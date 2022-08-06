«Торпедо-БелАЗ» сыграет на своем поле с «Неманом» в рамках 16-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 6 августа, начало — в 17:30 мск. «Торпедо-БелАЗ» — «Неман»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо-БелАЗ»

Торпедовцы пока смотрятся не особо выгодно. Лишь 9 место в таблице для команды является неудовлетворительным.

«Торпедо-БелАЗ» слабовато выглядит в атаке. В 15 матчах команда смогла забить всего 15 раз.

Минувший тур чемпионата сложился для команды неудачно. Дома жодинцы минимально уступили «Ислочи».

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Поединки с «Неманом» для команды традиционно проходят неудачно. Из пяти последних матчей торпедовцы проиграли дважды при трех ничьих.

«Неман»

«Неман» в нынешнем чемпионате выступает неровно. Команда осела на экваторе турнирной таблицы.

На текущий момент «Неман» находится на 10 месте в турнирной таблице. При этом ни за выживание, ни за выход в еврокубки команда не борется.

В предыдущем туре чемпионата Белоруссии «Неман» добыл один зачетный балл. На выезде гродненцы расписали мировую с «Витебском» (2:2).

Интересно, что после того команда вышла в 1/4 финала Кубка Белоруссии. Гродненцы переиграли дзержинский «Арсенал» (2:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо-БелАЗ» за 2.03, на ничью за 3.71, а на «Неман» — за 3.71.

«Торпедо-БелАЗ» намерен подняться в первую шестерку .

«Неман» слишком часто пропускает в свои ворота.

Фактор своего поля и неплохая атака помогут жодинцам победить. Наши прогноз и ставка — Победа «Торпедо-БелАЗ» с коэффициентом 2.03.