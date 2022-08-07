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    «Рома» легко справиться с обескровленными «горняками»

    «Рома» — «Шахтёр» Донецк. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 7 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Рома» — «Шахтёр» Донецк
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    «Рома»
    В воскресенье, 7 августа, в товарищеском поединке итальянская «Рома» сыграет против украинского «Шахтёра» из Донецка. Стартовый свисток к данной игре будет дан в 21:45 по мск. «Рома» — «Шахтёр» Донецк: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 07 Августа 2022 года
    Рома
  • Рим
    •  Рома 21:45 Шахтёр Д Шахтёр Д
  • Донецк
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    «Рома»

    «Рома» в прошлом сезоне финишировала на шестой срочке в турнирной таблице чемпионата Италии, отстав на семь пунктов от четвертой позиции.

    Однако без трофея римский коллектив не остался. Он стал победителем Лиги конференций, которая была разыграна впервые. В финале итальянцы одолели нидерландский «Фейеноорд».

    «Волки» в межсезонье подписали аргентинского форварда Паоло Дибалу, который находился в статусе свободного агента. Также еще было сделано несколько покупок, но не таких громких.

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    Летом римляне провели шесть контрольных встреч, дважды проиграв в них при одной мировой и трех выигрышах. Несколько дней назад они переиграли «Тоттенхэм» со счетом 1:0.

    «Шахтёр» Донецк

    «Шахтёр» этом в календарном году не провел ни одного официального матча, так как чемпионат Украины был приостановлен, а новое первенство находится под вопросом.

    Напомним, что из-за правила ФИФА украинский клуб потерпел много кадровых потерь. Коллектив покинули почти все легионеры, также команду покинул и главный тренер.

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    • Однако несмотря на это «горняки» проводят товарищеские матчи. Например, в июле они отыграли три товарищеских матча против соперников из Нидерландов. Но ни одной победы «Шахтёр» не одержал, раз уступив и дважды сыграв вничью, правда, забивая в каждой игре.

    История личных встреч этих команда насчитывает восемь матчей, в которых они по четыре раза обыграли друг друга.

    Прогноз и ставка на «Рома» — «Шахтёр» Донецк

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ромы» предлагают — 1.42.

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    На викторию «Шахтёра» дают — 5.95, ничья оценена — в 3.90.

    «Рома» в межсезонье провела качественное усиление, а вот «Шахтёр» потерял почти всех иностранцев. Так что «горняки» вряд ли смогут что-то противопоставить итальянцам, которые заканчивают полноценную подготовку к новому сезону.

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    «Рома» — «Шахтёр» Донецк: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 07.08.2022. Прогнозы на футбол. «Рома» легко справиться с обескровленными «горняками»
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