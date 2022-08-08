«Нефтехимик»
Нижнекамский клуб ставит перед собой честолюбивые задачи. Правда, нынешний сезон команда Кирилла Новикова начала скромно.
В трех матчах команда набрала 4 очка и занимает 10 место. Хотя потенциально «Нефтехимик» должен находиться в районе первой пятерки.
Минувший тур сложился для команды весьма успешно. «Нефтехимик» на выезде уверенно переиграл ульяновскую «Волгу» (0:2).
В этом поединке команда будет мотивирована вдвойне. Нижнекамцы наверняка постараются успешно провести дерби Татарстана.
«Рубин»
Команда Леонида Слуцкого пока не походит на однозначного фаворита первого дивизиона. Старт сезона это только подтвердил.
В трех сыгранных матчах «Рубин» набрал 4 очка. Сейчас казанцы находятся на скромном 9 месте в таблице.
Причем в предыдущем туре «Рубин» потерял два важнейших очка. Дома казанцы не сумели одолеть «Уфу» (0:0).
В этом поединке «Рубин» будет максимально настроен на победу. И по составу, и по классу казанцы выглядят мощнее оппонента.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Рубин» за 1.99, на ничью за 3.52, а на «Нефтехимик» — за 3.58.
«Нефтехимик» постарается дать бой землякам.
«Рубин»
Обе команды атакуют не слишком результативно, и наверняка кто-то из оппонентов не сумеет отличиться. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.00.