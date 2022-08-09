«Шкупи»
Эта команда уже вылетела из квалификации Лиги чемпионов. Македонцы рискуют покинуть еще и Лигу Европы, ведь в первой встрече уступили (3:1).
В этой встрече не сможет принять участие Валид Хамиди. Форвард был удален с поля в первом поединке с ирландцами.
Отметим, что вылетев загребского «Динамо», «Шкупи», все же, дал бой хорватам. На выезде команда добилась ничьей (2:2), минимально уступив дома.
Разумеется, в этом матче хозяева будут стремиться добыть победу. Вот только для этого нужно будет активнее идти вперед.
«Шемрок Роверс»
«Шемрок Роверс» лидирует во внутреннем чемпионате. Отрыв от ближайшего преследователя составляет 6 очков.
Правда, из квалификации Лиги чемпионов ирландцы вылетели. Обидчиком их стал «Лудогорец» (0:3, 2:1).
«Шемрок Роверс» испытывает трудности с реализацией. А вот оборона, как правило, действует весьма монолитно.
Наверняка в этом поединке команда будет действовать вторым номером. Особенно если учесть позитивный результат первой встречи.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Шкупи» за 2.30, на ничью за 3.50, а на «Шемрок Роверс» — за 2.90.
«Шкупи» наверняка будет активно атаковать.
«Шемрок Роверс»
Гости сильнее по составу, к тому же имеют надежные тылы. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.00.