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    Уверенная победа «мидлов»?!

    «Мидлсбро» — «Барнсли». Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол, Кубок английской лиги, 10 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Мидлсбро» — «Барнсли»
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    Джонатан Хоусон
    «Мидлсбро» сыграет на своем поле с «Барнсли» в рамках 1/64 финала Кубка английской лиги. Матч пройдет 10 августа, начало — в 21:45 мск. «Мидлсбро» — «Барнсли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 10 Августа 2022 года
    Мидлсбро
  • Англия. Кубок Лиги
    •  Мидлсбро 21:45 Барнсли Барнсли
  • Англия. Кубок Лиги
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    «Мидлсбро»

    «Мидлсбро» традиционно силен в кубковых битвах. Команда не раз и не два показывала неплохие результаты.

    В Чемпионшипе команда стартовала неуверенно. «Мидлсбро» в двух турах набрал лишь один балл.

    Коэффициенты матча Мидлсбро — Барнсли

  • 1
  • 1.38
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 7.30
  • Ставка
    •

    В своем последнем матче команда вновь разочаровала. Поединок КПР был проигран со счетом 3:2.

    Все прогнозы на футбол

    С «Барнсли» команда традиционно играет не столь успешно. Из пяти последних очных свиданий «Мидлсбро» добыл две победы при трех коллизиях.

    «Барнсли»

    «Барнсли» нынешний сезон начала в Первой лиге. Разумеется, иной цели кроме повышения в классе у команды нет.

    «Барнсли» стартовал в новом сезоне не столь уверенно. В двух матчах команда набрала только три очка.

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    • Не секрет, что «Барнсли» испытывает трудности с реализацией. В двух матчах команда наиграла лишь на один гол.

    Вот только в этом поединке команда явно сыграет с оглядкой на свои тылы. Соперник сильнее, да и забивать у «Барнсли» получается не ахти.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Мидлсбро» за 1.41, на ничью за 4.80, а на «Барнсли» — за 7.10.

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    «Мидлсбро» наверняка сыграет с позиции силы.

    «Барнсли» в нынешнем сезоне забил лишь однажды.

    Фактор своего поля и более высокий класс исполнителей обеспечат успех «Мидлсбро». Наши прогноз и ставка — Фора «Мидлсбро» -1.5 с коэффициентом 2.18.

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    «Мидлсбро» — «Барнсли»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 10.08.2022. Прогнозы на футбол. Уверенная победа «мидлов»?!
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