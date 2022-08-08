«Нефтехимик» сыграет на своем поле с «Рубином» в рамках 4-го тура чемпионата России. Матч пройдет 8 августа, начало — в 18:00 мск. «Нефтехимик» — «Рубин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтехимик»

Нижнекамский клуб ставит перед собой честолюбивые задачи. Правда, нынешний сезон команда Кирилла Новикова начала скромно.

В трех матчах команда набрала 4 очка и занимает 10 место. Хотя потенциально «Нефтехимик» должен находиться в районе первой пятерки.

Минувший тур сложился для команды весьма успешно. «Нефтехимик» на выезде уверенно переиграл ульяновскую «Волгу» (0:2).

Прогнозы на ФНЛ

В этом поединке команда будет мотивирована вдвойне. Нижнекамцы наверняка постараются успешно провести дерби Татарстана.

«Рубин»

Команда Леонида Слуцкого пока не походит на однозначного фаворита первого дивизиона. Старт сезона это только подтвердил.

В трех сыгранных матчах «Рубин» набрал 4 очка. Сейчас казанцы находятся на скромном 9 месте в таблице.

Причем в предыдущем туре «Рубин» потерял два важнейших очка. Дома казанцы не сумели одолеть «Уфу» (0:0).

В этом поединке «Рубин» будет максимально настроен на победу. И по составу, и по классу казанцы выглядят мощнее оппонента.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Рубин» за 1.99, на ничью за 3.52, а на «Нефтехимик» — за 3.58.

«Нефтехимик» постарается дать бой землякам.

«Рубин» намерен как можно быстрее подняться в группу лидеров .

Обе команды атакуют не слишком результативно, и наверняка кто-то из оппонентов не сумеет отличиться. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.00.