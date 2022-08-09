«Пюник»
Ответный матч для команды из Еревана, скорее всего станет формальностью. Дело в том, что «Пюник» потерпел крупное поражение в гостевой игре против «Црвены Звезды» (0:5).
Чемпион Армении — открытие квалификации Лиги чемпионов этого сезона. В 1-м раунде ереванский коллектив умудрился обыграть именитый ЧФР «Клуж» (4:2 — победа «Пюника» в серии пенальти.
Во 2-й стадии отбора армянские футболисты преодолели барьер в лице «Дюделанжа» из Люксембурга (4:2 — по сумме двух матчей).
Все прогнозы на Лигу чемпионов
В чемпионате Армении перенесли гостевой матч 2-го тура. «Пюник» должен был сыграть против «Арарат-Армении». Напомним, в стартовом туре действующие чемпионы проиграли команде «Арарат» (0:1).
«Црвена Звезда»
Чемпион Сербии красиво стартовал в еврокубках. 5 безответных голов в ворота лучшей команды Армении, практически вывели «Црвену Звезду» в плей офф Лиги чемпионов.
«Црвена Звезда» первые два раунда ЛЧ пропускала. Команда из Белграда, как и год назад, начала с 3-й стадии квалификации.
В плей-офф «Звезда» может встретиться с победителем пары «Маккаби» Хайфа (Израиль) — «Аполлон» (Кипр).
В чемпионате «Црвена Звезда» играет сверхудачно. В 4-х матчах команда одержала 4 победы. Поединок 5-го тура против «Войводины» перенесен в связи с выступелнием клуба из Белграда в квалификации Лиги чемпионов.
Прогноз и ставка
На победу «Пюника» в этом матче можно поставить за 7.70.
Ничью букмекеры оценивают в 4.80, а победу «Црвены Звезды» — за 1.20.
Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Црвены Звезды» больше 2 с коэффициентом 1.88