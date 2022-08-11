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    Пройдет ли «Коньяспор» «Вадуц»?

    «Коньяспор» — «Вадуц». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, квалификация Лиги конференций, 11 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Коньяспор» — «Вадуц»
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    «Коньяспор» сыграл вничью в первом матче
    В четверг, 11 августа «Коньяспор» встретится с «Вадуцем» в рамках ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало игры — в 20:00. «Коньяспор» — «Вадуц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Коньяспор»

    Бронзовый призёр чемпионата Турции уже стартовал во внутреннего первенстве нового сезона, где сыграл вничью с «Анкарагюджю» (0:0).

    Новый сезон Лиги конференций для футболистов «Коньяспора» начался дуэлью против БАТЭ, который был бит с общим счетом 5:0.

    Последнее участие клуба в еврокубках состоялось в 2017-м. Тогда «Коньяспор» сыграл в основной сетке Лиги Европы: с «Марселем», «Зальцбургом» и «Гимараеш».

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В последних четырех матчах коллектив не проиграл, выиграв в двух и сыграв вничью еще в двух — в том числе и с нынешнем соперником на выезде — 1:1.

    «Вадуц»

    С учетом домашней мировой в первом поединке «Вадуцу» необходимо только побеждать в ответной встрече на выезде.

    Команда уже прошла одну стадию Лиги конференций, обыграв словенский «Копер» по сумме двух матчей со счетом 2:1.

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    Не лучшие шансы для клуба из Лихтенштейна сулит серия из пяти последних поединков без побед при двух поражениях.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,15.

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    Успех гостей оценивается в 15,00, тогда как ничья — в 6,00.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,30.

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    «Коньяспор» — «Вадуц»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 11.08.2022. Прогнозы на футбол. Пройдет ли «Коньяспор» «Вадуц»?
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