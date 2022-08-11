ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Беньямин ШешкоКак Роналду и Холанд привели «МЮ» к возможной покупке подростка за 50 млн фунтов Эрилинг ХоланнСенегальский стоппер и скандинавский бомбардир. 5 лучших дебютов 1-го тура АПЛ Тиаго СантосСантос и Люке проиграли с крахом, а брат Камару Усмана показал яркий дебют. Обзор карда UFC Vegas 59
  • 07:32
    • Источник: Бородюк продолжит работу с «Торпедо»
  • 07:00
    • Касаткина проиграла на старте турнира в Торонто
  • 00:16
    • «Монако» с Головиным вылетело из Лиги чемпионов
  • 00:20
    • Киевское «Динамо» в овертайме обыграло «Штурм» и вышло в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • 23:51
    • «Рейнджерс» разгромил «Юнион Сен-Жиль» и продолжит борьбу в Лиге чемпионов
  • 23:14
    • «Ференцварош» не смог пройти в плей-офф квалификации Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    «Дюделанж» не проиграет

    «Дюделанж» — «Мальмё». Прогноз, ставка (к. 2.45) на футбол, Лига Европы, 11 августа 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Мальмё Прогнозы на Дюделанж Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Дюделанж» — «Мальмё»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Исаак Кисе Телин
    «Дюделанж» на своем поле сыграет против «Мальмё» в рамках ответного матча 1/2 квалификации Лиги Европы. Поединок состоится 11 августа, начало — 21:00 (мск). «Дюделанж» — «Мальмё»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. Квалификация 11 Августа 2022 года
    Дюделанж
  • Лига Европы. Квалификация
    •  Дюделанж 21:00 Мальмё Мальмё
  • Мальмё
    •

    «Дюделанж»

    Команда Фангейру представляет Люксембург в нынешней квалификации Лиги Европы. В родном чемпионате команда уже провела 1 поединок в новом сезоне против «Женесса», которого смогла разгромить на своем поле со счетом 5:0.

    В квалификации Лиги Чемпионов «Дюделанж» показал себя не плохо. Сначала команда уверенно обыграла «Тирану» по сумме двух матчей со счетом 3:1.

    Коэффициенты матча Дюделанж — Мальмё

  • 1
  • 5.60
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 1.57
  • Ставка
    •

    Но после этого на их пути стал армянский «Пюник», которого на выезде «Дюделанж» минимально обыграл со счетом 0:1, а дома разгромно проиграл этому сопернику со счетом 1:4.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Так же не задался и первый матч квалификации Лиги Европы в котором «Дюделанж» пропустил три безответных гола от «Мальмё». Стоит заметить, что коллектив Фангейру остался играть в меньшинстве еще на 31-й минуте матча.

    «Мальмё»

    «Бело-голубые» представляют Швецию на этом турнире. Родной чемпионат у команды давно уже стартовал и в данный момент они занимают 6-е место в турнирной таблице набрав 30 очков после 17-ти сыгранных матчей.

    В отборе ЛЧ у «Мальмё» получился нелегкий путь. Сначала команда с трудом прошла «Викингур Рейкьявик» одержав победу на домашнем поле со счетом 3:2, а после на выезде «бело-голубые» сыграли вничью с этим же соперником — 3:3.

    А вот второй соперник «Мальмё» оказался совсем им не по зубам, так как команда проиграла в двух поединках подряд — 1:0 в выездном матче и 0:2 на домашней арене.

  • Как Роналду и Холанд привели «МЮ» к возможной покупке подростка за 50 млн фунтов
  • Почему у клуба такие проблемы в атаке?
  • Вчера

    • В первом матче квалификации Лиги Европы «Мальмё» смог реабилитироваться в глазах своих соперников и разгромил «Дюделанж» со счетом 3:0, забив все голы во втором тайме. В этом матче отличились такие футболисты как Исаак Кисе Телин, Ула Тойвонен и Велько Бирманчевич.

    Прогноз и ставка

    На победу «Дюделанжа» в этом матче можно поставить за 5.40, ничью букмекеры предлагают взять за 4.20, а победу «Мальмё» за 1.55.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Прогноз - Большую роль в первом поединке сыграло то, что «Дюделанж» почти с самого начала игры остался в меньшинстве. Но в ответном матче хозяева поля сделают работу над ошибками и не подарят «Мальмё» такую легкую победу.

    Ставка - «Дюделанж» не проиграет в этом матче за 2.45.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Кавасаки Фронтале — Серезо Осака
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сувон Сити — Чонбук Хендай Моторс
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Йокогама Маринос — Санфречче Хиросима
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Канвон — Тэгу
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Урава — Нагоя
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Пол — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Витория Гимарайнш — Хайдук
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Швеция — Швейцария
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей — Сандерленд
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Барнсли
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Блэкберн — Хартлпул
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.60
  • Экспресс дня 10 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  5.75
  • Прогноз на матч Реал — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Дюделанж» — «Мальмё»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 11.08.2022. Прогнозы на футбол. «Дюделанж» не проиграет
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры