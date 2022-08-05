«Сампдория» и «Реджина» встретятся в рамках матча 1-го раунда Кубка Италии. Игра пройдет 5 августа, начало — в 22:15 мск. «Сампдория» — «Реджина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сампдория»

Генуэзцы провели не слишком удачный сезон. «Сампдория» даже боролась за выживание, но в итоге отделалась легким испугом.

В итоге «блучеркьяти» только на один балл опередила зону вылета. Клуб занял 17-ю позицию.

Коэффициенты матча Сампдория — Реджина 1 1.42 X 4.20 2 7.30 Ставка

В межсезонье команда провела три товарищеские встречи, в которых одержала одну победу и дважды сыграла вничью.

Все прогнозы на футбол

Грядущий поединок будет первым официальным для коллектива и генеральной репетицией перед стартом Серии А.

«Реджина»

«Реджина» в прошлом сезоне была на тех же позициях, что и соперник, да только дивизионом ниже — в Серии B.

Команда заняла 14-ю позицию с отставанием в 11 очков от зоны плей-офф за выживание, которая начинается с 16-й строчки.

В межсезонье коллектив провел только одну товарищескую встречу против «Ламеции Терме», от которой не оставил мокрого следа — 12:0.

Грядущий поединок также станет для клуба первым официальным в новой кампанией, после которого начнется новый розыгрыш Серии B.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,44.

Успех гостей оценивается в 7,50, тогда как ничья в основное время — в 4,20.

Наши прогноз и ставка — «Сампдория» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,30.