Во вторник 9 августа «Пюник» сыграет против «Црвены Звезды» в рамках второго матча 3-го раунда Лиги чемпионов. Начало встречи — в 20:00 (мск). «Пюник» — «Црвена Звезда»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Пюник»

Ответный матч для команды из Еревана, скорее всего станет формальностью. Дело в том, что «Пюник» потерпел крупное поражение в гостевой игре против «Црвены Звезды» (0:5).

Чемпион Армении — открытие квалификации Лиги чемпионов этого сезона. В 1-м раунде ереванский коллектив умудрился обыграть именитый ЧФР «Клуж» (4:2 — победа «Пюника» в серии пенальти.

Во 2-й стадии отбора армянские футболисты преодолели барьер в лице «Дюделанжа» из Люксембурга (4:2 — по сумме двух матчей).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В чемпионате Армении перенесли гостевой матч 2-го тура. «Пюник» должен был сыграть против «Арарат-Армении». Напомним, в стартовом туре действующие чемпионы проиграли команде «Арарат» (0:1).

«Црвена Звезда»

Чемпион Сербии красиво стартовал в еврокубках. 5 безответных голов в ворота лучшей команды Армении, практически вывели «Црвену Звезду» в плей офф Лиги чемпионов.

«Црвена Звезда» первые два раунда ЛЧ пропускала. Команда из Белграда, как и год назад, начала с 3-й стадии квалификации.

В плей-офф «Звезда» может встретиться с победителем пары «Маккаби» Хайфа (Израиль) — «Аполлон» (Кипр).

В чемпионате «Црвена Звезда» играет сверхудачно. В 4-х матчах команда одержала 4 победы. Поединок 5-го тура против «Войводины» перенесен в связи с выступелнием клуба из Белграда в квалификации Лиги чемпионов.

Прогноз и ставка

На победу «Пюника» в этом матче можно поставить за 7.70.

Ничью букмекеры оценивают в 4.80, а победу «Црвены Звезды» — за 1.20.

Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Црвены Звезды» больше 2 с коэффициентом 1.88