«Шкупи» сыграет на своем поле с «Шемрок Роверс» в рамках 1/2 финала квалификации Лиги Европы. Матч пройдет 9 августа, начало — в 22:00 мск. «Шкупи» — «Шемрок Роверс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шкупи»

Эта команда уже вылетела из квалификации Лиги чемпионов. Македонцы рискуют покинуть еще и Лигу Европы, ведь в первой встрече уступили (3:1).

В этой встрече не сможет принять участие Валид Хамиди. Форвард был удален с поля в первом поединке с ирландцами.

Отметим, что вылетев загребского «Динамо», «Шкупи», все же, дал бой хорватам. На выезде команда добилась ничьей (2:2), минимально уступив дома.

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Разумеется, в этом матче хозяева будут стремиться добыть победу. Вот только для этого нужно будет активнее идти вперед.

«Шемрок Роверс»

«Шемрок Роверс» лидирует во внутреннем чемпионате. Отрыв от ближайшего преследователя составляет 6 очков.

Правда, из квалификации Лиги чемпионов ирландцы вылетели. Обидчиком их стал «Лудогорец» (0:3, 2:1).

«Шемрок Роверс» испытывает трудности с реализацией. А вот оборона, как правило, действует весьма монолитно.

Наверняка в этом поединке команда будет действовать вторым номером. Особенно если учесть позитивный результат первой встречи.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Шкупи» за 2.30, на ничью за 3.50, а на «Шемрок Роверс» — за 2.90.

«Шкупи» наверняка будет активно атаковать.

«Шемрок Роверс» неплохо действует в обороне .

Гости сильнее по составу, к тому же имеют надежные тылы. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.00.