ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мбаппе, Месси и Неймар сыгрались за годТолько «Лион» может остановить ПСЖ во Франции Габриэл ЖезусТоп-10 вопросов перед стартом АПЛ Висенте ЛюкеТиаго Сантос подерется с Джамалом Хиллом, Висенте Люке сразится с Джеффом Нилом. Анонс карда UFC Vegas 59
  • 22:54
    • Киевское «Динамо» минимально обыграло «Штурм» в первом матче 3-го раунда отбора ЛЧ
  • 21:20
    • Официально: Каспер Шмейхель — игрок «Ниццы»
  • 15:53
    • Россия лишилась полной квоты на чемпионат мира по фигурному катанию
  • 21:01
    • «Ференцварош» сыграл вничью с «Карабахом» в квалификации ЛЧ
  • 20:55
    • «Будё-Глимт» отправил в ворота «Жальгириса» пять безответных мячей в отборе ЛЧ
  • 18:31
    • Назначены арбитры на матчи 4-го тура РПЛ
  • 18:29
    • Реслинг-промоушен AEW анонсировал видеоигру, которая станет конкурентом WWE 2K
    Все новости спорта

    Остановит ли «Реджина» «Сампдорию»?

    «Сампдория» — «Реджина». Прогноз (к. 2.30) и ставки на 1-й раунд Кубка Италии 5 августа 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Италии Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Сампдорию
    Прогноз и ставки на «Сампдория» — «Реджина»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Сампдория» начинает сезон матчем в Кубке Италии
    «Сампдория» и «Реджина» встретятся в рамках матча 1-го раунда Кубка Италии. Игра пройдет 5 августа, начало — в 22:15 мск. «Сампдория» — «Реджина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Кубок 05 Августа 2022 года
    Сампдория
  • Генуя
    •  Сампдория 22:15 Реджина Реджина
  • Италия. Кубок
    •

    «Сампдория»

    Генуэзцы провели не слишком удачный сезон. «Сампдория» даже боролась за выживание, но в итоге отделалась легким испугом.

    В итоге «блучеркьяти» только на один балл опередила зону вылета. Клуб занял 17-ю позицию.

    Коэффициенты матча Сампдория — Реджина

  • 1
  • 1.42
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 7.30
  • Ставка
    •

    В межсезонье команда провела три товарищеские встречи, в которых одержала одну победу и дважды сыграла вничью.

    Все прогнозы на футбол

    Грядущий поединок будет первым официальным для коллектива и генеральной репетицией перед стартом Серии А.

    «Реджина»

    «Реджина» в прошлом сезоне была на тех же позициях, что и соперник, да только дивизионом ниже — в Серии B.

    Команда заняла 14-ю позицию с отставанием в 11 очков от зоны плей-офф за выживание, которая начинается с 16-й строчки.

  • Под микроскопом. 10 звезд, для которых новый сезон станет ключевым
  • Неймар, Эрлинг Холанд и еще восемь игроков, за которыми будет пристально следить вся Европа
  • 29/07/2022

    • В межсезонье коллектив провел только одну товарищескую встречу против «Ламеции Терме», от которой не оставил мокрого следа — 12:0.

    Грядущий поединок также станет для клуба первым официальным в новой кампанией, после которого начнется новый розыгрыш Серии B.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,44.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Успех гостей оценивается в 7,50, тогда как ничья в основное время — в 4,20.

    Наши прогноз и ставка — «Сампдория» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,30.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.99
  • Прогноз на матч Пол — Кирьос
  • Теннис
  • Сегодня в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Альдосиви — Ньюэллс Олд Бойз
  • Футбол
  • Сегодня в 03:10
    •  1.82
  • Прогноз на матч Медведев — Хиджиката
  • Теннис
  • Сегодня в 04:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч АЕК Ларнака — Партизан
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч РФШ — Хибернианс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Доулхайд — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  4.55
  • Прогноз на матч Гауфф — Осака
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч КуПС — Янг Бойз
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Спартак Трнава — Ракув
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Пайде — Андерлехт
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.61
  • Прогноз на матч Шахтер — Клуж
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Нефтчи — Рапид
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Фенербахче — Словацко
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  4.62
  • Экспресс дня 4 августа
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сампдория» — «Реджина»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 05.08.2022. Прогнозы на футбол. Остановит ли «Реджина» «Сампдорию»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры