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    Соперники сыграют от обороны?

    «Тобол» — «Зриньски». Прогноз, ставка (к. 2.36) на футбол, квалификация Лиги конференций, 11 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Тобол» — «Зриньски»
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    «Зриньски»
    В четверг, 11 августа «Зриньски» встретится с «Тоболом» в рамках ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало игры — в 17:00. «Тобол» — «Зриньски»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 11 Августа 2022 года
    Тобол
  • Костанай
    •  Тобол 17:00 Зриньски Зриньски
  • Лига конференций. Квалификация
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    «Тобол»

    Первый матч 3-го отборочного раунда Лиги конференций чемпион Казахстана проиграл оппонентам из боснийского «Зриньски» (0:1).

    Своё участие в еврокубках «комбайнёры» начали с Лиги чемпионов. В 1-м отборочном раунде лучшая команда Казахстана уступила чемпиону Венгрии — «Ференцварошу» (1:5).

    Таким образом «Тобол» из Лиги чемпионов перебрался в Лигу конференций. Во 2-м раунде этого турнира команда сыграла против чемпиона Гибралтара — «Линкольна». Встреча завершилась уверенной победой «Тобола» (3:0 — по сумме двух встреч).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В чемпионате Казахстана коллектив пока идёт на 4-м месте. «Тобол» отстаёт от лидера чемпионской гонки «Актобе» на 4 очка. Ближайшая игра внутреннего первенства запланирована на 21 августа. «Тобол» примет соседа по турнирной таблице — «Тараз».

    «Зриньски»

    «Зриньски» оказался в Лиге конференций после вылета от молдавского «Шерифа» в 1-й стадии квалификации Лиги чемпионов. Боснийская команда проиграла по собственной же ошибке, а именно после автогола Савича. (0:1 — поражение по сумме двух матчей).

    Во 2-м раунде Лиги конференций «Зриньски» обыграл чемпиона Албании «Тирану». Сначала была минимальная победа в гостях (1:0), затем боснийский чемпион дома умело разобрался с соперником (3:2).

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    Прогноз и ставка

    В этом матче букмекеры не могут определить явного фаворита пары: на победу «Тобола» можно поставить за 2.37, ничью — в 3.26, а победу «Зриньски» расценивают в 2.88

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    Прогноз — первый матч показал осторожность игры со стороны обоих клубов. На кону — выход в плей-офф Лиги конференций. Команды продолжат играть от обороны и в ответном поединке. Так что есть вероятность, что соперники сыграют по низам.

    Ставка — тотал меньше 2 с коэффициентом 2.36

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    «Тобол» — «Зриньски»: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 11.08.2022. Прогнозы на футбол. Соперники сыграют от обороны?
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