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    «Ференцварош» вырвет путёвку в плей-офф ЛЧ?

    «Ференцварош» — «Карабах». Ставка (к. 2.27) и прогноз на футбол, квалификация Лиги чемпионов, 9 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ференцварош» — «Карабах»
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    Станислав Черчесов, главный тренер «Ференцвароша»
    Во вторник, 9 августа «Ференцварош» примет «Карабах». Это будет ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Матч начнётся — в 21:00 (мск). «Ференцварош» — «Карабах»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 09 Августа 2022 года
    Ференцварош
  • Будапешт
    •  Ференцварош 21:00 Карабах Карабах
  • Лига чемпионов. Квалификация
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    «Ференцварош»

    Чемпион Венгрии упустил возможность выиграть первый матч дуэли с лучшей командой Азербайджана. «Ференцварош» открыл счет еще в первом тайме и тут же получил от «Карабаха» гол в собственные ворота. Итог поединка — ничья (1:1).

    Для футболистов Станислава Черчесова это вторая ничья в нынешней еврокампании. В 1-м раунде квалификации Лиги чемпионов «Ференцварош» противостоял чемпиону Казахстана — «Тоболу». Гостевой поединок завершился вничью (0:0). Ответный поединок венгры выиграли со счётом 5:1.

    Ну а во 2-м раунде «Ференцварош» совершил камбэк. Домашний поединок чемпион Венгрии проиграл лучшему клубу Словакии — «Словану» с результатом (1:2). Но в ответке удалось перевернуть ход игры. В итоге победа со счётом 4:1.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В чемпионате Венгрии «Ференцварош» стартовал с домашней победы над «Академией Пушкаша» (1:0). Матч 2-го тура чемпион будет пропускать. Игру против ЗТЕ перенесли на 30 июня 23-го года.

    «Карабах»

    Чемпион Азербайджана также стартовал на внутренней арене. В 1-м туре страны «Карабах» провёл домашний поединок против ФК «Сабаил». Игра прошла 6 августа и завершилась победой хозяев (3:1).

    Перед «скакунами» стоят две задачи на сезон: отстоять титул чемпиона Азербайджана и выйти в групповой этап Лиги чемпионов.

    Половина пути на международной арене пройдена. «Карабах» одолел в 1-м отборочном раунде Лиги чемпионов лучшую польскую команду — «Лех» (5:2).

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    «Карабах» или «Ференцварош». Счастливчик этой пары в плей-офф Лиги чемпионов сразится с победителем пары «Шериф» (Молдавия) — «Виктория» (Чехия).

    Прогноз и ставка

    В этом матче букмекеры отдают небольшой перевес хозяевам поля: На победу «Ференцвароша» можно поставить за 2.27, ничью оценивают в 3.32, а успех «Карабаха» предлагают взять — за 3.18.

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    Прогноз — обе команды умеют играть в атакующий футбол. Как минимум два гола «Ференцварош» и «Карабах» могут забить на двоих. Но у чемпиона Венгрии есть преимущество домашней арены.

    Наша ставка — победа «Ференцвароша» за 2.27

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    «Ференцварош» — «Карабах»: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 09.08.2022. Прогнозы на футбол. «Ференцварош» вырвет путёвку в плей-офф ЛЧ?
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