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    Забивать будут не все?!

    «Шкупи» — «Шемрок Роверс». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, квалификация Лиги Европы, 9 августа 2022 года

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    Гари О`Нил
    «Шкупи» сыграет на своем поле с «Шемрок Роверс» в рамках 1/2 финала квалификации Лиги Европы. Матч пройдет 9 августа, начало — в 22:00 мск. «Шкупи» — «Шемрок Роверс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 09 Августа 2022 года
    Шкупи
  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Шкупи 22:00 Шэмрок Роверс Шэмрок Роверс
  • Лига чемпионов. Квалификация
    •

    «Шкупи»

    Эта команда уже вылетела из квалификации Лиги чемпионов. Македонцы рискуют покинуть еще и Лигу Европы, ведь в первой встрече уступили (3:1).

    В этой встрече не сможет принять участие Валид Хамиди. Форвард был удален с поля в первом поединке с ирландцами.

    Отметим, что вылетев загребского «Динамо», «Шкупи», все же, дал бой хорватам. На выезде команда добилась ничьей (2:2), минимально уступив дома.

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    Разумеется, в этом матче хозяева будут стремиться добыть победу. Вот только для этого нужно будет активнее идти вперед.

    «Шемрок Роверс»

    «Шемрок Роверс» лидирует во внутреннем чемпионате. Отрыв от ближайшего преследователя составляет 6 очков.

    Правда, из квалификации Лиги чемпионов ирландцы вылетели. Обидчиком их стал «Лудогорец» (0:3, 2:1).

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    • «Шемрок Роверс» испытывает трудности с реализацией. А вот оборона, как правило, действует весьма монолитно.

    Наверняка в этом поединке команда будет действовать вторым номером. Особенно если учесть позитивный результат первой встречи.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Шкупи» за 2.30, на ничью за 3.50, а на «Шемрок Роверс» — за 2.90.

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    «Шкупи» наверняка будет активно атаковать.

    «Шемрок Роверс» неплохо действует в обороне.

    Гости сильнее по составу, к тому же имеют надежные тылы. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.00.

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    «Шкупи» — «Шемрок Роверс»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 09.08.2022. Прогнозы на футбол. Забивать будут не все?!
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