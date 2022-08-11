Ответный матч третьей стадии квалификации Лиги конференций между «Антверпеном» и «Лиллестрёмом» состоится 11 августа в 20:30 по мск. Первая игра закончилась победой хозяев со счетом 3:1. «Антверпен» — «Лиллестрём»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Антверпен»

В этом розыгрыше бельгийцы провели три поединка и ни разу не потерпели поражения. В прошлом раунде хозяева играли с косовской «Дритой» и выиграли 2:0 по результатам двух матчей.

Параллельно «Антверпен» стартовал в чемпионате Бельгии и довольно успешно — 3 матча и 3 победы при двух пропущенных и семи забитых голах.

На счету «Антверпена» победы над «Мехеленом» (2:0), «Зюльте-Варегемом» (1:0) и «Хеверли Лувеном» (4:2).

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В прошлом сезоне команда выступала в групповой стадии Лиги Европы и дальше нее пройти не смогла.

«Лиллестрём»

Норвежский коллектив начал путь в ЛК с матчей против «Сейняйоки». Оба поединка команда выиграла — 1:0 и 5:2. Таким образом, поражение от «Антверпена» стало первым в этом квалификационном турнире.

В чемпионате Норвегии после 17 туров «Лиллестрём» занимает второе место с 37 очками. Из 17 встреч клуб выиграл 11 поединков.

В текущем месяце гости сыграли два матча и ни в одном не выиграли. Помимо неудачного поединка с «Антверпеном», у «Лиллестрёма» была ничья с «Тромсё» в чемпионате 1:1.

Прогноз и ставка

Победа «Антверпена» оценивается букмекерами коэффициентом 1.71. На победу «Лиллестрёма» предлагают поставить с котировкой 4.70.

«Антверпен» выиграл 5 матчей подряд, в том числе уверенно победил «Лиллестрём». После таких успешных выступлений шансы хозяев на победу в предстоящем поединке наверняка будут высокими.