«Мидлсбро» сыграет на своем поле с «Барнсли» в рамках 1/64 финала Кубка английской лиги. Матч пройдет 10 августа, начало — в 21:45 мск. «Мидлсбро» — «Барнсли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мидлсбро»

«Мидлсбро» традиционно силен в кубковых битвах. Команда не раз и не два показывала неплохие результаты.

В Чемпионшипе команда стартовала неуверенно. «Мидлсбро» в двух турах набрал лишь один балл.

Коэффициенты матча Мидлсбро — Барнсли 1 1.38 X 4.60 2 7.30 Ставка

В своем последнем матче команда вновь разочаровала. Поединок КПР был проигран со счетом 3:2.

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С «Барнсли» команда традиционно играет не столь успешно. Из пяти последних очных свиданий «Мидлсбро» добыл две победы при трех коллизиях.

«Барнсли»

«Барнсли» нынешний сезон начала в Первой лиге. Разумеется, иной цели кроме повышения в классе у команды нет.

«Барнсли» стартовал в новом сезоне не столь уверенно. В двух матчах команда набрала только три очка.

Не секрет, что «Барнсли» испытывает трудности с реализацией. В двух матчах команда наиграла лишь на один гол.

Вот только в этом поединке команда явно сыграет с оглядкой на свои тылы. Соперник сильнее, да и забивать у «Барнсли» получается не ахти.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Мидлсбро» за 1.41, на ничью за 4.80, а на «Барнсли» — за 7.10.

«Мидлсбро» наверняка сыграет с позиции силы .

«Барнсли» в нынешнем сезоне забил лишь однажды.

Фактор своего поля и более высокий класс исполнителей обеспечат успех «Мидлсбро». Наши прогноз и ставка — Фора «Мидлсбро» -1.5 с коэффициентом 2.18.