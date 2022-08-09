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    «Вольфсбергер» дожмет своего соперника

    «Гзира» — «Вольфсбергер». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Лига Конференций, 9 августа 2022 года

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    Маттэус Тафернер
    «Гзира» на своем поле сыграет против «Вольфсберга» в рамках ответного матча 1/2 Лиги Конференций. Поединок состоится 9 августа, начало — 19:00 (мск). «Гзира» — «Вольфсбергер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 09 Августа 2022 года
    Гзира Юнайтед
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Гзира Юнайтед 19:00 Вольфсберг Вольфсберг
  • Вольфсберг
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    «Гзира»

    «Красные» являются представителями чемпионата Мальты, в котором команда прошлый сезон завершила на 4-м месте (из 6-ти возможных) после 27-ми сыгранных матчей и набрала при этом 43 очка.

    После этого «Гзира» в конце июня провела всего один товарищеский поединок против «Хибернианса», в котором команд дважды обменявшись голами разошлись ничьей со счетом 2:2.

    Коэффициенты матча Гзира Юнайтед — Вольфсберг

  • 1
  • 6.10
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 1.55
  • Ставка
    •

    И сразу же после этого «красные» начали свой путь в Лиги Конференций. Стоит заметить, что «Гзира» все 5 поединков нынешнего отбора, в основное время завершала ничейными результатами.

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    Сначала «Гзира» сыграла вничью на своем поле с «Атлетиком Эскальдесом» со счетом 1:1, а в ответном выездном матче команды завершили поединок 0:0, а в дополнительное время победу вырвали «красные». Такой же результат был и в матче против «Раднички Ниш» (2:2 дома, 3:4 выезд после д.в).

    «Вольфсбергер»

    «Черно-зеленые» после трех сыгранных матчей нового сезона чемпионата Австрии, занимают 9-е место в турнирной таблице набрав всего 2 очка.

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    • Единственной победой «Вольфсбергера» в новом сезоне запомнился матч 1/32 Кубка Австрии, где «черно-зеленые» смогли переиграть «Кюхль» на выезде с разгромным счетом 1:4.

    После этого команду раскатал чемпион Италии «Милан» в товарищеском матче со счетом 5:0. И старт родной Бундеслиги так же выдался не очень хорошим — 2 ничьи с «Штурмом» (1:1) и «Альтахом» (2:2) и 1 проигрыш от «ЛАСКа» со счетом 1:5.

    В Лиге Конференций «Вольфсбергер» сыграл всего один матч против нынешнего соперника, который завершился ничьей со счетом 0:0. Хотя австрийский клуб на протяжении всей игры имел явное преимущество и создал много хороших моментов.

    Прогноз и ставка

    На победу «Гзиры» в этом матче можно поставить за 5.25, ничью букмекеры предлагают взять за 3.94, а победу «Вольфсбергера» — за 1.58.

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    Прогноз - «Вольфсбергер» — опытный и сильный коллектив, который сделает работу над ошибками в предстоящем поединке. В первом матче этих соперников именно «черно-зеленые» имели очень много моментов, но не хватило реализации.

    Ставка - Победа «Вольфсбергера» с форой (-1) за 2.00.

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    «Гзира» — «Вольфсбергер»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 09.08.2022. Прогнозы на футбол. «Вольфсбергер» дожмет своего соперника
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