухую мировую с «Базелем».

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    Нет сомнений, что и в этой встрече швейцарцы не будут отсиживать в обороне. Их атакующий потенциал весьма высок.

    «КуПС»

    «КуПС» в своем чемпионате лидирует. Причем команда может оторваться от ХИКа, ведь имеет матч в запасе.

    Правда, в минувшем туре «КуПС» потерял два важнейших очка. Дома команда не сумела одолеть «Хонку» (1:1).

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    • «КуПС» крайне довольно неплохо атакует. В 17 матчах своего чемпионата команда забила уже 31 раз.

    Наверняка в этом поединке команда постарается добыть нужный результат. Вот только для этого финнам может банально не хватить класса.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Янг Бойз» за 1.11, на ничью за 8.00, а на «КуПС» — за 21.00.

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    «Янг Бойз» смотрится на голову сильнее соперника.

    «КуПС» будет стараться найти свой шанс у ворот соперника.

    Обе команды будут максимально активными в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.52.

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    «Янг Бойз» — «КуПС»: прогноз, ставка (2.52), статистика, коэффициенты матча 11.08.2022. Прогнозы на футбол. В Берне забивают все!
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