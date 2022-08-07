В воскресенье, 7 августа, в товарищеском поединке итальянская «Рома» сыграет против украинского «Шахтёра» из Донецка. Стартовый свисток к данной игре будет дан в 21:45 по мск. «Рома» — «Шахтёр» Донецк: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рома»

«Рома» в прошлом сезоне финишировала на шестой срочке в турнирной таблице чемпионата Италии, отстав на семь пунктов от четвертой позиции.

Однако без трофея римский коллектив не остался. Он стал победителем Лиги конференций, которая была разыграна впервые. В финале итальянцы одолели нидерландский «Фейеноорд».

«Волки» в межсезонье подписали аргентинского форварда Паоло Дибалу, который находился в статусе свободного агента. Также еще было сделано несколько покупок, но не таких громких.

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Летом римляне провели шесть контрольных встреч, дважды проиграв в них при одной мировой и трех выигрышах. Несколько дней назад они переиграли «Тоттенхэм» со счетом 1:0.

«Шахтёр» Донецк

«Шахтёр» этом в календарном году не провел ни одного официального матча, так как чемпионат Украины был приостановлен, а новое первенство находится под вопросом.

Напомним, что из-за правила ФИФА украинский клуб потерпел много кадровых потерь. Коллектив покинули почти все легионеры, также команду покинул и главный тренер.

Однако несмотря на это «горняки» проводят товарищеские матчи. Например, в июле они отыграли три товарищеских матча против соперников из Нидерландов. Но ни одной победы «Шахтёр» не одержал, раз уступив и дважды сыграв вничью, правда, забивая в каждой игре.

История личных встреч этих команда насчитывает восемь матчей, в которых они по четыре раза обыграли друг друга.

Прогноз и ставка на «Рома» — «Шахтёр» Донецк

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ромы» предлагают — 1.42.

На викторию «Шахтёра» дают — 5.95, ничья оценена — в 3.90.

«Рома» в межсезонье провела качественное усиление, а вот «Шахтёр» потерял почти всех иностранцев. Так что «горняки» вряд ли смогут что-то противопоставить итальянцам, которые заканчивают полноценную подготовку к новому сезону.