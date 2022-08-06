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    «Торпедо-БелАЗ» — «Неман». Прогноз, ставка (к. 2.03) на футбол, чемпионат Белоруссии, 6 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо-БелАЗ» — «Неман»
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    «Торпедо-БелАЗ»
    «Торпедо-БелАЗ» сыграет на своем поле с «Неманом» в рамках 16-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 6 августа, начало — в 17:30 мск. «Торпедо-БелАЗ» — «Неман»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 06 Августа 2022 года
    Торпедо-БелАЗ
  • Жодино
    •  Торпедо-БелАЗ 17:30 Неман Неман
  • Гродно
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    «Торпедо-БелАЗ»

    Торпедовцы пока смотрятся не особо выгодно. Лишь 9 место в таблице для команды является неудовлетворительным.

    «Торпедо-БелАЗ» слабовато выглядит в атаке. В 15 матчах команда смогла забить всего 15 раз.

    Коэффициенты матча Торпедо-БелАЗ — Неман

  • 1
  • 3.15
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.30
  • Ставка
    •

    Минувший тур чемпионата сложился для команды неудачно. Дома жодинцы минимально уступили «Ислочи».

    Все прогнозы на футбол

    Поединки с «Неманом» для команды традиционно проходят неудачно. Из пяти последних матчей торпедовцы проиграли дважды при трех ничьих.

    «Неман»

    «Неман» в нынешнем чемпионате выступает неровно. Команда осела на экваторе турнирной таблицы.

    На текущий момент «Неман» находится на 10 месте в турнирной таблице. При этом ни за выживание, ни за выход в еврокубки команда не борется.

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  • 01/08/2022

    • В предыдущем туре чемпионата Белоруссии «Неман» добыл один зачетный балл. На выезде гродненцы расписали мировую с «Витебском» (2:2).

    Интересно, что после того команда вышла в 1/4 финала Кубка Белоруссии. Гродненцы переиграли дзержинский «Арсенал» (2:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо-БелАЗ» за 2.03, на ничью за 3.71, а на «Неман» — за 3.71.

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    «Торпедо-БелАЗ» намерен подняться в первую шестерку.

    «Неман» слишком часто пропускает в свои ворота.

    Фактор своего поля и неплохая атака помогут жодинцам победить. Наши прогноз и ставка — Победа «Торпедо-БелАЗ» с коэффициентом 2.03.

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    «Торпедо-БелАЗ» — «Неман»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 06.08.2022. Прогнозы на футбол. Жодинцы добудут викторию
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