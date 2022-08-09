Во вторник, 9 августа «Ференцварош» примет «Карабах». Это будет ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Матч начнётся — в 21:00 (мск). «Ференцварош» — «Карабах»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ференцварош»

Чемпион Венгрии упустил возможность выиграть первый матч дуэли с лучшей командой Азербайджана. «Ференцварош» открыл счет еще в первом тайме и тут же получил от «Карабаха» гол в собственные ворота. Итог поединка — ничья (1:1).

Для футболистов Станислава Черчесова это вторая ничья в нынешней еврокампании. В 1-м раунде квалификации Лиги чемпионов «Ференцварош» противостоял чемпиону Казахстана — «Тоболу». Гостевой поединок завершился вничью (0:0). Ответный поединок венгры выиграли со счётом 5:1.

Ну а во 2-м раунде «Ференцварош» совершил камбэк. Домашний поединок чемпион Венгрии проиграл лучшему клубу Словакии — «Словану» с результатом (1:2). Но в ответке удалось перевернуть ход игры. В итоге победа со счётом 4:1.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В чемпионате Венгрии «Ференцварош» стартовал с домашней победы над «Академией Пушкаша» (1:0). Матч 2-го тура чемпион будет пропускать. Игру против ЗТЕ перенесли на 30 июня 23-го года.

«Карабах»

Чемпион Азербайджана также стартовал на внутренней арене. В 1-м туре страны «Карабах» провёл домашний поединок против ФК «Сабаил». Игра прошла 6 августа и завершилась победой хозяев (3:1).

Перед «скакунами» стоят две задачи на сезон: отстоять титул чемпиона Азербайджана и выйти в групповой этап Лиги чемпионов.

Половина пути на международной арене пройдена. «Карабах» одолел в 1-м отборочном раунде Лиги чемпионов лучшую польскую команду — «Лех» (5:2).

Во 2-м раунде «Карабах» лишь в дополнительное время смог переиграть чемпиона Швейцарии — «Цюрих» (5:4).

«Карабах» или «Ференцварош». Счастливчик этой пары в плей-офф Лиги чемпионов сразится с победителем пары «Шериф» (Молдавия) — «Виктория» (Чехия).

Прогноз и ставка

В этом матче букмекеры отдают небольшой перевес хозяевам поля: На победу «Ференцвароша» можно поставить за 2.27, ничью оценивают в 3.32, а успех «Карабаха» предлагают взять — за 3.18.

Прогноз — обе команды умеют играть в атакующий футбол. Как минимум два гола «Ференцварош» и «Карабах» могут забить на двоих. Но у чемпиона Венгрии есть преимущество домашней арены.

Наша ставка — победа «Ференцвароша» за 2.27