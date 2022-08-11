«Коньяспор»
Бронзовый призёр чемпионата Турции уже стартовал во внутреннего первенстве нового сезона, где сыграл вничью с «Анкарагюджю» (0:0).
Новый сезон Лиги конференций для футболистов «Коньяспора» начался дуэлью против БАТЭ, который был бит с общим счетом 5:0.
Последнее участие клуба в еврокубках состоялось в 2017-м. Тогда «Коньяспор» сыграл в основной сетке Лиги Европы: с «Марселем», «Зальцбургом» и «Гимараеш».
Все прогнозы на Лигу конференций
В последних четырех матчах коллектив не проиграл, выиграв в двух и сыграв вничью еще в двух — в том числе и с нынешнем соперником на выезде — 1:1.
«Вадуц»
С учетом домашней мировой в первом поединке «Вадуцу» необходимо только побеждать в ответной встрече на выезде.
Команда уже прошла одну стадию Лиги конференций, обыграв словенский «Копер» по сумме двух матчей со счетом 2:1.
Коллектив уже стартовал в новом розыгрыше второго дивизиона Швейцарии, где занимает восьмое место с отставанием в восемь очков от лидера.
Не лучшие шансы для клуба из Лихтенштейна сулит серия из пяти последних поединков без побед при двух поражениях.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,15.
Успех гостей оценивается в 15,00, тогда как ничья — в 6,00.
Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,30.