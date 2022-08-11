«Антверпен»
В этом розыгрыше бельгийцы провели три поединка и ни разу не потерпели поражения. В прошлом раунде хозяева играли с косовской «Дритой» и выиграли 2:0 по результатам двух матчей.
Параллельно «Антверпен» стартовал в чемпионате Бельгии и довольно успешно — 3 матча и 3 победы при двух пропущенных и семи забитых голах.
На счету «Антверпена» победы над «Мехеленом» (2:0), «Зюльте-Варегемом» (1:0) и «Хеверли Лувеном» (4:2).
В прошлом сезоне команда выступала в групповой стадии Лиги Европы и дальше нее пройти не смогла.
«Лиллестрём»
Норвежский коллектив начал путь в ЛК с матчей против «Сейняйоки». Оба поединка команда выиграла — 1:0 и 5:2. Таким образом, поражение от «Антверпена» стало первым в этом квалификационном турнире.
В чемпионате Норвегии после 17 туров «Лиллестрём» занимает второе место с 37 очками. Из 17 встреч клуб выиграл 11 поединков.
В текущем месяце гости сыграли два матча и ни в одном не выиграли. Помимо неудачного поединка с «Антверпеном», у «Лиллестрёма» была ничья с «Тромсё» в чемпионате 1:1.
Прогноз и ставка
Победа «Антверпена» оценивается букмекерами коэффициентом 1.71. На победу «Лиллестрёма» предлагают поставить с котировкой 4.70.
«Антверпен» выиграл 5 матчей подряд, в том числе уверенно победил «Лиллестрём». После таких успешных выступлений шансы хозяев на победу в предстоящем поединке наверняка будут высокими.
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