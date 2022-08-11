В ответном матче 3-го раунда Лиги конференций «Жил Висенте» встретится с командой «Рига». Игра пройдёт в Португалии 11 августа. Начало — в 22:00 (мск). «Жил Висенте» — «Рига»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Жил Висенте»

Португальский клуб чудом избежал поражения в первом матче 3-го раунда Лиги конференций против «Риги». Встреча завершилась вничью 1:1.

«Жил Висенте» большую часть игры был в роли догоняющей команды. Отыграться португальцы смогли лишь на 63-й минуте поединка. Автор спасительного мяча — нападающий Боссели Граф.

Коэффициенты матча Жил Висенте — Рига 1 1.45 X 4.50 2 7.40 Ставка

Для команды матч в Лиге конференций — первый в новом сезоне. Вторую официальную игру «петухи» провели в национальном чемпионате.

Все прогнозы на Лигу конференций

Первая игра португальского первенства прошла 8 августа. Дома «Жил Висенте» одержал минимальную победу над командой «Пасуш де Феррейра» (1:0).

«Рига»

За латвийскую команду мяч в ворота португальцев забил Дуглас Аурелио. Игрок оформил гол на 18-й минуте.

«Рига» или «Жил Висенте»? Победитель пары в плей-офф Лиги конференций может сыграть против «Данди Юнайтед» (Шотландия) или АЗ (Голландия).

Путь «Риги» в Лиге конференций в отличии от португальцев начался с 1-го раунда. На этой стадии латвийский клуб обыграл ирландский коллектив «Дерри Сити» (4:0).

На 2-й стадии квалификации была достигнута победа над «Ружомбероком» из Словакии с общим счётом 5:1.

В чемпионате Латвии «Рига» одержала победу над командой «Метта/ЛУ» (3:2). Команда идет на 3-м месте и продолжает погоню за действующим чемпионом РФШ.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Жил Висенте» можно поставить за 1.41. На ничью — за 4.40. А успех «Риги» оценивается в 7.20.

Соперники в этом матче будут осторожничать, так как на кону — выход в 4-й квалификационный раунд Лиги конференций. Возможно, это именно тот случай, когда исход дуэли решает всего 1 гол

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.97