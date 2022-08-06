«Страсбург»
В прошлом сезоне Лиги 1 подопечные Жюльена Стефана остановились в шаге (и 3 очках) от еврокубковой зоны, заняв шестое место с 63 очками.
Летом команду пополнили защитники Тома Делен («Метц») и Люка Перрен («Марсель»), а также хавбек Жан-Эд Ахолу («Монако»). Ушел по истечении контракта защитник Антони Каси.
Коэффициенты матча Страсбург — Монако
В межсезонье «Страсбург» провел шесть товарищеских игр, начав с побед над «Сьоном» (2:1) и «Шарлеруа» (2:1), и сыграл вничью с «Брентфордом» (2:2) .
Затем «Расинг» сыграл вничью с «Фрайбургом» (3:3), потерпел поражение от «Кальяри» (1:2), а в последнем матче разгромил дублирующий состав «Ливерпуля» на «Энфилде» — 3:0.
«Монако»
Монегаски в прошлом сезоне сумели зацепиться за Лигу чемпионов, финишировав на третьей строчке в Лиге 1, всего на 3 очка обогнав «Ренн».
Летом команду покинул полузащитник Жан-Эд Ахолу, пришли вратарь Тома Дидийон («Серкль Брюгге»), нападающие Брил Эмболо («Боруссия» М) и Такуми Минамино («Ливерпуль»).
В межсезонье «Монако» провел пять контрольных матчей: с венской «Аустрией» (2:2), «Портимоненсе» (0:0), миланским «Интером» (2:2), «Порту» (1:2) и «Саутгемптоном» (1:2).
Подопечные Филиппа Клемана уже начали новый сезон, на своем поле уйдя от поражения в первом матче 3-го раунда квалификации ЛЧ с голландским ПСВ — 1:1.
Прогноз и ставка
На победу «Страсбурга» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.65, на ничью в основное время — 3.35, а на победу «Монако» — 2.75.
В прошлом сезоне команды сыграл вничью 1:1 в Монако, а в Страсбурге победили хозяева — 1:0. В пяти последних матчах «Страсбург» одержал три победы и лишь раз проиграл.
«Монако» лишь раз победил в 5 выездах в Страсбург, трижды потерпев поражения. Прогноз:
Интересны варианты ставок