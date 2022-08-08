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    В дерби Татарстана забьют не все

    «Нефтехимик» — «Рубин». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Первая лига, 8 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Рубин»
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    Виталий Лисакович
    «Нефтехимик» сыграет на своем поле с «Рубином» в рамках 4-го тура чемпионата России. Матч пройдет 8 августа, начало — в 18:00 мск. «Нефтехимик» — «Рубин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 08 Августа 2022 года
    Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 18:00 Рубин Рубин
  • Казань
    •

    «Нефтехимик»

    Нижнекамский клуб ставит перед собой честолюбивые задачи. Правда, нынешний сезон команда Кирилла Новикова начала скромно.

    В трех матчах команда набрала 4 очка и занимает 10 место. Хотя потенциально «Нефтехимик» должен находиться в районе первой пятерки.

    Минувший тур сложился для команды весьма успешно. «Нефтехимик» на выезде уверенно переиграл ульяновскую «Волгу» (0:2).

    Прогнозы на ФНЛ

    В этом поединке команда будет мотивирована вдвойне. Нижнекамцы наверняка постараются успешно провести дерби Татарстана.

    «Рубин»

    Команда Леонида Слуцкого пока не походит на однозначного фаворита первого дивизиона. Старт сезона это только подтвердил.

    В трех сыгранных матчах «Рубин» набрал 4 очка. Сейчас казанцы находятся на скромном 9 месте в таблице.

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    • Причем в предыдущем туре «Рубин» потерял два важнейших очка. Дома казанцы не сумели одолеть «Уфу» (0:0).

    В этом поединке «Рубин» будет максимально настроен на победу. И по составу, и по классу казанцы выглядят мощнее оппонента.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Рубин» за 1.99, на ничью за 3.52, а на «Нефтехимик» — за 3.58.

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    «Нефтехимик» постарается дать бой землякам.

    «Рубин» намерен как можно быстрее подняться в группу лидеров.

    Обе команды атакуют не слишком результативно, и наверняка кто-то из оппонентов не сумеет отличиться. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.00.

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    «Нефтехимик» — «Рубин»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 08.08.2022. Прогнозы на футбол. В дерби Татарстана забьют не все
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