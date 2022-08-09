«Гзира»
«Красные» являются представителями чемпионата Мальты, в котором команда прошлый сезон завершила на 4-м месте (из 6-ти возможных) после 27-ми сыгранных матчей и набрала при этом 43 очка.
После этого «Гзира» в конце июня провела всего один товарищеский поединок против «Хибернианса», в котором команд дважды обменявшись голами разошлись ничьей со счетом 2:2.
Коэффициенты матча Гзира Юнайтед — Вольфсберг
И сразу же после этого «красные» начали свой путь в Лиги Конференций. Стоит заметить, что «Гзира» все 5 поединков нынешнего отбора, в основное время завершала ничейными результатами.
Все прогнозы на Лигу конференций
Сначала «Гзира» сыграла вничью на своем поле с «Атлетиком Эскальдесом» со счетом 1:1, а в ответном выездном матче команды завершили поединок 0:0, а в дополнительное время победу вырвали «красные». Такой же результат был и в матче против «Раднички Ниш» (2:2 дома, 3:4 выезд после д.в).
«Вольфсбергер»
«Черно-зеленые» после трех сыгранных матчей нового сезона чемпионата Австрии, занимают 9-е место в турнирной таблице набрав всего 2 очка.
Единственной победой «Вольфсбергера» в новом сезоне запомнился матч 1/32 Кубка Австрии, где «черно-зеленые» смогли переиграть «Кюхль» на выезде с разгромным счетом 1:4.
После этого команду раскатал чемпион Италии «Милан» в товарищеском матче со счетом 5:0. И старт родной Бундеслиги так же выдался не очень хорошим — 2 ничьи с «Штурмом» (1:1) и «Альтахом» (2:2) и 1 проигрыш от «ЛАСКа» со счетом 1:5.
В Лиге Конференций «Вольфсбергер» сыграл всего один матч против нынешнего соперника, который завершился ничьей со счетом 0:0. Хотя австрийский клуб на протяжении всей игры имел явное преимущество и создал много хороших моментов.
Прогноз и ставка
На победу «Гзиры» в этом матче можно поставить за 5.25, ничью букмекеры предлагают взять за 3.94, а победу «Вольфсбергера» — за 1.58.
Прогноз - «Вольфсбергер» — опытный и сильный коллектив, который сделает работу над ошибками в предстоящем поединке. В первом матче этих соперников именно «черно-зеленые» имели очень много моментов, но не хватило реализации.
Ставка - Победа «Вольфсбергера» с форой (-1) за 2.00.