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    «Клаксвик» спокойно обыграет «Балкани» на своем поле?

    «Клаксвик» — «Балкани». Прогноз (к. 2.19) и ставки на Лигу конференций 11 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Клаксвик» — «Балкани»
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    В первом матче «Клаксвик» уступил на поле «Балкани» со счетом 2:3
    «Клаксвик» сыграет на своем поле против «Балкани» в рамках ответного матча третьего раунда квалификации Лиги конференций. Встреча пройдет 11 августа, начало — в 21:00 мск. «Клаксвик» — «Балкани»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 11 Августа 2022 года
    Клаксвик
  • Клаксвик
    •  Клаксвик 21:00 Балкани Балкани
  • Сува-Река
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    «Клаксвик»

    «Клаксвик» проиграл на прошлой неделе на поле «Балкани» со счетом 2:3. И это говорит о том, что вся борьба впереди.

    Хотя по ходу первого матча многие наверняка думали иначе. В начале второго тайма клуб с Фарерских островов проигрывал со счетом 0:3, но за оставшееся время смог отыграть два мяча.

    И это, возможно, был ключевой момент противостояния. Можно не сомневаться, что самое интересное только начинается.

    В предыдущем раунде «Клаксвик» прошел черногорскую «Сутьеску». В первую очередь, благодаря домашней победе со счетом 1:0.

    «Балкани»

    «Балкани» наверняка остались разочарованы результатом первого матча, несмотря на победу.

    Все-таки преимущество в два-три мяча действительно могло позволить косовскому клубу побороться за выход в следующий раунд.

    Перед этим «Балкани» легко прошли «Ла Фьориту» из Сан-Марину, забив в двух матчах десять мячей.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Кроме того, в начале июля «Балкани» неплохо сыграли против «Жальгириса» в квалификации Лиги чемпионов. Литовцы вырвали победу в овертайме ответного матча.

    Прогноз и ставка

    На «Клаксвик» в этом матче можно поставить за 2.19, ничью букмекеры предлагают за 3.34, а победу «Балкани» — за 3.08.

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    Сложное противостояние, но все-таки есть одна важная деталь, которая указывает на то, что «Клаксвик», скорее всего, сделает камбэк и продолжит борьбу за место в групповом этапе Лиги конференций.

    В прошлом месяце фарерская команда едва не выбила из квалификации Лиги чемпионов «Буде-Глимт». Норвежский чемпион едва унес ноги с острова.

    Ставка — победа «Клаксвика» за 2.19.

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    «Клаксвик» — «Балкани»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 11.08.2022. Прогнозы на футбол. «Клаксвик» спокойно обыграет «Балкани» на своем поле?
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