«Торпедо-БелАЗ»
Торпедовцы пока смотрятся не особо выгодно. Лишь 9 место в таблице для команды является неудовлетворительным.
«Торпедо-БелАЗ» слабовато выглядит в атаке. В 15 матчах команда смогла забить всего 15 раз.
Коэффициенты матча Торпедо-БелАЗ — Неман
Минувший тур чемпионата сложился для команды неудачно. Дома жодинцы минимально уступили «Ислочи».
Поединки с «Неманом» для команды традиционно проходят неудачно. Из пяти последних матчей торпедовцы проиграли дважды при трех ничьих.
«Неман»
«Неман» в нынешнем чемпионате выступает неровно. Команда осела на экваторе турнирной таблицы.
На текущий момент «Неман» находится на 10 месте в турнирной таблице. При этом ни за выживание, ни за выход в еврокубки команда не борется.
В предыдущем туре чемпионата Белоруссии «Неман» добыл один зачетный балл. На выезде гродненцы расписали мировую с «Витебском» (2:2).
Интересно, что после того команда вышла в 1/4 финала Кубка Белоруссии. Гродненцы переиграли дзержинский «Арсенал» (2:1).
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо-БелАЗ» за 2.03, на ничью за 3.71, а на «Неман» — за 3.71.
«Торпедо-БелАЗ»
«Неман» слишком часто пропускает в свои ворота.
Фактор своего поля и неплохая атака помогут жодинцам победить. Наши прогноз и ставка — Победа «Торпедо-БелАЗ» с коэффициентом 2.03.