В субботу, 6 августа, «Страсбург» примет на своем поле «Монако» в рамках 1-го тура французской Лиги 1. Матч на арене «Ла Мено» начнется в 18:00 мск. «Страсбург» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Страсбург»

В прошлом сезоне Лиги 1 подопечные Жюльена Стефана остановились в шаге (и 3 очках) от еврокубковой зоны, заняв шестое место с 63 очками.

Летом команду пополнили защитники Тома Делен («Метц») и Люка Перрен («Марсель»), а также хавбек Жан-Эд Ахолу («Монако»). Ушел по истечении контракта защитник Антони Каси.

Коэффициенты матча Страсбург — Монако 1 2.55 X 3.35 2 2.75 Ставка

В межсезонье «Страсбург» провел шесть товарищеских игр, начав с побед над «Сьоном» (2:1) и «Шарлеруа» (2:1), и сыграл вничью с «Брентфордом» (2:2) .

Все прогнозы на Лигу 1

Затем «Расинг» сыграл вничью с «Фрайбургом» (3:3), потерпел поражение от «Кальяри» (1:2), а в последнем матче разгромил дублирующий состав «Ливерпуля» на «Энфилде» — 3:0.

«Монако»

Монегаски в прошлом сезоне сумели зацепиться за Лигу чемпионов, финишировав на третьей строчке в Лиге 1, всего на 3 очка обогнав «Ренн».

Летом команду покинул полузащитник Жан-Эд Ахолу, пришли вратарь Тома Дидийон («Серкль Брюгге»), нападающие Брил Эмболо («Боруссия» М) и Такуми Минамино («Ливерпуль»).

В межсезонье «Монако» провел пять контрольных матчей: с венской «Аустрией» (2:2), «Портимоненсе» (0:0), миланским «Интером» (2:2), «Порту» (1:2) и «Саутгемптоном» (1:2).

Календарь и таблица Лиги 1

Подопечные Филиппа Клемана уже начали новый сезон, на своем поле уйдя от поражения в первом матче 3-го раунда квалификации ЛЧ с голландским ПСВ — 1:1.

Прогноз и ставка

На победу «Страсбурга» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.65, на ничью в основное время — 3.35, а на победу «Монако» — 2.75.

В прошлом сезоне команды сыграл вничью 1:1 в Монако, а в Страсбурге победили хозяева — 1:0. В пяти последних матчах «Страсбург» одержал три победы и лишь раз проиграл.

«Монако» лишь раз победил в 5 выездах в Страсбург, трижды потерпев поражения. Прогноз: «Страсбург» не проиграет низовой матч .