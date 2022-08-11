«Клаксвик» сыграет на своем поле против «Балкани» в рамках ответного матча третьего раунда квалификации Лиги конференций. Встреча пройдет 11 августа, начало — в 21:00 мск. «Клаксвик» — «Балкани»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Клаксвик»

«Клаксвик» проиграл на прошлой неделе на поле «Балкани» со счетом 2:3. И это говорит о том, что вся борьба впереди.

Хотя по ходу первого матча многие наверняка думали иначе. В начале второго тайма клуб с Фарерских островов проигрывал со счетом 0:3, но за оставшееся время смог отыграть два мяча.

И это, возможно, был ключевой момент противостояния. Можно не сомневаться, что самое интересное только начинается.

В предыдущем раунде «Клаксвик» прошел черногорскую «Сутьеску». В первую очередь, благодаря домашней победе со счетом 1:0.

«Балкани»

«Балкани» наверняка остались разочарованы результатом первого матча, несмотря на победу.

Все-таки преимущество в два-три мяча действительно могло позволить косовскому клубу побороться за выход в следующий раунд.

Перед этим «Балкани» легко прошли «Ла Фьориту» из Сан-Марину, забив в двух матчах десять мячей.

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Кроме того, в начале июля «Балкани» неплохо сыграли против «Жальгириса» в квалификации Лиги чемпионов. Литовцы вырвали победу в овертайме ответного матча.

Прогноз и ставка

На «Клаксвик» в этом матче можно поставить за 2.19, ничью букмекеры предлагают за 3.34, а победу «Балкани» — за 3.08.

Сложное противостояние, но все-таки есть одна важная деталь, которая указывает на то, что «Клаксвик», скорее всего, сделает камбэк и продолжит борьбу за место в групповом этапе Лиги конференций.

В прошлом месяце фарерская команда едва не выбила из квалификации Лиги чемпионов «Буде-Глимт». Норвежский чемпион едва унес ноги с острова.

Ставка — победа «Клаксвика» за 2.19.