«Сампдория»
Генуэзцы провели не слишком удачный сезон. «Сампдория» даже боролась за выживание, но в итоге отделалась легким испугом.
В итоге «блучеркьяти» только на один балл опередила зону вылета. Клуб занял 17-ю позицию.
Коэффициенты матча Сампдория — Реджина
В межсезонье команда провела три товарищеские встречи, в которых одержала одну победу и дважды сыграла вничью.
Грядущий поединок будет первым официальным для коллектива и генеральной репетицией перед стартом Серии А.
«Реджина»
«Реджина» в прошлом сезоне была на тех же позициях, что и соперник, да только дивизионом ниже — в Серии B.
Команда заняла 14-ю позицию с отставанием в 11 очков от зоны плей-офф за выживание, которая начинается с 16-й строчки.
В межсезонье коллектив провел только одну товарищескую встречу против «Ламеции Терме», от которой не оставил мокрого следа — 12:0.
Грядущий поединок также станет для клуба первым официальным в новой кампанией, после которого начнется новый розыгрыш Серии B.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,44.
Успех гостей оценивается в 7,50, тогда как ничья в основное время — в 4,20.
Наши прогноз и ставка — «Сампдория» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,30.