ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Садио МанеЮбилейный сезон. Чего ждать от 60-го розыгрыша Бундеслиги? Мбаппе, Месси и Неймар сыгрались за годТолько «Лион» может остановить ПСЖ во Франции Сергей Павлович и Деррик ЛьюисСергей Павлович продолжает дорогу к чемпионскому поясу. Деррик Льюис получил по заслугам
  • 00:17
    • «Атлетико» разгромил «Кадис» в товарищеском матче
  • 23:56
    • «Олимпиакос» спасся от поражения в матче отбора Лиги Европы со «Слованом»
  • 22:40
    • «Челси» объявил о продлении контракта с Аспиликуэтой
  • 22:28
    • Гол Нагнойного принес «Заре» победу над «Университатей» в отборе ЛК
  • 18:10
    • Мойзес стал игроком московского ЦСКА до окончания сезона-2022/23
  • 21:58
    • «Фенербахче» в большинстве разгромил «Словацко» в отборе Лиги Европы
  • 20:56
    • «Партизан» проиграл кипрскому АЕКу в матче 3-го раунда отбора ЛЕ
    Все новости спорта

    Стартуют ли «монегаски» в Лиге 1 с поражения?

    «Страсбург» — «Монако». Ставка (к. 1.84) и прогноз на футбол, чемпионат Франции, 6 августа 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Страсбург Прогнозы на Монако Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Страсбург» — «Монако»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Монако»
    В субботу, 6 августа, «Страсбург» примет на своем поле «Монако» в рамках 1-го тура французской Лиги 1. Матч на арене «Ла Мено» начнется в 18:00 мск. «Страсбург» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 06 Августа 2022 года
    Страсбург
  • Товарищеские матчи (клубы)
    •  Страсбург 18:00 Монако Монако
  • Монако
    •

    «Страсбург»

    В прошлом сезоне Лиги 1 подопечные Жюльена Стефана остановились в шаге (и 3 очках) от еврокубковой зоны, заняв шестое место с 63 очками.

    Летом команду пополнили защитники Тома Делен («Метц») и Люка Перрен («Марсель»), а также хавбек Жан-Эд Ахолу («Монако»). Ушел по истечении контракта защитник Антони Каси.

    Коэффициенты матча Страсбург — Монако

  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.75
  • Ставка
    •

    В межсезонье «Страсбург» провел шесть товарищеских игр, начав с побед над «Сьоном» (2:1) и «Шарлеруа» (2:1), и сыграл вничью с «Брентфордом» (2:2) .

    Все прогнозы на Лигу 1

    Затем «Расинг» сыграл вничью с «Фрайбургом» (3:3), потерпел поражение от «Кальяри» (1:2), а в последнем матче разгромил дублирующий состав «Ливерпуля» на «Энфилде» — 3:0.

    «Монако»

    Монегаски в прошлом сезоне сумели зацепиться за Лигу чемпионов, финишировав на третьей строчке в Лиге 1, всего на 3 очка обогнав «Ренн».

  • Только «Лион» может остановить ПСЖ во Франции
  • Превью французской Лиги 1
  • Вчера

    • Летом команду покинул полузащитник Жан-Эд Ахолу, пришли вратарь Тома Дидийон («Серкль Брюгге»), нападающие Брил Эмболо («Боруссия» М) и Такуми Минамино («Ливерпуль»).

    В межсезонье «Монако» провел пять контрольных матчей: с венской «Аустрией» (2:2), «Портимоненсе» (0:0), миланским «Интером» (2:2), «Порту» (1:2) и «Саутгемптоном» (1:2).

    Календарь и таблица Лиги 1

    Подопечные Филиппа Клемана уже начали новый сезон, на своем поле уйдя от поражения в первом матче 3-го раунда квалификации ЛЧ с голландским ПСВ — 1:1.

    Прогноз и ставка

    На победу «Страсбурга» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.65, на ничью в основное время — 3.35, а на победу «Монако» — 2.75.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    В прошлом сезоне команды сыграл вничью 1:1 в Монако, а в Страсбурге победили хозяева — 1:0. В пяти последних матчах «Страсбург» одержал три победы и лишь раз проиграл.

    «Монако» лишь раз победил в 5 выездах в Страсбург, трижды потерпев поражения. Прогноз: «Страсбург» не проиграет низовой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.69 и ТМ 2,5 за 1.89.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.17
  • Прогноз на матч Акжайык — Кайсар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Туран — Шахтер Караганда
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Шяуляй — Хегельман Литауэн
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Кальяри — Перуджа
  • Футбол
  • Сегодня в 18:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Удинезе — ФералпиСало
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Таммека — Флора
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Витебск — Энергетик-БГУ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Истанбулспор — Трабзонспор
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Бирмингем — Хаддерсфилд Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Лион — Аяччо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.72
  • Экспресс дня 5 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лечче — Читтаделла
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Страсбург» — «Монако»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 06.08.2022. Прогнозы на футбол. Стартуют ли «монегаски» в Лиге 1 с поражения?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры