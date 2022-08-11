В четверг, 11 августа «Коньяспор» встретится с «Вадуцем» в рамках ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало игры — в 20:00. «Коньяспор» — «Вадуц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Коньяспор»

Бронзовый призёр чемпионата Турции уже стартовал во внутреннего первенстве нового сезона, где сыграл вничью с «Анкарагюджю» (0:0).

Новый сезон Лиги конференций для футболистов «Коньяспора» начался дуэлью против БАТЭ, который был бит с общим счетом 5:0.

Последнее участие клуба в еврокубках состоялось в 2017-м. Тогда «Коньяспор» сыграл в основной сетке Лиги Европы: с «Марселем», «Зальцбургом» и «Гимараеш».

Все прогнозы на Лигу конференций

В последних четырех матчах коллектив не проиграл, выиграв в двух и сыграв вничью еще в двух — в том числе и с нынешнем соперником на выезде — 1:1.

«Вадуц»

С учетом домашней мировой в первом поединке «Вадуцу» необходимо только побеждать в ответной встрече на выезде.

Команда уже прошла одну стадию Лиги конференций, обыграв словенский «Копер» по сумме двух матчей со счетом 2:1.

Коллектив уже стартовал в новом розыгрыше второго дивизиона Швейцарии, где занимает восьмое место с отставанием в восемь очков от лидера.

Не лучшие шансы для клуба из Лихтенштейна сулит серия из пяти последних поединков без побед при двух поражениях.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,15.

Успех гостей оценивается в 15,00, тогда как ничья — в 6,00.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,30.