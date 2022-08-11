«Дюделанж» на своем поле сыграет против «Мальмё» в рамках ответного матча 1/2 квалификации Лиги Европы. Поединок состоится 11 августа, начало — 21:00 (мск). «Дюделанж» — «Мальмё»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Дюделанж»

Команда Фангейру представляет Люксембург в нынешней квалификации Лиги Европы. В родном чемпионате команда уже провела 1 поединок в новом сезоне против «Женесса», которого смогла разгромить на своем поле со счетом 5:0.

В квалификации Лиги Чемпионов «Дюделанж» показал себя не плохо. Сначала команда уверенно обыграла «Тирану» по сумме двух матчей со счетом 3:1.

Коэффициенты матча Дюделанж — Мальмё 1 5.60 X 4.20 2 1.57 Ставка

Но после этого на их пути стал армянский «Пюник», которого на выезде «Дюделанж» минимально обыграл со счетом 0:1, а дома разгромно проиграл этому сопернику со счетом 1:4.

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Так же не задался и первый матч квалификации Лиги Европы в котором «Дюделанж» пропустил три безответных гола от «Мальмё». Стоит заметить, что коллектив Фангейру остался играть в меньшинстве еще на 31-й минуте матча.

«Мальмё»

«Бело-голубые» представляют Швецию на этом турнире. Родной чемпионат у команды давно уже стартовал и в данный момент они занимают 6-е место в турнирной таблице набрав 30 очков после 17-ти сыгранных матчей.

В отборе ЛЧ у «Мальмё» получился нелегкий путь. Сначала команда с трудом прошла «Викингур Рейкьявик» одержав победу на домашнем поле со счетом 3:2, а после на выезде «бело-голубые» сыграли вничью с этим же соперником — 3:3.

А вот второй соперник «Мальмё» оказался совсем им не по зубам, так как команда проиграла в двух поединках подряд — 1:0 в выездном матче и 0:2 на домашней арене.

В первом матче квалификации Лиги Европы «Мальмё» смог реабилитироваться в глазах своих соперников и разгромил «Дюделанж» со счетом 3:0, забив все голы во втором тайме. В этом матче отличились такие футболисты как Исаак Кисе Телин, Ула Тойвонен и Велько Бирманчевич.

Прогноз и ставка

На победу «Дюделанжа» в этом матче можно поставить за 5.40, ничью букмекеры предлагают взять за 4.20, а победу «Мальмё» за 1.55.

Прогноз - Большую роль в первом поединке сыграло то, что «Дюделанж» почти с самого начала игры остался в меньшинстве. Но в ответном матче хозяева поля сделают работу над ошибками и не подарят «Мальмё» такую легкую победу.

Ставка - «Дюделанж» не проиграет в этом матче за 2.45.