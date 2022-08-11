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    Команды сыграют по низам?

    «Жил Висенте» — «Рига». Прогноз, ставка (к. 1.97) на футбол, квалификация Лиги конференций, 11 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Жил Висенте» — «Рига»
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    «Рига»
    В ответном матче 3-го раунда Лиги конференций «Жил Висенте» встретится с командой «Рига». Игра пройдёт в Португалии 11 августа. Начало — в 22:00 (мск). «Жил Висенте» — «Рига»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 11 Августа 2022 года
    Жил Висенте
  • Барселуш
    •  Жил Висенте 22:00 Рига Рига
  • Рига
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    «Жил Висенте»

    Португальский клуб чудом избежал поражения в первом матче 3-го раунда Лиги конференций против «Риги». Встреча завершилась вничью 1:1.

    «Жил Висенте» большую часть игры был в роли догоняющей команды. Отыграться португальцы смогли лишь на 63-й минуте поединка. Автор спасительного мяча — нападающий Боссели Граф.

    Коэффициенты матча Жил Висенте — Рига

  • 1
  • 1.45
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 7.40
  • Ставка
    •

    Для команды матч в Лиге конференций — первый в новом сезоне. Вторую официальную игру «петухи» провели в национальном чемпионате.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Первая игра португальского первенства прошла 8 августа. Дома «Жил Висенте» одержал минимальную победу над командой «Пасуш де Феррейра» (1:0).

    «Рига»

    За латвийскую команду мяч в ворота португальцев забил Дуглас Аурелио. Игрок оформил гол на 18-й минуте.

    «Рига» или «Жил Висенте»? Победитель пары в плей-офф Лиги конференций может сыграть против «Данди Юнайтед» (Шотландия) или АЗ (Голландия).

    Путь «Риги» в Лиге конференций в отличии от португальцев начался с 1-го раунда. На этой стадии латвийский клуб обыграл ирландский коллектив «Дерри Сити» (4:0).

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    • На 2-й стадии квалификации была достигнута победа над «Ружомбероком» из Словакии с общим счётом 5:1.

    В чемпионате Латвии «Рига» одержала победу над командой «Метта/ЛУ» (3:2). Команда идет на 3-м месте и продолжает погоню за действующим чемпионом РФШ.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Жил Висенте» можно поставить за 1.41. На ничью — за 4.40. А успех «Риги» оценивается в 7.20.

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    Соперники в этом матче будут осторожничать, так как на кону — выход в 4-й квалификационный раунд Лиги конференций. Возможно, это именно тот случай, когда исход дуэли решает всего 1 гол

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.97

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    «Жил Висенте» — «Рига»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 11.08.2022. Прогнозы на футбол. Команды сыграют по низам?
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