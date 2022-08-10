«Мидлсбро»
«Мидлсбро» традиционно силен в кубковых битвах. Команда не раз и не два показывала неплохие результаты.
В Чемпионшипе команда стартовала неуверенно. «Мидлсбро» в двух турах набрал лишь один балл.
Коэффициенты матча Мидлсбро — Барнсли
В своем последнем матче команда вновь разочаровала. Поединок КПР был проигран со счетом 3:2.
С «Барнсли» команда традиционно играет не столь успешно. Из пяти последних очных свиданий «Мидлсбро» добыл две победы при трех коллизиях.
«Барнсли»
«Барнсли» нынешний сезон начала в Первой лиге. Разумеется, иной цели кроме повышения в классе у команды нет.
«Барнсли» стартовал в новом сезоне не столь уверенно. В двух матчах команда набрала только три очка.
Не секрет, что «Барнсли» испытывает трудности с реализацией. В двух матчах команда наиграла лишь на один гол.
Вот только в этом поединке команда явно сыграет с оглядкой на свои тылы. Соперник сильнее, да и забивать у «Барнсли» получается не ахти.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Мидлсбро» за 1.41, на ничью за 4.80, а на «Барнсли» — за 7.10.
«Мидлсбро»
«Барнсли» в нынешнем сезоне забил лишь однажды.
Фактор своего поля и более высокий класс исполнителей обеспечат успех «Мидлсбро». Наши прогноз и ставка — Фора «Мидлсбро» -1.5 с коэффициентом 2.18.