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    Добьёт ли «Црвена Звзда» чемпиона Армении?

    «Пюник» — «Црвена Звезда». Прогноз, ставка (к. 1.88) на футбол, Лига чемпионов, 9 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Пюник» — «Црвена Звезда»
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    Фрагмент матча «Црвена Звезда» — «Пюник»
    Во вторник 9 августа «Пюник» сыграет против «Црвены Звезды» в рамках второго матча 3-го раунда Лиги чемпионов. Начало встречи — в 20:00 (мск). «Пюник» — «Црвена Звезда»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 09 Августа 2022 года
    Пюник
  • Ереван
    •  Пюник 20:00 Црвена Звезда Црвена Звезда
  • Белград
    •

    «Пюник»

    Ответный матч для команды из Еревана, скорее всего станет формальностью. Дело в том, что «Пюник» потерпел крупное поражение в гостевой игре против «Црвены Звезды» (0:5).

    Чемпион Армении — открытие квалификации Лиги чемпионов этого сезона. В 1-м раунде ереванский коллектив умудрился обыграть именитый ЧФР «Клуж» (4:2 — победа «Пюника» в серии пенальти.

    Во 2-й стадии отбора армянские футболисты преодолели барьер в лице «Дюделанжа» из Люксембурга (4:2 — по сумме двух матчей).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В чемпионате Армении перенесли гостевой матч 2-го тура. «Пюник» должен был сыграть против «Арарат-Армении». Напомним, в стартовом туре действующие чемпионы проиграли команде «Арарат» (0:1).

    «Црвена Звезда»

    Чемпион Сербии красиво стартовал в еврокубках. 5 безответных голов в ворота лучшей команды Армении, практически вывели «Црвену Звезду» в плей офф Лиги чемпионов.

    «Црвена Звезда» первые два раунда ЛЧ пропускала. Команда из Белграда, как и год назад, начала с 3-й стадии квалификации.

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    • В плей-офф «Звезда» может встретиться с победителем пары «Маккаби» Хайфа (Израиль) — «Аполлон» (Кипр).

    В чемпионате «Црвена Звезда» играет сверхудачно. В 4-х матчах команда одержала 4 победы. Поединок 5-го тура против «Войводины» перенесен в связи с выступелнием клуба из Белграда в квалификации Лиги чемпионов.

    Прогноз и ставка

    На победу «Пюника» в этом матче можно поставить за 7.70.

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    Ничью букмекеры оценивают в 4.80, а победу «Црвены Звезды» — за 1.20.

    Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Црвены Звезды» больше 2 с коэффициентом 1.88

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    «Пюник» — «Црвена Звезда»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 09.08.2022. Прогнозы на футбол. Добьёт ли «Црвена Звзда» чемпиона Армении?
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