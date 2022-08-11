В четверг, 11 августа «Зриньски» встретится с «Тоболом» в рамках ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало игры — в 17:00. «Тобол» — «Зриньски»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тобол»

Первый матч 3-го отборочного раунда Лиги конференций чемпион Казахстана проиграл оппонентам из боснийского «Зриньски» (0:1).

Своё участие в еврокубках «комбайнёры» начали с Лиги чемпионов. В 1-м отборочном раунде лучшая команда Казахстана уступила чемпиону Венгрии — «Ференцварошу» (1:5).

Таким образом «Тобол» из Лиги чемпионов перебрался в Лигу конференций. Во 2-м раунде этого турнира команда сыграла против чемпиона Гибралтара — «Линкольна». Встреча завершилась уверенной победой «Тобола» (3:0 — по сумме двух встреч).

Все прогнозы на Лигу конференций

В чемпионате Казахстана коллектив пока идёт на 4-м месте. «Тобол» отстаёт от лидера чемпионской гонки «Актобе» на 4 очка. Ближайшая игра внутреннего первенства запланирована на 21 августа. «Тобол» примет соседа по турнирной таблице — «Тараз».

«Зриньски»

«Зриньски» оказался в Лиге конференций после вылета от молдавского «Шерифа» в 1-й стадии квалификации Лиги чемпионов. Боснийская команда проиграла по собственной же ошибке, а именно после автогола Савича. (0:1 — поражение по сумме двух матчей).

Во 2-м раунде Лиги конференций «Зриньски» обыграл чемпиона Албании «Тирану». Сначала была минимальная победа в гостях (1:0), затем боснийский чемпион дома умело разобрался с соперником (3:2).

На очереди «Тобол». Первую дуэль у себя на родине футболисты «Зриньски» выиграли благодаря победному голу Янковича на 76-й минуте.

«Тобол» или «Зриньски»? Победитель пары в плей-офф Лиги конференций встретится с неудачником лигоевропейской пары «Олимпиакос» (Греция) — «Слован» (Словакия).

Прогноз и ставка

В этом матче букмекеры не могут определить явного фаворита пары: на победу «Тобола» можно поставить за 2.37, ничью — в 3.26, а победу «Зриньски» расценивают в 2.88

Прогноз — первый матч показал осторожность игры со стороны обоих клубов. На кону — выход в плей-офф Лиги конференций. Команды продолжат играть от обороны и в ответном поединке. Так что есть вероятность, что соперники сыграют по низам.

Ставка — тотал меньше 2 с коэффициентом 2.36